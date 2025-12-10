Η NYFW λέει «αντίο» στη γούνα: Η CFDA απαγορεύει τα ζωικά προϊόντα από την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027

Η New York Fashion Week γίνεται επίσημα fur-free, ανοίγοντας τον δρόμο για βιώσιμη και ηθική μόδα χωρίς να θυσιάζεται η δημιουργικότητα

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αλλάζει για πάντα το τοπίο της μόδας. Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, το Council of Fashion Designers of America (CFDA) ανακοίνωσε σε συνεργασία με τους Humane World for Animals και Collective Fashion Justice ότι η επίσημη εβδομάδα μόδας δεν θα επιτρέπει πλέον τη χρήση γούνας από ζώα σε κανένα event, στις συλλογές των σχεδιαστών ή στα επίσημα social media και την ιστοσελίδα της.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να εναρμονίσει την αμερικανική μόδα με μεγάλες διεθνείς εβδομάδες μόδας, όπως του Λονδίνου, της Κοπεγχάγης, του Βερολίνου και της Στοκχόλμης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την ηθική και βιώσιμη δημιουργία. Η απαγόρευση αφορά τη γούνα από ζώα που εκτρέφονται ή συλλαμβάνονται αποκλειστικά για το τρίχωμά τους, με εξαίρεση την παραδοσιακή χρήση από ιθαγενείς κοινότητες.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026, με τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, δίνοντας στους σχεδιαστές το χρόνο να προσαρμόσουν τις συλλογές τους και να εξερευνήσουν καινοτόμες, βιώσιμες εναλλακτικές. Παράλληλα, η CFDA θα προσφέρει εκπαιδευτικά εργαλεία και υποστήριξη ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και δημιουργικά.

Η Emma Håkansson από το Collective Fashion Justice πρόσθεσε ότι η CFDA εδραιώνει τη θέση της ως καινοτόμος και ηθικός ηγέτης στον παγκόσμιο χώρο της μόδας, ελπίζοντας ότι και οι Εβδομάδες Μόδας του Μιλάνου και του Παρισιού θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Παράλληλα, ο PJ Smith, διευθυντής πολιτικής μόδας στο Humane World for Animals, τόνισε πως «τέτοιες πολιτικές ανοίγουν τον δρόμο για δημιουργία πιο καθαρής, ανθρώπινης μόδας χωρίς να θυσιάζεται η αισθητική και η δημιουργικότητα».

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη NYFW, όπου η ηθική, η βιωσιμότητα και η καινοτομία γίνονται οι πρωταγωνιστές της αμερικανικής μόδας, και το fur-free trend δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά στάση ζωής.

