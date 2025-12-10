MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 10.12.2025

Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» του Steven Knight, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαρτίου 2026 και φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα της εμβληματικής σειράς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η οικογένεια Shelby ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σκοτεινό, βιομηχανικό Birmingham, αυτή τη φορά μέσα από μια μεγάλου μήκους ταινία που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο, καθοριστικό κεφάλαιο στη δημοφιλή saga. Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», σε σενάριο και δημιουργική επίβλεψη του Steven Knight, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαρτίου 2026, ενώ θα προηγηθεί περιορισμένη κινηματογραφική διανομή σε επιλεγμένες αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Η ανακοίνωση ήρθε στις 5 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα που η πλατφόρμα Netflix βρέθηκε στην επικαιρότητα λόγω του ενδεχόμενου εξαγοράς της Warner Bros. Discovery. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα ταινία θα αποτελέσει «μια επική συνέχεια της πολυβραβευμένης ιστορίας, στην άγρια και αμείλικτη καρδιά του Birmingham των αρχών του 20ού αιώνα».

Διάβασε επίσης: Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders

Ο Steven Knight έχει ήδη δηλώσει ότι επιδίωξή του είναι η εμπειρία του κοινού να παραμείνει συλλογική. Σε συνέντευξή του στο The Playlist είχε τονίσει πως «θέλω οι fans των Peaky Blinders, που αποτέλεσαν κρίσιμο μέρος της επιτυχίας, να δουν την ταινία όλοι μαζί, στον ίδιο χώρο». Το πρώτο επίσημο οπτικό υλικό, μια ατμοσφαιρική αφίσα που δημοσιεύθηκε με την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας, παρουσιάζει τον Cillian Murphy ως Tommy Shelby, με ματωμένο πρόσωπο, επάνω σε ένα μαύρο άλογο. Η εικόνα επιβεβαιώνει πως η ταινία θα κινηθεί στην πιο σκοτεινή και βίαιη κατεύθυνση της σειράς, ενώ παράλληλα επαναφέρει τον ηθοποιό που τιμήθηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Oppenheimer».

O Cillian Murphy θα πλαισιωθεί από τους Sophie Rundle ως Ada Shelby, Stephen Graham ως Hayden Stagg, Ned Dennehy ως Charlie Strong, Packy Lee ως Johnny Dogs και Ian Peck ως Curly. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth και Jay Lycurgo, χωρίς οι ρόλοι τους να έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Παρά την αδημονία των θαυμαστών, το σενάριο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Ο Steven Knight έχει αποκαλύψει μόνο πως η πλοκή τοποθετείται αρκετά χρόνια μετά το φινάλε της έκτης σεζόν, μεταφέροντας τους Shelby στα σκοτεινά πρώτα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το πλαίσιο αυτό, τόνισε, θα είναι ένα περιβάλλον όπου «όλοι οι κανόνες παύουν να ισχύουν».

Το σημαντικότερο όμως είναι πως η ταινία δεν αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των Peaky Blinders. Αντιθέτως, η BBC και το Netflix ανακοίνωσαν τη δημιουργία δύο νέων σεζόν που θα συνεχίσουν τον κόσμο της σειράς μετά τα γεγονότα της ταινίας. Οι νέες ιστορίες θα εξελίσσονται στις αρχές της δεκαετίας του 1950, σε ένα Birmingham που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του μετά τον πόλεμο, με νέους χαρακτήρες και ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο. Ο Steven Knight έχει ήδη διαμηνύσει ότι «όσο υπάρχει ενδιαφέρον και νέες ιστορίες να ειπωθούν, υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε». Με αυτά τα δεδομένα, η saga των Peaky Blinders φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο στάδιο, όπου η μυθολογία του Tommy Shelby και της οικογένειας Shelby θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη έκταση.

Η ταινία του Μαρτίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει το σημείο καμπής για ένα από τα πιο επιδραστικά τηλεοπτικά φαινόμενα της σύγχρονης εποχής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ιστοριών στο σύμπαν των Peaky Blinders.

Διάβασε επίσης: Οι Peaky Blinders επιστρέφουν και αναλαμβάνουν… δράση στα ’50s!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cillian Murphy Peaky Blinders Peaky Blinders: The Immortal Man Steven Knight ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Εθισμένοι στις προσφορές: Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν να αντισταθούν στο online shopping

Εθισμένοι στις προσφορές: Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν να αντισταθούν στο online shopping

10.12.2025
Επόμενο
Η NYFW λέει «αντίο» στη γούνα: Η CFDA απαγορεύει τα ζωικά προϊόντα από την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027

Η NYFW λέει «αντίο» στη γούνα: Η CFDA απαγορεύει τα ζωικά προϊόντα από την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027

10.12.2025

Δες επίσης

Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια
Cinema

Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

10.12.2025
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά
Cinema

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά

09.12.2025
Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά
Cinema

Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά

09.12.2025
Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo

09.12.2025
Από το bullying στη διεθνή επιτυχία: Η μάχη του Dustin από το «Stranger Things» με μια σπάνια πάθηση
Cinema

Από το bullying στη διεθνή επιτυχία: Η μάχη του Dustin από το «Stranger Things» με μια σπάνια πάθηση

09.12.2025
«Πόλεμος» για τη Warner Bros: 108 δισ. προσφέρει η Paramount για να ξεπεράσει το Netflix
Cinema

«Πόλεμος» για τη Warner Bros: 108 δισ. προσφέρει η Paramount για να ξεπεράσει το Netflix

09.12.2025
Σάρωσε στα LAFCA η ταινία One Battle After Another
Cinema

Σάρωσε στα LAFCA η ταινία One Battle After Another

08.12.2025
Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another

08.12.2025
Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood
Cinema

Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου