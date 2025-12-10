MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 10.12.2025

Η NYFW λέει «αντίο» στη γούνα: Η CFDA απαγορεύει τα ζωικά προϊόντα από την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027

Η New York Fashion Week γίνεται επίσημα fur-free, ανοίγοντας τον δρόμο για βιώσιμη και ηθική μόδα χωρίς να θυσιάζεται η δημιουργικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αλλάζει για πάντα το τοπίο της μόδας. Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, το Council of Fashion Designers of America (CFDA) ανακοίνωσε σε συνεργασία με τους Humane World for Animals και Collective Fashion Justice ότι η επίσημη εβδομάδα μόδας δεν θα επιτρέπει πλέον τη χρήση γούνας από ζώα σε κανένα event, στις συλλογές των σχεδιαστών ή στα επίσημα social media και την ιστοσελίδα της.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να εναρμονίσει την αμερικανική μόδα με μεγάλες διεθνείς εβδομάδες μόδας, όπως του Λονδίνου, της Κοπεγχάγης, του Βερολίνου και της Στοκχόλμης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την ηθική και βιώσιμη δημιουργία. Η απαγόρευση αφορά τη γούνα από ζώα που εκτρέφονται ή συλλαμβάνονται αποκλειστικά για το τρίχωμά τους, με εξαίρεση την παραδοσιακή χρήση από ιθαγενείς κοινότητες.

gouna
https://www.instagram.com/izzydilg/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026, με τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, δίνοντας στους σχεδιαστές το χρόνο να προσαρμόσουν τις συλλογές τους και να εξερευνήσουν καινοτόμες, βιώσιμες εναλλακτικές. Παράλληλα, η CFDA θα προσφέρει εκπαιδευτικά εργαλεία και υποστήριξη ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και δημιουργικά.

https://www.instagram.com/sabinasocol/

Η Emma Håkansson από το Collective Fashion Justice πρόσθεσε ότι η CFDA εδραιώνει τη θέση της ως καινοτόμος και ηθικός ηγέτης στον παγκόσμιο χώρο της μόδας, ελπίζοντας ότι και οι Εβδομάδες Μόδας του Μιλάνου και του Παρισιού θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Παράλληλα, ο PJ Smith, διευθυντής πολιτικής μόδας στο Humane World for Animals, τόνισε πως «τέτοιες πολιτικές ανοίγουν τον δρόμο για δημιουργία πιο καθαρής, ανθρώπινης μόδας χωρίς να θυσιάζεται η αισθητική και η δημιουργικότητα».

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη NYFW, όπου η ηθική, η βιωσιμότητα και η καινοτομία γίνονται οι πρωταγωνιστές της αμερικανικής μόδας, και το fur-free trend δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά στάση ζωής.

Διάβασε επίσης: Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

10.12.2025
Επόμενο
Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

10.12.2025

Δες επίσης

Mistletoe makeup: Το πιο ρομαντικό γιορτινό beauty trend για τις γιορτινές ημέρες
Beauty

Mistletoe makeup: Το πιο ρομαντικό γιορτινό beauty trend για τις γιορτινές ημέρες

10.12.2025
Εθισμένοι στις προσφορές: Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν να αντισταθούν στο online shopping
Life

Εθισμένοι στις προσφορές: Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν να αντισταθούν στο online shopping

10.12.2025
Γιατί η Gen Z δεν φιλιέται πια δημόσια; Το trend των ’80s που τα social media μεταμόρφωσαν σε ταμπού
Life

Γιατί η Gen Z δεν φιλιέται πια δημόσια; Το trend των ’80s που τα social media μεταμόρφωσαν σε ταμπού

10.12.2025
Προσοχή στους πρώην: Τι είναι το «winter coating» και πώς επηρεάζει τις σχέσεις
Life

Προσοχή στους πρώην: Τι είναι το «winter coating» και πώς επηρεάζει τις σχέσεις

09.12.2025
Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου
Life

Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου

09.12.2025
Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό σου σε χρωματιστό θάμνο στο μπαλκόνι σου
Life

Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό σου σε χρωματιστό θάμνο στο μπαλκόνι σου

09.12.2025
Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα
Life

Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα

09.12.2025
Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες
Life

Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

09.12.2025
Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)
Food

Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

09.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου