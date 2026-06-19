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Μουσικά Νέα 19.06.2026

Η Joanne επιστρέφει με το νέο single «NEVRA S3X STRESS»

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Η Joanne επιστρέφει με το «NEVRA S3X STRESS», ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αλήθεια που εκφράζει μια ολόκληρη γενιά
Mad.gr

Η Joanne επιστρέφει με το νέο της single «NEVRA S3X STRESS», ένα τραγούδι που αποτυπώνει με αμεσότητα το συναίσθημα της εποχής. Μετά το «VIOMA», η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα παρουσιάζει ένα κομμάτι που κινείται ανάμεσα στην ένταση, την επιθυμία και την πίεση της σύγχρονης καθημερινότητας.

joanne_nevrasexstress_new single

Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφουν η Joanne, ο Andreas Pervenas και ο Dan Kjellberg. Το «NEVRA S3X STRESS» δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία, μεταφέρει μια κατάσταση που πολλοί νέοι αναγνωρίζουν. Τις σκέψεις που τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς, τις σχέσεις που δοκιμάζονται, την ανάγκη για απόδραση αλλά και την προσπάθεια να παραμείνεις ο εαυτός σου μέσα σε έναν κόσμο που δεν σταματά ποτέ.

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Με σύγχρονη παραγωγή, έντονο ρυθμό και μια ερμηνεία γεμάτη χαρακτήρα, η Joanne μετατρέπει τα συναισθήματα μιας ολόκληρης γενιάς σε μουσική. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που σε παρασύρει από το πρώτο άκουσμα και αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο την ένταση και την αλήθεια του σήμερα. Το «NEVRA S3X STRESS» έρχεται να επιβεβαιώσει τη δημιουργική ταυτότητα της Joanne και να προσθέσει ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη μέχρι τώρα πορεία της.

Το «NEVRA S3X STRESS» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες:. https://Joanne.lnk.to/NEVRAS3XSTRESS

Spotify:  https://open.spotify.com/artist/75z1OhYtUgB075L3zyMfFH?si=Nqt7YVyQQ1uKW4MZan82lA

 Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company

 

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Joanne ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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