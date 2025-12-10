MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 10.12.2025

Περιπέτεια υγείας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη – Οι φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο

Γιάννης Τσιμιτσέλης
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια απρόσμενη ταλαιπωρία υγείας πέρασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω έντονου κολικού στα νεφρά. Ο ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Τρίτης (09.12.2025) ότι νοσηλεύεται, εξηγώντας πως δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», όπου συμμετέχει.

Λίγο αργότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επέστρεψε στα social media για να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, σημειώνοντας ότι το δύσκολο κομμάτι της ημέρας πέρασε και η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Ευχαρίστησε μάλιστα θερμά τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε.

Γιάννης Τσιμιτσέλης
https://www.instagram.com/gtsimitselis/?hl=el

Διάβασε επίσης: Παντελής Παντελίδης: Ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο

«Έχω συγκινηθεί με όλα τα περαστικά που μου στείλατε. Ευτυχώς όλα δείχνουν ότι πάνε καλά. Ήταν μια ζόρικη μέρα, αλλά ανήκει στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε στη νέα του ανάρτηση.

Γιάννης Τσιμιτσέλης
https://www.instagram.com/gtsimitselis/?hl=el

Νωρίτερα, ο ηθοποιός είχε περιγράψει με χιούμορ την κατάσταση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο και σχολιάζοντας: «Όταν η… μαγεία της πνευμονίας συναντά την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά! Σήμερα θα απουσιάσω από την εκπομπή, όμως η ομάδα θα είναι κανονικά στη Φλώρινα».

Διάβασε επίσης: Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ηθοποιοί ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»

Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»

10.12.2025
Επόμενο
Μίνα Αρναούτη κατά Εφετείου: Οι απειλές, τα 17 χειρουργεία και η προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρώπη

Μίνα Αρναούτη κατά Εφετείου: Οι απειλές, τα 17 χειρουργεία και η προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρώπη

10.12.2025

Δες επίσης

Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί
Celeb News

Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί

10.12.2025
Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»
Celeb News

Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»

10.12.2025
Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner
Celeb News

Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner

10.12.2025
Μίνα Αρναούτη κατά Εφετείου: Οι απειλές, τα 17 χειρουργεία και η προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρώπη
Celeb News

Μίνα Αρναούτη κατά Εφετείου: Οι απειλές, τα 17 χειρουργεία και η προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρώπη

10.12.2025
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απάντησε ανοιχτά στις φήμες που τον θέλουν σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου
Celeb News

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απάντησε ανοιχτά στις φήμες που τον θέλουν σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου

10.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία

10.12.2025
Παντελής Παντελίδης: Ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο
Celeb News

Παντελής Παντελίδης: Ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο

09.12.2025
Η Taylor Swift και η Selena Gomez σε αγώνα του Travis Kelce
Celeb News

Η Taylor Swift και η Selena Gomez σε αγώνα του Travis Kelce

09.12.2025
Η Katy Perry δημοσιοποίησε τη σχέση της με τον Justin Trudeau στο Instagram
Celeb News

Η Katy Perry δημοσιοποίησε τη σχέση της με τον Justin Trudeau στο Instagram

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου