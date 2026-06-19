Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που έχει ζήσει ο Ηλίας Κόζας των Koza Mostra;

Ο τραγουδιστής των Koza Mostra θυμήθηκε στο «Στούντιο 4» ένα αστείο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision

Με μια ματιά Ο Ηλίας Κόζας μοιράστηκε ένα αστείο περιστατικό από σούπερ μάρκετ στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Ένας υπάλληλος τον αναγνώρισε, αλλά τον μπέρδεψε με ποδοσφαιριστή.

Ο υπάλληλος ρώτησε τον Κόζα για ένα γκολ που έβαλε, αντί να τον αναγνωρίσει από τη Eurovision.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μια από τις πιο αστείες αναμνήσεις του Κόζα μετά τη Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συμμετοχή στη Eurovision μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός καλλιτέχνη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Η αναγνωρισιμότητα εκτοξεύεται, ο κόσμος αρχίζει να σε αναγνωρίζει στον δρόμο και οι καθημερινές σου συνήθειες αποκτούν ξαφνικά ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι στιγμές που η δημοσιότητα φέρνει απρόσμενες παρεξηγήσεις και ιστορίες που καταλήγουν να γίνονται ανέκδοτα για μια ζωή. Κάτι τέτοιο συνέβη και στον Ηλία Κόζα, τον frontman των Koza Mostra, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μοιράστηκε ένα περιστατικό που έκανε τους παρουσιαστές αλλά και τους τηλεθεατές να ξεσπάσουν σε γέλια.

Λίγο μετά τη συμμετοχή των Koza Mostra στη Eurovision και ενώ η αναγνωρισιμότητά του είχε εκτοξευθεί, ο Ηλίας Κόζας βρέθηκε σε ένα σούπερ μάρκετ κάνοντας τα ψώνια του. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Στούντιο 4», στεκόταν στον πάγκο με τα τυροκομικά όταν ένας υπάλληλος τον πλησίασε με ύφος ανθρώπου που μόλις είχε αναγνωρίσει ένα γνώριμο πρόσωπο.

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«Ρε φίλε, εσύ δεν είσαι;», τον ρώτησε, με τον τραγουδιστή να απαντά καταφατικά, θεωρώντας πως τον είχε αναγνωρίσει από τη Eurovision και τους Koza Mostra. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που περίμενε. «Ναι, εγώ είμαι», του απάντησε, για να ακούσει αμέσως μετά τον υπάλληλο να του λέει με ενθουσιασμό: «Τι γκολάρα έβαλες προχθές;».

Το ξεκαρδιστικό περιστατικό ήταν μία από τις ιστορίες που μοιράστηκε ο Ηλίας Κόζας στο «Στούντιο 4», προκαλώντας γέλια στο πλατό. Όπως φάνηκε, ο εργαζόμενος δεν τον είχε συνδέσει με τη μουσική ή τη Eurovision, αλλά τον είχε μπερδέψει με κάποιον ποδοσφαιριστή.

Η ιστορία αυτή αποτελεί μία από τις πιο αστείες αναμνήσεις που έχει από την περίοδο μετά τη Eurovision, όταν ο κόσμος άρχισε να τον αναγνωρίζει συχνότερα στον δρόμο. Και μπορεί η συμμετοχή των Koza Mostra να τον έκανε γνωστό σε χιλιάδες ανθρώπους, όμως εκείνη η συνάντηση στον πάγκο με τα τυροκομικά απέδειξε ότι η αναγνωρισιμότητα μπορεί να οδηγήσει και στις πιο απρόβλεπτες παρεξηγήσεις.

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