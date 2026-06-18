Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 18.06.2026

Η Rihanna σπάει κάθε ρεκόρ στο Spotify – Πάνω από 4 δισεκατομμύρια streams

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Η Rihanna ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια streams ως lead artist στο Spotify το 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική βιομηχανία
Πόπη Βασιλείου

Όταν μιλάς για καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα όρια της μουσικής και να μετατραπούν σε παγκόσμια πολιτισμικά φαινόμενα, το όνομα της Rihanna βρίσκεται σταθερά στην κορυφή. Το 2026 τη βρίσκει να σημειώνει ακόμη ένα εντυπωσιακό ορόσημο στην καριέρα της, καθώς ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια streams στο Spotify ως lead artist, επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της στη μουσική βιομηχανία όχι μόνο παραμένει ισχυρή αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει.

Η Rihanna ποζάρει με κόκκινο σουτιέν με λουλούδια για τη νέα καμπάνια Savage X Fenty, προκαλώντας συζητήσεις.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Σε μια εποχή όπου το streaming αποτελεί τον βασικό δείκτη επιτυχίας για κάθε καλλιτέχνη, η Rihanna καταφέρνει να διατηρεί μια θέση που λίγοι μπορούν να αγγίξουν. Η παρουσία της στις πλατφόρμες δεν είναι απλώς σταθερή, αλλά εντυπωσιακά κυρίαρχη, με τραγούδια που συνεχίζουν να ακούγονται καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Το νέο αυτό ρεκόρ δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνέχεια μιας πορείας που έχει χτιστεί με συνέπεια, επιτυχίες και διαχρονικά hits.

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Παράλληλα, η Rihanna συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς γυναικείες καλλιτέχνιδες της χρονιάς στο Spotify, κατακτώντας τη 2η θέση στις συνολικές ακροάσεις για το 2026 μέχρι στιγμής. Η θέση αυτή αποτυπώνει όχι μόνο τη δύναμη της μουσικής της, αλλά και τη συνεχή σύνδεσή της με το κοινό, το οποίο παραμένει πιστό σε κάθε της κυκλοφορία, είτε πρόκειται για παλαιότερα κομμάτια είτε για πιο πρόσφατες επιτυχίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό που ξεχωρίζει στη διαδρομή της Rihanna είναι η ικανότητά της να παραμένει επίκαιρη χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Κάθε της τραγούδι συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μουσικού καταλόγου που συνεχίζει να αναπαράγεται ασταμάτητα στις ψηφιακές πλατφόρμες, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που λίγοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να πετύχουν σε τέτοια κλίμακα.

Το νέο αυτό επίτευγμα στο Spotify έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη θρυλική καριέρα, επιβεβαιώνοντας πως η Rihanna δεν είναι απλώς μια pop star, αλλά μια σταθερή δύναμη της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, με επιρροή που συνεχίζει να διαμορφώνει το σήμερα και το αύριο της μουσικής.

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RIHANNA μουσική
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