Celeb News 10.12.2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απάντησε ανοιχτά στις φήμες που τον θέλουν σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Η Κατερίνα Καινούργιου δεν δίστασε να τον ρωτήσει για το τι συμβαίνει με εκείνον και την τραγουδίστρια, με τον ίδιο να δίνει την απάντησή του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 9/12 ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δίνοντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου. Μάλιστα, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να τον ρωτήσει για τις φήμες που τον θέλουν σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου.

Η Κατερίνα, εμφανώς σίγουρη για όσα ακούγονται, τον προκάλεσε λέγοντας: «Γιατί κρύβεσαι; Αφού είστε μαζί, το ξέρει όλος ο κόσμος». Εκείνος, ωστόσο, κράτησε χαμηλούς τόνους και απάντησε πως δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα, τονίζοντας ότι δεν είναι άνθρωπος που επιδιώκει να προκαλεί ή να δημοσιοποιεί την προσωπική του ζωή. Όπως είπε, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει βγει ποτέ δημόσια να δηλώσει σχέση με κάποια κοπέλα.

Ρία Ελληνίδου Maison Faliakos MadWalk 2025
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία

Σχετικά με όσα ακούγονται για τη Ρία Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου υπογράμμισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί οτιδήποτε επίσημο. Ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ηρεμία του παιδιού του και πως κάθε σχέση χρειάζεται χρόνο για να φανεί πώς εξελίσσεται.

Ρία Ελληνίδου
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

«Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας, δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι είμαστε μαζί; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά.


Διάβασε επίσης: Παντελής Παντελίδης: Ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο

