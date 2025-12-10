Μίνα Αρναούτη κατά Εφετείου: Οι απειλές, τα 17 χειρουργεία και η προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρώπη

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε για την απόφαση του Εφετείου Αθηνών σχετικά με τις αποζημιώσεις που θα λάβουν εκείνη και η Φρόσω Κυριάκου, οι οποίες επέβαιναν στο όχημα του Παντελή Παντελίδη τη μοιραία μέρα του τροχαίου. Η ίδια χαρακτήρισε την ετυμηγορία «κατάφωρα άδικη», αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζει μέχρι σήμερα να δέχεται απειλητικά μηνύματα, ενώ δήλωσε αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τον Άρειο Πάγο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την απόφαση των 106 σελίδων, η Φρόσω Κυριάκου δικαιούται αποζημίωση 9.000 ευρώ, ενώ η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ, ποσά πολύ χαμηλότερα από αυτά που είχαν διεκδικήσει. Η Αρναούτη τόνισε ότι δεν την ενδιαφέρει η οικονομική αποκατάσταση ως σκοπός, αλλά το γεγονός ότι η υγεία της και τα χρόνια νοσηλείας και αποθεραπείας της απαιτούν τεράστια έξοδα. «Έχω κάνει 17 χειρουργεία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αδικεί όχι μόνο την ίδια αλλά «όλους όσοι έχουν υπάρξει θύματα τροχαίων».

Διευκρίνισε επίσης ότι η προσφυγή της στρεφόταν αποκλειστικά κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και όχι της οικογένειας Παντελίδη. Η ίδια περιέγραψε ξανά το μέγεθος των τραυματισμών της – καταρρεύσεις πλευρών, συντριπτικά κατάγματα, σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη και πνευμονική εμβολή που απείλησε τη ζωή της λίγες ώρες μετά από χειρουργείο.





Αναφερόμενη στη νύχτα του τροχαίου, εξήγησε ότι ο Παντελής Παντελίδης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν έδειχνε μεθυσμένος και κινούνταν φυσιολογικά. Διηγήθηκε πώς βρέθηκαν σε σπίτι γνωστού του για παιχνίδι πόκερ, επισημαίνοντας ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους παρευρισκόμενους και δεν είχε αντίληψη για τα μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να έπαιζαν.





«Όταν φύγαμε από το σπίτι, ο Παντελίδης βγήκε και ήταν μια χαρά. Οι καταθέσεις μαρτύρων που ήταν στο σπίτι λέγανε πως ήταν χαρούμενος, χαμογελαστός και δεν παραπατούσε. Κανένας στην κατάθεσή του δεν είπε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν καλά. Πήγαμε σε ένα κέντρο στην Γλυφάδα. Εγώ έκατσα με την άλλη κοπέλα σε ένα πάσο. Ο Παντελής περιτριγυριζόταν από άπειρο κόσμο, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εφικτό να βλέπω. Μετά πήγαμε στο σπίτι, ήταν το τραπέζι και εμείς καθόμασταν στο σαλονάκι. Καθίσαμε στο τραπέζι και μας έδιωξαν. Νομίζω πως ο Παντελίδης έχασε 15.000-20.000 ευρώ αλλά δεν υπήρξαν πραγματικά χρήματα. Νομίζω αυτό πρέπει να έγινε σε 2,5-3 ώρες».





Η ίδια επέμεινε ότι φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης, κάτι που δέχτηκαν οι πραγματογνώμονες της Τροχαίας και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όχι όμως το Εφετείο. «Εγώ έχοντας φοβία με τα ατυχήματα, είχα χάσει και τον μπαμπά μου σε τροχαίο 33 ετών. Φορούσα πάντα ζώνη. Δεν φορούσα όμως ζώνη στο πίσω κάθισμα. Εκείνη την ημέρα βλέποντας τον Παντελή να τρέχει φοβήθηκα και φόρεσα ζώνη. Οι πραγματογνώμονες της Τροχαίας είπαν ότι φορούσα ζώνη. Το πρωτόδικο το δέχτηκε, το εφετείο όχι. Φορούσα ζώνη, είχα σημάδι πάνω στο στήθος μου από την τριβή της ζώνης». δήλωσε κατηγορηματικά.





«Η κυρία Κυριάκου καθόταν στο μπροστινό κάθισμα και αν θυμάμαι καλά είχε καταθέσει πως έπαιζε με το κινητό της. Οπότε νομίζω πως δεν θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί αν εγώ πίσω έβαλα ζώνη. Στην κυρία Κυριάκου έβγαλε αποζημίωση 9.000 ευρώ με πέντε ημέρες στο νοσοκομείο. Εμένα 39.000 ευρώ με 5,5 μήνες στο νοσοκομείο και όλη την αποθεραπεία», είπε.

Περιέγραψε επίσης με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή του τρακαρίσματος: τον ήχο, την εισβολή των κάγκελων στο αυτοκίνητο και το αίσθημα ότι η σύγκρουση δεν τελείωνε ποτέ. Θυμήθηκε επίσης την πρώτη στιγμή που ξύπνησε στην εντατική, μόλις 35 κιλά, καθώς και το σοκ της μητέρας της όταν την είδε. «Έβαλα τα χέρια μου στο κεφάλι. Ακουγόταν σαν τρένο που πέφτει πάνω σε τοίχο. Τα κάγκελα μπήκαν στο αμάξι. Άκουγα χώματα μέσα και θυμάμαι ότι έλεγα πότε θα σταματήσει, μου φαινόταν ατελείωτο (…) Μου έλεγαν οι διασώστες να μην με πάρει ο ύπνος, να κάνω κουράγιο. Έδεσαν το πόδι μου σε ένα ξύλο γιατί ήταν σε χάλια κατάσταση».





«Να ξυπνάω, να μπαίνει η μάνα μου στην Εντατική και να τη ρωτάω “μαμά τι κάνεις εδώ;”». Η Μίνα Αρναούτη ανέφερε πως οι διασώστες της είπαν κάποιο χρονικό διάστημα μετά το ατύχημα, πως την ώρα του απεγκλωβισμού τους έλεγε «κάντε κάτι να σταματήσει, δεν αντέχω αυτό το μαρτύριο» και «μετά ξύπνησα στην εντατική 35 κιλά».

Η Μίνα Αρναούτη αποκάλυψε ότι ζει με μετατραυματικό στρες και κρίσεις πανικού, ενώ το ΚΕΠΑ της αναγνώρισε 43% αναπηρία επτά χρόνια μετά το ατύχημα, γεγονός που το δικαστήριο θεώρησε «προσωρινό». Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει πλέον καμία επαφή με την οικογένεια Παντελίδη, σημειώνοντας πως μόνο ο αδελφός του τραγουδιστή είχε εμφανιστεί μία φορά στο νοσοκομείο.





Τέλος, υπογράμμισε ότι διεκδικεί αποκλειστικά «τα νόμιμα», ενώ εξέφρασε κατανόηση προς τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη, λέγοντας πως μια μάνα που έχασε το παιδί της ίσως δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα τα πραγματικά γεγονότα όμως οι αποφάσεις, οι μαρτυρίες και τα ευρήματα μιλούν από μόνα τους.

