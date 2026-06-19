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Μουσικά Νέα 19.06.2026

Χριστίνα Μηλιού: Δίνει νέα ζωή στο «Καταδικασμένη» του Νίκου Καρβέλα

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Η Χριστίνα Μηλιού παρουσιάζει το «Καταδικασμένη», μια σύγχρονη διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Νίκου Καρβέλα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Χριστίνα Μηλιού κυκλοφορεί τη δική της εκδοχή του τραγουδιού «Καταδικασμένη» του Νίκου Καρβέλα.
  • Το νέο τραγούδι είναι μια "φρέσκια" και "female" ερμηνεία με το ταπεραμέντο της Μηλιού.
  • Το music video συνδυάζει fashion αισθητική, χρώμα, ένταση και αφηγείται μια ιστορία σχέσης.
  • Η Χριστίνα Μηλιού συνεχίζει τις επιτυχημένες live εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χριστίνα Μηλιού επανέρχεται δυναμικά με το «Καταδικασμένη», δίνοντας τη δική της μουσική «σφραγίδα» σε ένα από τα θρυλικά τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

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Το «Καταδικασμένη» είναι μία «φρέσκια» και female εκδοχή του τραγουδιού που έγραψε και ερμήνευσε ο Νίκος Καρβέλας το 1998, με τον παλμό και το ταπεραμέντο της Χριστίνας Μηλιού.

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Το «Καταδικασμένη» μεταφέρεται στο YouTube με ένα music video που συνδυάζει fashion αισθητική, χρώμα, ένταση και ανατροπές. Στο πλευρό της Χριστίνας Μηλιού βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος, με τον οποίο διατηρούν μια όμορφη φιλική σχέση. Μέσα από σύγχρονη και fun προσέγγιση, το video αφηγείται την ιστορία μιας σχέσης στην οποία και οι δύο πρωταγωνιστές είναι «καταδικασμένοι» να παραμένουν ο ένας στη ζωή του άλλου, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, η Χριστίνα Μηλιού συνεχίζει τις επιτυχημένες live εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Καταδικασμένη» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/katadikasmeni

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ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΟΥ
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