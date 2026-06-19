To «Granita Lemoni» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε και είναι έτοιμο να το «πιεις» στο ποτήρι

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο single της Marseaux, "Granita Lemoni", με καλοκαιρινή διάθεση και pop ωριμότητα.

Το τραγούδι έχει minimal, catchy παραγωγή, προσαρμοσμένη στο streaming και με ρυθμικό beat.

Η Marseaux παρουσίασε το "Granita Lemoni" ζωντανά στα MAD VMA 2026, δημιουργώντας εντυπωσιακή σκηνική εμπειρία.

Η κυκλοφορία ενίσχυσε τη δυναμική της Marseaux, με συζητήσεις για μελλοντική συμμετοχή στη Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κυκλοφορία του «Granita Lemoni» αποτελεί το νέο μεγάλο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική πορεία της Marseaux, σηματοδοτώντας μια επιστροφή που συνδυάζει την pop ωριμότητα με την απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά. Το single δεν ήρθε απλώς ως μια νέα προσθήκη στη δισκογραφία της, αλλά ως ένα προσεκτικά σχεδιασμένο project που στοχεύει στην κορυφή των charts, ενσωματώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν καταστήσει τη Marseaux μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Η κυκλοφορία του τραγουδιού υποστηρίζεται από μια minimal αλλά ιδιαίτερα catchy παραγωγή, η οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ψηφιακού streaming, δίνοντας έμφαση στο ρυθμικό beat και στο «κολλητικό» hook που υπόσχεται να ντύσει μουσικά κάθε στιγμή των φετινών διακοπών.

Η στρατηγική γύρω από την κυκλοφορία του κομματιού κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή παρουσίασή του στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου η Marseaux επέλεξε να αποκαλύψει το τραγούδι στο κοινό για πρώτη φορά σε μια ολοκληρωμένη live εκδοχή. Η επιλογή του συγκεκριμένου stage λειτούργησε ως ο ιδανικός πολλαπλασιαστής για το promo του τραγουδιού, καθώς η live εμφάνιση ξεπέρασε τα όρια ενός απλού μουσικού performance. Η έναρξη του act, με την ευρηματική απονομή ενός συμβολικού βραβείου στη Marseaux από δύο άτομα, λειτούργησε ως ένα χιουμοριστικό και αυτοσαρκαστικό σχόλιο πάνω στις φετινές της υποψηφιότητες, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή του κοινού.

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Το όλο concept της εμφάνισης ενίσχυσε την ταυτότητα του «Granita Lemoni», μετατρέποντας το στάδιο σε έναν πολύχρωμο καλοκαιρινό παράδεισο. Η Marseaux, εντυπωσιακή με το ιδιαίτερο outfit της –συνδυασμός κόκκινου κορσέ, φούστας με μοτίβα λεμονιού και statement ροζ μποτών, κατάφερε να οπτικοποιήσει τον τίτλο και τη διάθεση του κομματιού, δημιουργώντας μια αξιομνημόνευτη σκηνική εμπειρία. Η κυκλοφορία αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική διάσταση, καθώς το act της Marseaux κατάφερε να γίνει το κεντρικό θέμα συζήτησης, ενισχύοντας τη δυναμική του τραγουδιού στις ψηφιακές πλατφόρμες από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Η καλλιτεχνική επιτυχία του εγχειρήματος επισφραγίστηκε από την ευρύτερη απήχηση της Marseaux, η οποία, μιλώντας στο MAD VMA Vidcast 2026, δεν δίστασε να εκφράσει τις φιλοδοξίες της για το μέλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα προσπάθεια στη σκηνή της Eurovision. Αυτή η συνεχής παρουσία στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας επιβεβαιώνει ότι το «Granita Lemoni» δεν είναι απλώς ένα εποχιακό hit, αλλά ένα κομμάτι που εδραιώνει τη Marseaux ως μια καλλιτέχνιδα που ξέρει να ελίσσεται με ευφυΐα, συνδυάζοντας την επαγγελματική συνέπεια με τη δημιουργική ανεμελιά που απαιτεί το ελληνικό καλοκαίρι.