Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

Η οικογένεια Shelby ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σκοτεινό, βιομηχανικό Birmingham, αυτή τη φορά μέσα από μια μεγάλου μήκους ταινία που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο, καθοριστικό κεφάλαιο στη δημοφιλή saga. Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», σε σενάριο και δημιουργική επίβλεψη του Steven Knight, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαρτίου 2026, ενώ θα προηγηθεί περιορισμένη κινηματογραφική διανομή σε επιλεγμένες αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Η ανακοίνωση ήρθε στις 5 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα που η πλατφόρμα Netflix βρέθηκε στην επικαιρότητα λόγω του ενδεχόμενου εξαγοράς της Warner Bros. Discovery. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα ταινία θα αποτελέσει «μια επική συνέχεια της πολυβραβευμένης ιστορίας, στην άγρια και αμείλικτη καρδιά του Birmingham των αρχών του 20ού αιώνα».

Ο Steven Knight έχει ήδη δηλώσει ότι επιδίωξή του είναι η εμπειρία του κοινού να παραμείνει συλλογική. Σε συνέντευξή του στο The Playlist είχε τονίσει πως «θέλω οι fans των Peaky Blinders, που αποτέλεσαν κρίσιμο μέρος της επιτυχίας, να δουν την ταινία όλοι μαζί, στον ίδιο χώρο». Το πρώτο επίσημο οπτικό υλικό, μια ατμοσφαιρική αφίσα που δημοσιεύθηκε με την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας, παρουσιάζει τον Cillian Murphy ως Tommy Shelby, με ματωμένο πρόσωπο, επάνω σε ένα μαύρο άλογο. Η εικόνα επιβεβαιώνει πως η ταινία θα κινηθεί στην πιο σκοτεινή και βίαιη κατεύθυνση της σειράς, ενώ παράλληλα επαναφέρει τον ηθοποιό που τιμήθηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Oppenheimer».

O Cillian Murphy θα πλαισιωθεί από τους Sophie Rundle ως Ada Shelby, Stephen Graham ως Hayden Stagg, Ned Dennehy ως Charlie Strong, Packy Lee ως Johnny Dogs και Ian Peck ως Curly. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth και Jay Lycurgo, χωρίς οι ρόλοι τους να έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Παρά την αδημονία των θαυμαστών, το σενάριο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Ο Steven Knight έχει αποκαλύψει μόνο πως η πλοκή τοποθετείται αρκετά χρόνια μετά το φινάλε της έκτης σεζόν, μεταφέροντας τους Shelby στα σκοτεινά πρώτα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το πλαίσιο αυτό, τόνισε, θα είναι ένα περιβάλλον όπου «όλοι οι κανόνες παύουν να ισχύουν».

Το σημαντικότερο όμως είναι πως η ταινία δεν αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των Peaky Blinders. Αντιθέτως, η BBC και το Netflix ανακοίνωσαν τη δημιουργία δύο νέων σεζόν που θα συνεχίσουν τον κόσμο της σειράς μετά τα γεγονότα της ταινίας. Οι νέες ιστορίες θα εξελίσσονται στις αρχές της δεκαετίας του 1950, σε ένα Birmingham που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του μετά τον πόλεμο, με νέους χαρακτήρες και ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο. Ο Steven Knight έχει ήδη διαμηνύσει ότι «όσο υπάρχει ενδιαφέρον και νέες ιστορίες να ειπωθούν, υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε». Με αυτά τα δεδομένα, η saga των Peaky Blinders φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο στάδιο, όπου η μυθολογία του Tommy Shelby και της οικογένειας Shelby θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη έκταση.

Η ταινία του Μαρτίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει το σημείο καμπής για ένα από τα πιο επιδραστικά τηλεοπτικά φαινόμενα της σύγχρονης εποχής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ιστοριών στο σύμπαν των Peaky Blinders.

