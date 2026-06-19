Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 19.06.2026

BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με φόντο τα γήπεδα γρασιδιού του Stuttgart, το BOSS OPEN 2026 ανέδειξε τη στενή σχέση αθλητισμού, μόδας και ψυχαγωγίας,
Mad.gr

Το BOSS OPEN 2026 μετέτρεψε τη Στουτγκάρδη σε πόλο έλξης για κορυφαία ονόματα του τένις και της διεθνούς σκηνής, με τη BOSS να συνεχίζει τον ρόλο της ως χορηγός ονομασίας του prestigιous ATP 250 τουρνουά. Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας στα φημισμένα γήπεδα γρασιδιού του Tennis Club Weissenhof, η διοργάνωση ένωσε το τένις υψηλού επιπέδου με ένα εντυπωσιακό σύνολο καλεσμένων, καθώς και έναν προσεκτικά επιμελημένο συνδυασμό μόδας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Screenshot 2026-06-19 162455

Το φετινό τουρνουά ξεχώρισε όχι μόνο για τη δράση μέσα στο γήπεδο, αλλά και για το υψηλού προφίλ κοινό που το παρακολούθησε. Το BOSS OPEN 2026 υποδέχθηκε μια εντυπωσιακή λίστα καλεσμένων, μεταξύ των οποίων ο πρεσβευτής της BOSS Matteo Berrettini, καθώς και οι Corey Mylchreest, Matthew Broome, Josh Heuston, Emilia Schüle, Tom Bischof, Josefine Scholl, Tim Schaecker, Olivia Elliott, Timothy Mudiayi και Janis Danner.

Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!

Από τις θέσεις δίπλα στο γήπεδο μέχρι τον αποκλειστικό χώρο φιλοξενίας BOSS VIP και τις ιδιαίτερες βραδινές εκδηλώσεις στους αμπελώνες της περιοχής, οι προσκεκλημένοι έζησαν το τουρνουά από κοντά, μετατρέποντας τον χώρο σε μια ζωντανή σκηνή της σύγχρονης κουλτούρας του τένις. Το περιεχόμενο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αυθόρμητες συναντήσεις μεταξύ των καλεσμένων και οι χαλαρές αλλά εκλεπτυσμένες κοινωνικές εκδηλώσεις ανέδειξαν το BOSS OPEN ως ένα από τα σημαντικότερα lifestyle γεγονότα της σεζόν.

Μέσα στο γήπεδο, η εβδομάδα πρόσφερε συναρπαστικό τένις και δυναμικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου στο απλό ανδρών από τον Ben Shelton, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του πρεσβευτή της BOSS Taylor Fritz. Στο διπλό, οι Yannick Hanfmann και Jan-Lennard Struff κατέκτησαν τον τίτλο του BOSS OPEN 2026 νικώντας τους Daniil Glinka και Stefano Sakellaridis, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή σε ένα τουρνουά που συνδύασε τον κορυφαίο αθλητισμό με μια έντονα fashion-forward ατμόσφαιρα.

Screenshot 2026-06-19 162527

Ο περσινός πρωταθλητής του BOSS OPEN και πρεσβευτής της BOSS, Taylor Fritz, αγωνίστηκε φορώντας πρωτοποριακά κομμάτια από τη συλλογή BOSS Tennis Capsule, ενδύματα σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση υπό πίεση, χωρίς να χάνουν την κομψότητα και την αισθητική που χαρακτηρίζουν τη BOSS. Μαζί του βρέθηκαν κορυφαίοι αθλητές όπως οι Ben Shelton, Alexander Bublik, Jiri Lehecka, Frances Tiafoe, Alejandro Davidovich Fokina, Corentin Moutet, Jan-Lennard Struff και Nick Kyrgios, διαμορφώνοντας μια εβδομάδα γεμάτη δυνατά σερβίς, εντυπωσιακές φάσεις και αδιάκοπη αγωνιστική ένταση.

Στην πέμπτη χρονιά της ως χορηγός ονομασίας του τουρνουά, η BOSS εξέλιξε ακόμη περισσότερο το BOSS OPEN σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία brand. Η εταιρεία παρουσίασε τις πιο πρόσφατες συλλογές activewear, γεφυρώνοντας με φυσικό τρόπο τον κόσμο του αθλητισμού με εκείνον του σύγχρονου lifestyle. Ένα ειδικά διαμορφωμένο BOSS pop-up κατάστημα στον χώρο της διοργάνωσης φιλοξένησε επιλεγμένες συλλογές και αποκλειστικά προϊόντα, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα νέα σχέδια και να αποκτήσουν συγκεκριμένα κομμάτια επιτόπου.

Screenshot 2026-06-19 162635

Από τα υψηλών επιδόσεων ρούχα τένις έως τα εκλεπτυσμένα tailoring σύνολα, το pop-up κατάστημα και οι εμφανίσεις των αθλητών στο γήπεδο ανέδειξαν μια γκαρνταρόμπα σχεδιασμένη να προσφέρει άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή, χωρίς συμβιβασμούς στο στυλ. Η χαρακτηριστική παρουσία της BOSS σε όλο τον χώρο της διοργάνωσης δημιούργησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, ενέργειας και ενθουσιασμού.

Η χορηγία τίτλου επιβεβαιώνει τον ισχυρό δεσμό της HUGO BOSS με τη Στουτγκάρδη και το ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, καθώς και το διαχρονικό πάθος της εταιρείας για το τένις, το στυλ και την απόδοση. Από τις αξέχαστες στιγμές των καλεσμένων μέχρι τα θεαματικά ράλι και τις κομψές εμφανίσεις, η BOSS προσκαλεί τους φίλους του τένις σε όλο τον κόσμο να ξαναζήσουν τις κορυφαίες στιγμές του BOSS OPEN 2026 και να ανυπομονούν για όσα ακολουθούν, εντός και εκτός γηπέδου.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Boss Fashion
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

19.06.2026
Επόμενο
Χριστίνα Μηλιού: Δίνει νέα ζωή στο «Καταδικασμένη» του Νίκου Καρβέλα

Χριστίνα Μηλιού: Δίνει νέα ζωή στο «Καταδικασμένη» του Νίκου Καρβέλα

19.06.2026

Δες επίσης

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic
Fashion

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

19.06.2026
Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης
Beauty

Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης

19.06.2026
Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι
Beauty

Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι

19.06.2026
Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!
Fashion

Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!

19.06.2026
Ζώδια και σχέσεις: Οι 3 πιο «τοξικοί» συνδυασμοί
Life

Ζώδια και σχέσεις: Οι 3 πιο «τοξικοί» συνδυασμοί

19.06.2026
Τα παγωτά που «σημάδεψαν» τα παιδικά μας καλοκαίρια
Food

Τα παγωτά που «σημάδεψαν» τα παιδικά μας καλοκαίρια

19.06.2026
Summer nails 2026: Οι τάσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου
Beauty

Summer nails 2026: Οι τάσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου

19.06.2026
5 ιδέες από την ΙΚΕΑ για να μεταμορφώσεις το μπαλκόνι σου σε παράδεισο αυτό το καλοκαίρι
Life

5 ιδέες από την ΙΚΕΑ για να μεταμορφώσεις το μπαλκόνι σου σε παράδεισο αυτό το καλοκαίρι

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet
Fashion

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet

18.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά