Screen News 10.12.2025

Η Κίνα λατρεύει το Zootopia 2 και εγκαινιάζει προβολές για κατοικίδια

zootopia
Η τεράστια επιτυχία του Zootopia 2 μετατρέπεται σε κοινωνικό φαινόμενο, με pet-friendly προβολές που κατακλύζονται από τετράποδους θεατές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Zootopia 2 δεν κερδίζει απλώς το παγκόσμιο box office, δημιουργεί μια νέα, απρόσμενη τάση στην Κίνα, όπου χιλιάδες θεατές αποφασίζουν να μοιραστούν την εμπειρία της ταινίας με τους τετράποδους φίλους τους. Το αποτέλεσμα; Μια από τις πιο χαριτωμένες και ιδιαίτερες κινηματογραφικές «μανίες» της χρονιάς.

Από την κυκλοφορία του στις 26 Νοεμβρίου, το sequel της Disney για τη δραστήρια ντετέκτιβ Judy Hopps και τον αλεπού-απατεώνα Nick Wilde έχει γίνει η ξενόγλωσση animated ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Κίνα. Μέσα σε έξι μόλις ημέρες, η ταινία συγκέντρωσε 1,95 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 275,6 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με το Reuters, ενώ διεθνώς έχει ήδη ξεπεράσει τα 589 εκατ. δολάρια, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2025.

Οι πιο χαριτωμένοι θεατές στις αίθουσες

Στα κινεζικά social media κυκλοφορούν βίντεο που έχουν γίνει viral, δείχνοντας σκύλους να κάθονται αναπαυτικά σε κινηματογραφικές θέσεις ή στα πόδια των ιδιοκτητών τους, παρακολουθώντας την ταινία με προσοχή που θα ζήλευε κάθε φανατικός σινεφίλ. Η τάση γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα φαινόμενο μαζικής συμμετοχής, με τους χρήστες να μοιράζονται αμέτρητες εικόνες από τις πιο χαριτωμένες προβολές της χρονιάς.

Η τάση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από τους κινηματογράφους. Πόλεις όπως η Σαγκάη, το Πεκίνο και η Σενζέν προσφέρουν πλέον επίσημες «pet-only» προβολές, ειδικά διαμορφωμένες ώστε να φιλοξενούν κατοικίδια. Οι αίθουσες διαθέτουν πάνες και υποσέντονα, απολυμαντικά, ακόμη και ειδικές ζώνες για ήρεμα σκυλιά, ενώ ορισμένα σινεμά έχουν δημιουργήσει μικρές «φωτογραφικές γωνιές» για όσους θέλουν να απαθανατίσουν τη μοναδική εμπειρία. Οι προβολές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ένα φαινόμενο που ξεπερνά την οθόνη

Με τις προβολές για κατοικίδια να κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό, το Zootopia 2 μετατρέπεται σε μια γιορτή της συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων, προσφέροντας μια κινηματογραφική εμπειρία που σπάνια συναντά κανείς. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία, πέρα από την εμπορική επιτυχία, έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς στην Κίνα. Και όπως φαίνεται, οι πιο ενθουσιώδεις θεατές δεν είναι απαραίτητα δίποδοι.

