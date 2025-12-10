MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 10.12.2025

Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»

Σε μια ζεστή και παιχνιδιάρικη συνέντευξη, η Ανδρομάχη μοιράζεται την εμπειρία της από το νέο τραγούδι, τις live εμφανίσεις και την καθημερινότητα με τον μικρό της γιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη στήλη Themis is calling της εκπομπής OK!, ο Θέμης Γεωργαντάς φιλοξένησε την τραγουδίστρια Ανδρομάχη, η οποία μίλησε για το νέο της τραγούδι αλλά και για προσωπικές της στιγμές. Η Ανδρομάχη, αναφερόμενη στη νέα της δουλειά, είπε ότι έχει πάρει ρεπό και κάθεται στο σπίτι της.

Το νέο τραγούδι της, με τίτλο «Πάρε ρεπό», κυκλοφόρησε την ίδια μέρα και αποτελεί το follow-up της μεγάλης επιτυχίας που είχε το προηγούμενο κομμάτι της. Όπως δήλωσε η ίδια, «το τραγούδι που είχα εγώ στο κεφάλι μου, ήρθε από το πουθενά και γράφτηκε, βρίσκοντας μεγάλη αποδοχή από το κοινό», εκφράζοντας τη χαρά της για την αποδοχή του κοινού.

Διάβασε επίσης: H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

Αργότερα, η Ανδρομάχη αποκάλυψε ότι ο 15 μηνών γιος της «μετράει μέχρι το 10» και ότι είναι πολύ ενεργητικός και χαρούμενος: «Έχω πάθει ζημιά, είναι χρυσάνθεμο, χαζεύουμε με κάθε του κίνηση», δήλωσε γελώντας. Παρά την ηλικία του, ο μικρός φαίνεται να έχει ήδη αναπτύξει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της μαμάς του, με την τραγουδίστρια να σημειώνει ότι παίρνει πολλά στοιχεία από εκείνη.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, συμμετείχε και σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, μέσα στο οποίο χαρακτήρισε τον εαυτό της «αφόρμητη, φαγάνα και γελαστή», θεωρεί πιο sexy το χαμόγελό της, ενώ το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει είναι να φιλάει τον Γιώργο Λιβάνη. Σε ερωτήσεις για guilty pleasures και μουσικές επιλογές, ανέφερε το τραγούδι «Μελισσούλα μελισσάκι».

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

