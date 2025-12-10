Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok

Η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα την ανασκόπηση Year in Music με τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν το παγκόσμιο μουσικό τοπίο του 2025

Το TikTok ανακοίνωσε τη φετινή ανασκόπηση Year in Music, αναδεικνύοντας τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που κυριάρχησαν στην παγκόσμια σκηνή της δημοφιλούς πλατφόρμας. Στην κορυφή της λίστας με τον τίτλο Κορυφαίοι Καλλιτέχνες της Χρονιάς βρέθηκε το συγκρότημα Katseye, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή επιρροή του στη διαμόρφωση των μουσικών τάσεων μέσα στο 2025. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Alan Arietta, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Enhypen, Bad Bunny, Stray Kids, Taylor Swift, Lady Gaga, Fuerza Regida, Billie Eilish και Ariana Grande, καταγράφοντας ένα μωσαϊκό ειδών και ρευμάτων που αποτυπώνει τη διαφορετικότητα του TikTok ως μουσικής πλατφόρμας.

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η ανάδειξη του τραγουδιού «Pretty Little Baby» της Connie Francis ως του κορυφαίου κομματιού της χρονιάς παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ηχογράφηση του 1962 γνώρισε εντυπωσιακή αναβίωση χάρη στη viral δυναμική του TikTok, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της πλατφόρμας να επαναφέρει στο προσκήνιο ακόμη και μουσικές δεκαετιών. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Hold My Hand» της Jess Glynne, το οποίο είχε ήδη αναδειχθεί πρώτο στη λίστα Τραγούδι του Καλοκαιριού και στην κατάταξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Taylor Swift αναδείχθηκε ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες προσθήκες στη λειτουργία «Add to Music App» της πλατφόρμας, ενώ το τραγούδι «Back to Friends» του Sombr κέρδισε τον τίτλο του κομματιού που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε αυτή τη δυνατότητα.» Η Tate McRae ξεχώρισε με το άλμπουμ «So Close to What», το οποίο ανακηρύχθηκε το πιο αποθηκευμένο άλμπουμ του 2025.

Η TikTok τίμησε επίσης την EJAE ως Songwriter of the Year, αναγνωρίζοντας τη δημιουργική της συμβολή σε μια χρονιά όπου ο ρόλος των συνθετών βρέθηκε περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο. Παράλληλα, το «Anxiety» της Doechii αναδείχθηκε ως το Μουσικό Trend της Χρονιάς, αποτυπώνοντας τη σχέση της πλατφόρμας με τις κοινωνικές και ψυχολογικές εκφάνσεις της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Η φετινή λίστα του TikTok δεν αποτυπώνει μόνο τις προτιμήσεις εκατομμυρίων χρηστών, αλλά και την εξέλιξη μιας νέας μουσικής πραγματικότητας όπου τα όρια ανάμεσα στα είδη, στις εποχές και στις κουλτούρες γίνονται ολοένα και πιο ρευστά. Για το συγκρότημα Katseye και τους υπόλοιπους δημιουργούς που ξεχώρισαν, η αναγνώριση αυτή αποτελεί απόδειξη της δύναμης της πλατφόρμας να αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο μουσικό χάρτη με ρυθμούς που άλλοτε θα θεωρούνταν αδιανόητοι.

Δες παρακάτω την πλήρη λίστα με τα κορυφαία τραγούδια της χρονιάς:

Τα 20 κορυφαία τραγούδια παγκοσμίως

Pretty Little Baby – Connie Francis Hold My Hand – Jess Glynne Rock That Body – Black Eyed Peas Azul – J Balvin Dame Un Grrr – Fantomel x Kate Linn APT. – ROSÉ & Bruno Mars Te Quería Ver – Alemán & Neton Vega Stecu Stecu – Faris Adam Anxiety – Doechii Sailor Song – Gigi Perez Shake It To The Max (FLY) (Remix) – MOLIY, Silent Addy, Skillenbeng, Shenseea ocean eyes – Billie Eilish No One Noticed – The Marias back to friends – sombr Sparks – Coldplay That’s So True – Gracie Abrams Let Down – Radiohead Suave – El Alfa My Darling – Chella We Hug Now – Sydney Rose

Τα 10 κορυφαία τραγούδια στις ΗΠΑ

Pretty Little Baby – Connie Francis Hold My Hand – Jess Glynne WHIM WHAMMIE – PLUTO & YKNIECE Rock That Body – Black Eyed Peas Doot Doot (6 7) – Skrilla We Hug Now – Sydney Rose No One Noticed – The Marias Bunna Summa – BunnaB Anxiety – Doechii Love Me Not – Ravyn Lenae

Τα 10 κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο βασίλειο

Hold My Hand – Jess Glynne Let Down – Radiohead Pretty Little Baby – Connie Francis Sparks – Coldplay Headlock – Imogen Heap Breakin’ Dishes – Rihanna Love Me Not – Ravyn Lenae Girl, so confusing featuring Lorde – Charli xcx Illegal – PinkPantheress Messy – Lola Young

Οι 10 Κορυφαίοι Καλλιτέχνες Παγκοσμίως

KATSEYE Alan Arrieta ENHYPEN Bad Bunny Stray Kids Taylor Swift Lady Gaga Fuerza Regida Billie Eilish Ariana Grande

Παγκοσμίως η πιο αποθηκευμένη καλλιτέχνιδα (μέσω της λειτουργίας Add to Music App στο TikTok)

Taylor Swift

Παγκοσμίως το πιο αποθηκευμένο τραγούδι (μέσω της λειτουργίας Add to Music App στο TikTok)

«Βack to friends» – sombr

Παγκοσμίως το πιο αποθηκευμένο άλμπουμ (μέσω της λειτουργίας Add to Music App στο TikTok)

«So Close To What» – Tate McRae

Μουσικό Trend της Χρονιάς

«Anxiety» – Doechii

Τραγουδοποιός της Χρονιάς

EJAE

