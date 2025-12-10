MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 10.12.2025

Mistletoe makeup: Το πιο ρομαντικό γιορτινό beauty trend για τις γιορτινές ημέρες

mistletoe_makeup
Το trend που θα απογειώσει κάθε γιορτινή εμφάνιση με ρόδινα μάγουλα και just-kissed χείλη, φέρνοντας τη μαγεία του φιλιού κάτω από το γκι
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχει κάτι ακαταμάχητα ρομαντικό στο φιλί κάτω από το γκι, μια σκηνή που έχουμε δει αμέτρητες φορές σε ταινίες και σειρές, αλλά που σπάνια ζούμε στην πραγματικότητα. Και όμως, αυτή η αίσθηση της αθωότητας και του παιχνιδιάρικου φλερτ έγινε η έμπνευση για ένα από τα πιο φρέσκα και μαγικά beauty trends των γιορτών: το «Mistletoe Makeup». Ένα look που αιχμαλωτίζει τη στιγμή του φιλιού, με φυσικά, ροδαλά μάγουλα και απαλά κόκκινα χείλη, χωρίς υπερβολές, αλλά με όλη τη γοητεία που χρειάζεται για να ξεχωρίσεις σε κάθε party.

Η μαγεία αυτού του look κρύβεται στην ισορροπία. Τα μάτια μένουν σχεδόν άβαφα, με μια διακριτική λάμψη ή πολύ ελαφριά σκιά, ενώ οι βλεφαρίδες είναι φυσικές ή με μια στρώση καφέ mascara, αρκετή μόνο για να ανοίξουν το βλέμμα χωρίς να υπερβάλλουν. Στα μάγουλα κυριαρχούν οι ροζ ή κόκκινες αποχρώσεις που μιμούνται το φυσικό flush του προσώπου, σαν να σε έχει πιάσει η δροσιά ενός χειμωνιάτικου βράδυ. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, αθώο, παιχνιδιάρικο και ταυτόχρονα κομψό, η ιδανική γιορτινή εκδοχή του «less is more».

mistletoe_makeup
https://www.instagram.com/amiraaa_k/

Διάβασε επίσης: Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει

Τα χείλη κλέβουν την παράσταση, με μια blur αίσθηση που θυμίζει αμέσως το φιλί κάτω από το γκι. Οι αποχρώσεις κυμαίνονται από απαλά ροζ μέχρι θολωμένα κόκκινα, με ματ ή ελαφρώς βελούδινη υφή. Το ζητούμενο είναι να μην είναι τέλεια, αλλά να δείχνουν φυσικά, σαν να έχουν φιληθεί μόλις, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη, σαγηνευτική νότα στο look.

@sofie.vollanMy soft winter glam&lt3♬ We’ll Never Have Sex – Leith Ross

Η έμπνευση έρχεται από τα διάσημα beauty icons, όπως η Addison Rae στο iHeartRadio Jingle Ball και η Hailey Bieber σε πολλά holiday events, οι οποίες συνδύασαν φυσικό δέρμα, έντονο blush και θολωμένα χείλη, προσθέτοντας μια διακριτική λάμψη σαν να μόλις βγήκαν από μια χιονισμένη βόλτα. Το look μετατρέπει το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ σε μια σύγχρονη, παιχνιδιάρικη εκδοχή που κλέβει τις εντυπώσεις με κομψότητα και φινέτσα.

Το Mistletoe Makeup δεν είναι απλώς ένα trend, είναι μια πρόσκληση να παίξεις με το μακιγιάζ σου, να απολαύσεις τη γιορτινή μαγεία και να νιώσεις σαν πρωταγωνίστρια σε μια ρομαντική ταινία, κάθε φορά που βρίσκεσαι κάτω από το γκι.

Διάβασε επίσης: Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

10.12.2025
Επόμενο
O Daniel Day-Lewis υπερασπίζεται τον Paul Dano μετά την επίθεση του Tarantino

O Daniel Day-Lewis υπερασπίζεται τον Paul Dano μετά την επίθεση του Tarantino

10.12.2025

Δες επίσης

Η NYFW λέει «αντίο» στη γούνα: Η CFDA απαγορεύει τα ζωικά προϊόντα από την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027
Fashion

Η NYFW λέει «αντίο» στη γούνα: Η CFDA απαγορεύει τα ζωικά προϊόντα από την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027

10.12.2025
Εθισμένοι στις προσφορές: Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν να αντισταθούν στο online shopping
Life

Εθισμένοι στις προσφορές: Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν να αντισταθούν στο online shopping

10.12.2025
Γιατί η Gen Z δεν φιλιέται πια δημόσια; Το trend των ’80s που τα social media μεταμόρφωσαν σε ταμπού
Life

Γιατί η Gen Z δεν φιλιέται πια δημόσια; Το trend των ’80s που τα social media μεταμόρφωσαν σε ταμπού

10.12.2025
Προσοχή στους πρώην: Τι είναι το «winter coating» και πώς επηρεάζει τις σχέσεις
Life

Προσοχή στους πρώην: Τι είναι το «winter coating» και πώς επηρεάζει τις σχέσεις

09.12.2025
Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου
Life

Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου

09.12.2025
Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό σου σε χρωματιστό θάμνο στο μπαλκόνι σου
Life

Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό σου σε χρωματιστό θάμνο στο μπαλκόνι σου

09.12.2025
Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα
Life

Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα

09.12.2025
Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες
Life

Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

09.12.2025
Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)
Food

Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

09.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου