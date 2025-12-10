MadWalk 2025 Mega
O Daniel Day-Lewis υπερασπίζεται τον Paul Dano μετά την επίθεση του Tarantino

Σφοδρές αντιδράσεις μετά τις επικρίσεις του Quentin Tarantino για την ερμηνεία του Paul Dano στο «There Will Be Blood»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μία σπάνια δημόσια τοποθέτηση από τον Daniel Day-Lewis ήταν αρκετή για να μετατρέψει μια κινηματογραφική συζήτηση σε ευρύτερη αντιπαράθεση για το τι σημαίνει ερμηνευτική αξία και πώς αξιολογείται. Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υπερασπίστηκε με έμφαση τον Paul Dano, έπειτα από τα απαξιωτικά σχόλια του Quentin Tarantino για την ερμηνεία του στο «There Will Be Blood», την εμβληματική ταινία του Paul Thomas Anderson που κυκλοφόρησε το 2007. Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο Quentin Tarantino, σε συζήτηση με τον Bret Easton Ellis, αναφέρθηκε στη λίστα των αγαπημένων του ταινιών του 21ου αιώνα. Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι το «There Will Be Blood» θα μπορούσε να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξής του, εάν ο ρόλος του πάστορα Eli Sunday είχε δοθεί σε άλλον ηθοποιό. Ο Quentin Tarantino υποστήριξε ότι ο Paul Dano αποτελεί «τη μεγάλη αδυναμία» της ταινίας, χαρακτηρίζοντάς τον «ανιαρό» και «αδύναμο» και προσθέτοντας πως «ο πιο αδύναμος ηθοποιός στο SAG θα ήταν καλύτερος».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων. Πρώτος τοποθετήθηκε ο Daniel Day-Lewis, ο οποίος είχε μάλιστα προτείνει τον Paul Dano για τον ρόλο όταν ο αρχικός ηθοποιός αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων. Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Daniel Day-Lewis έγραψε πως «ο Paul Dano είναι ένας από τους πιο προικισμένους ηθοποιούς της γενιάς του» και επαίνεσε τη συνεργασία τους τόσο στο «There Will Be Blood» όσο και στο δράμα «The Ballad of Jack and Rose» του 2005.

Στο πλευρό του Paul Dano στάθηκαν και άλλες προσωπικότητες του κινηματογράφου. Ο Ben Stiller σχολίασε δημοσίως πως ο ηθοποιός «είναι εξαιρετικός», ενώ o σκηνοθέτης του «The Batman», Matt Reeves, τον χαρακτήρισε «σπουδαίο καλλιτέχνη και υπέροχο άνθρωπο». Ο Dillon Freasier, ο οποίος υποδύθηκε τον υιοθετημένο γιο του Daniel Day-Lewis στο «There Will Be Blood», δήλωσε στο TMZ ότι η ταινία «είναι άψογη» και ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως «όλοι οι ρόλοι είχαν επιλεγεί ιδανικά».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο έργο του Paul Dano ως σκηνοθέτη, με πολλούς να υπενθυμίζουν το εξαιρετικά θερμά υποδεκτό σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Wildlife» το 2018, ως ένδειξη του εύρους των καλλιτεχνικών του ικανοτήτων. Παράλληλα, το όνομα του Paul Dano επανήλθε στην επικαιρότητα με την ανακοίνωση ότι θα συμμετάσχει στο «Bunker» του Florian Zeller, δίπλα στους Javier Bardem και Penélope Cruz.

Ο Quentin Tarantino από την πλευρά του δεν περιορίστηκε στις επικρίσεις προς τον Paul Dano, καθώς στη διάρκεια του ίδιου podcast δήλωσε ότι «δεν εκτιμά» τους Owen Wilson και Matthew Lillard. Ο Matthew Lillard απάντησε μιλώντας σε εκδήλωση στο Ohio, λέγοντας πως τέτοια σχόλια «πληγώνουν» και σημειώνοντας πως «δεν θα απευθύνονταν ποτέ με τέτοιο τρόπο σε έναν Tom Cruise ή σε έναν ηθοποιό της πρώτης γραμμής».

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει μια παλιά συζήτηση που επανέρχεται συχνά στο Χόλιγουντ για τα όρια της κριτικής, την ευθύνη των δημιουργών απέναντι στους συναδέλφους τους και τη διαρκή υποκειμενικότητα της τέχνης της υποκριτικής. Αν κάτι προκύπτει με σαφήνεια, είναι ότι ο Paul Dano εξακολουθεί να διαθέτει την ενεργή στήριξη πολλών από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της βιομηχανίας.

