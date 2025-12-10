MadWalk 2025 Mega
Celeb News 10.12.2025

Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner

kris_jenner
Σε συνέντευξη και νέο επεισόδιο του The Kardashians, η 70χρονη momager μιλάει για τις αισθητικές επεμβάσεις της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kris Jenner, η διάσημη momager των Kardashian, δεν έχει κανένα ταμπού να μιλάει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Σε νέο επεισόδιο του The Kardashians, η 70χρονη σταρ βρίσκεται στο Παρίσι με την κόρη της, Kim Kardashian, και οι δύο συζητούν με χιούμορ για τις επεμβάσεις τους. Η Kris αστειεύεται ότι η μύτη της είναι πιθανότατα το μόνο πραγματικό στο πρόσωπό της, ενώ παραδέχεται ότι υπεβλήθη σε facelift από τον Dr. Steven Levine πριν τα 70α της γενέθλια. Η Kim, από την πλευρά της, επιμένει ότι τα δόντια της είναι φυσικά, ενώ η Kris την πειράζει λέγοντας να «σκύψει», αναφερόμενη στην πολυσυζητημένη εμφάνιση των γλουτών της.

Η εμφάνιση της Kris Jenner στην πρόσφατη δημόσια έξοδο της στο Παρίσι, για το λαμπερό bachelor party της Lauren Sánchez Bezos τον Μάιο, προκάλεσε σάλο στα social media. Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση επιβεβαίωσαν ότι η σταρ είχε κάνει αισθητικές επεμβάσεις από τον Dr. Levine στη Νέα Υόρκη.

Σε συνέντευξή της στο Vogue Arabia, εξήγησε ότι είχε κάνει facelift περίπου 15 χρόνια πριν και αποφάσισε να το ανανεώσει: «Ήθελα να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει χαρούμενη», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η δική της εκδοχή «γήρανσης με χάρη» σημαίνει να φροντίζεις τον εαυτό σου όπως εσύ θέλεις: «Το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσεις τον εαυτό σου. Αν νιώθεις άνετα στο δέρμα σου και θέλεις να γεράσεις φυσικά, μην κάνεις τίποτα. Για μένα, όμως, αυτό είναι η δική μου εκδοχή της γήρανσης με χάρη».

Kris Jenner
https://www.instagram.com/krisjenner/

Η Kris Jenner ανέφερε επίσης ότι αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές της παρεμβάσεις γιατί μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους που δεν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Στην επέμβαση την συνόδευσε η κόρη της Kylie, ενώ η Kim ήταν συνεχώς σε επαφή μέσω FaceTime. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές της παρεμβάσεις και στο παρελθόν, από επεμβάσεις στήθους και Botox έως τη μείωση λοβών αυτιών, επιβεβαιώνοντας ότι η φροντίδα του εαυτού της αποτελεί κομμάτι της φιλοσοφίας της για τη ζωή και τη γήρανση.

