Περιπέτεια υγείας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη – Οι φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο

Μια απρόσμενη ταλαιπωρία υγείας πέρασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω έντονου κολικού στα νεφρά. Ο ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Τρίτης (09.12.2025) ότι νοσηλεύεται, εξηγώντας πως δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», όπου συμμετέχει.

Λίγο αργότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επέστρεψε στα social media για να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, σημειώνοντας ότι το δύσκολο κομμάτι της ημέρας πέρασε και η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Ευχαρίστησε μάλιστα θερμά τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε.

«Έχω συγκινηθεί με όλα τα περαστικά που μου στείλατε. Ευτυχώς όλα δείχνουν ότι πάνε καλά. Ήταν μια ζόρικη μέρα, αλλά ανήκει στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε στη νέα του ανάρτηση.

Νωρίτερα, ο ηθοποιός είχε περιγράψει με χιούμορ την κατάσταση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο και σχολιάζοντας: «Όταν η… μαγεία της πνευμονίας συναντά την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά! Σήμερα θα απουσιάσω από την εκπομπή, όμως η ομάδα θα είναι κανονικά στη Φλώρινα».

