Θύματα σκληρού bullying οι Katseye – Δέχονται χιλιάδες απειλές για τη ζωή τους

Το συγκρότημα Katseye αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί χιλιάδες απειλές για τη ζωή των μελών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις έναν χρόνο μετά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο. Οι έξι τραγουδίστριες, που έχουν ήδη προταθεί για το βραβείο «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη» στα Grammy, μίλησαν στο BBC News για την ψυχολογική πίεση που προκαλεί η συνεχής διαδικτυακή τοξικότητα. «Προσπαθώ να λέω στον εαυτό μου ότι δεν έχει σημασία, αλλά όταν χίλια άτομα σου στέλνουν απειλές θανάτου, είναι σοκαριστικό», δήλωσε η Lara Raj. «Ακόμη κι αν δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, το βάρος που κουβαλάς είναι τεράστιο»

Η Lara Raj, Αμερικανίδα με καταγωγή από την Ινδία και τη Σρι Λάνκα, αποκάλυψε ότι έχει γίνει στόχος ρατσιστικών σχολίων, ενώ μάλιστα κάποιοι την κατήγγειλαν ψευδώς στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι «ζει και εργάζεται χωρίς νόμιμη άδεια». Η 20χρονη καλλιτέχνις παραδέχθηκε ότι έχει διαγράψει τον λογαριασμό της στο Twitter, προκειμένου να απομακρυνθεί από το κύμα μίσους.

Το συγκρότημα δεν αποκάλυψε τη φύση των απειλών που δέχθηκε, ωστόσο τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι σπάνιες στον κόσμο των fan communities. Πέρυσι, η Chappell Roan κατήγγειλε «πολλές μη συναινετικές φυσικές και μέσω κοινωνικών δικτύων αλληλεπιδράσεις» με θαυμαστές, ενώ η Doja Cat είχε μιλήσει ανοιχτά για τη «νοσηρή» συμπεριφορά ορισμένων ακολούθων της.

«Η καριέρα μας είναι ακόμη στην αρχή, όμως νιώθω πως έχουμε ήδη ακούσει τα πάντα, τόσο για εμάς όσο και για τις οικογένειές μας», είπε η Sophia Laforteza. «Ξέρουμε ότι η δημοσιότητα είναι μέρος της δουλειάς. Όμως, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι παραμένουμε άνθρωποι». Η Lara Raj επισήμανε επίσης τη σεξιστική διάσταση των επιθέσεων. «Οι άνθρωποι μάς βλέπουν σαν γυναίκες προς αξιολόγηση. Μας βαθμολογούν για την εμφάνισή μας, το τραγούδι, τον χορό και στο τέλος βγάζουν ένα ποσοστό. Είναι κάτι εντελώς δυστοπικό». «Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά τρομακτικό για την ψυχή», πρόσθεσε η Manon Bannerman.

Η πορεία των Katseye μόνο ανοδική μπορεί να χαρακτηριστεί. Το δεύτερο EP τους, με τίτλο «Beautiful Chaos», έφτασε στο νούμερο 2 των αμερικανικών charts, με το εκρηκτικό single «Gnarly» να γίνεται viral, ενώ το επόμενο κομμάτι «Gabriella», γραμμένο από τη Charli XCX, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επιτυχία τους.

Τον Αύγουστο, το διαφημιστικό τους βίντεο για την εταιρεία ένδυσης Gap συγκέντρωσε πάνω από 400 εκατομμύρια προβολές και περισσότερες από 8 δισεκατομμύρια διαδικτυακές «επισκέψεις». «Μα δεν υπάρχουν μόνο 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο;» αστειεύτηκε η Megan Skiendiel όταν έμαθε τα νούμερα.

Τον Σεπτέμβριο, το συγκρότημα κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Ερμηνείας» στα MTV Awards, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες έγινε το τρίτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία που λαμβάνει υποψηφιότητα για το βραβείο «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη» στα Grammy, ακολουθώντας τα SWV και Wilson Phillips.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2023 μέσα από το ριάλιτι «The Debut: Dream Academy», μια παραγωγή των Hybe, της εταιρείας πίσω από τους BTS και τις Le Sserafim, και της Geffen Records, που ανήκει στην Universal Music και έχει στο ρόστερ της καλλιτέχνες όπως η Olivia Rodrigo και οι Guns N’ Roses.

Από χιλιάδες αιτήσεις, μόλις είκοσι κορίτσια επελέγησαν για ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης δύο ετών, με καθημερινά μαθήματα χορού και φωνητικής. «Έπρεπε να ακουγόμαστε σαν ένα άτομο που κατεβαίνει τη σκάλα, όχι σαν μια ομάδα που πέφτει από αυτήν», θυμάται γελώντας η Megan Skiendiel.

Πλέον, το συγκρότημα εκτελεί πολύπλοκες χορογραφίες σε χρόνο-ρεκόρ. «Όσο περισσότερο είμαστε μαζί, τόσο λιγότερος χρόνος χρειάζεται», είπε η Megan Skiendiel. «Μια μέρα πρόβας και είμαστε ήδη συντονισμένες».

