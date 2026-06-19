M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

Η νέα καλοκαιρινή συλλογή της M&S για το 2026 φέρνει ανάλαφρα υφάσματα, γήινες αποχρώσεις και ευέλικτα κομμάτια για γυναίκες και άνδρες

Με μια ματιά Η νέα συλλογή M&S 2026 είναι ανάλαφρη, σύγχρονη και ταξιδιάρικη, με παλέτα ουδέτερων τόνων, τερακότα και σοκολά.

Περιλαμβάνει ευέλικτα κομμάτια για πρωί και βράδυ, με κεντητές λεπτομέρειες, ανάλαφρες υφές και φυσικά υφάσματα.

Ξεχωρίζουν embellished mini dress, statement co-ords και utility-inspired γιλέκο, καθώς και λευκά κομμάτια εμπνευσμένα από τη θάλασσα.

Στο menswear, η συλλογή προτείνει λινά, πλεκτά και prints για άνεση και χαρακτήρα στο καλοκαιρινό ντύσιμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 βρίσκει τη μόδα της M&S πιο ανάλαφρη, σύγχρονη και ταξιδιάρικη από ποτέ. Με φόντο τη θάλασσα και μια παλέτα που κινείται ανάμεσα σε απαλούς ουδέτερους τόνους, ζεστό τερακότα και σοκολατί αποχρώσεις, η νέα συλλογή αποτυπώνει τη διάθεση ενός καλοκαιριού που συνδυάζει χαλάρωση και στιλιστική αυτοπεποίθηση.

Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκονται ευέλικτα κομμάτια που προσαρμόζονται εύκολα από τις πρωινές ώρες δίπλα στο νερό μέχρι τις βραδινές εξόδους. Κεντημένες λεπτομέρειες, ανάλαφρες υφές, διάτρητα πλεκτά, διακοσμητικά μοτίβα και φυσικά υφάσματα δημιουργούν μια γκαρνταρόμπα που ισορροπεί ανάμεσα στο resort dressing και το καθημερινό καλοκαιρινό στιλ.

Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!

Ξεχωρίζουν το embellished mini dress με τις περίτεχνες λεπτομέρειες, τα statement printed co-ords που δίνουν νέα διάσταση στο καλοκαιρινό σετ, καθώς και το utility-inspired γιλέκο σε αμμώδη απόχρωση, το οποίο συνδυάζεται με δαντελένια σατέν σορτς για ένα απροσδόκητο mix υφών και αναφορών.

Η συλλογή εμπλουτίζεται με λευκά κομμάτια εμπνευσμένα από το παραθαλάσσιο ντύσιμο, ανάλαφρα cover-ups και ευέλικτα separates που μπορούν να φορεθούν τόσο στις διακοπές όσο και στην πόλη. Οι relaxed γραμμές και οι προσεγμένες λεπτομέρειες συνθέτουν εμφανίσεις που αποπνέουν ανεπιτήδευτη κομψότητα χωρίς να χάνουν τη λειτουργικότητά τους.

Στο menswear, η M&S προσεγγίζει το καλοκαιρινό ντύσιμο μέσα από ανάλαφρα λινά, textured πλεκτά και παιχνιδιάρικα prints. Από τα crochet-inspired polos και τα printed swim shorts μέχρι τα λινά overshirts σε φυσικές αποχρώσεις, η συλλογή προτείνει μια σύγχρονη εκδοχή του holiday dressing που συνδυάζει άνεση και χαρακτήρα.

Με έμφαση στην ποιότητα, την αξία και το διαχρονικά σύγχρονο design, η νέα καλοκαιρινή συλλογή της M&S προσφέρει κομμάτια σχεδιασμένα για να φορεθούν ξανά και ξανά, σε κάθε στιγμή του καλοκαιριού.