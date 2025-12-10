Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s

Μια αναδρομή στις επιτυχίες που θα σάρωνε ο αλγόριθμος αν η πλατφόρμα είχε «γεννηθεί» νωρίτερα

Αν το TikTok λειτουργούσε στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, το ελληνικό τραγούδι θα είχε κατακτήσει τις οθόνες με έναν τρόπο σχεδόν εκρηκτικό. Οι επιτυχίες της εποχής, που ήδη αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης, θα είχαν αποκτήσει μια δεύτερη, ίσως ακόμη ισχυρότερη ζωή μέσα από χορογραφίες, trends, challenges και viral επαναλήψεις που θα ανανέωναν διαρκώς τη δυναμική τους.

Σε ένα τέτοιο υποθετικό αλλά απολύτως εύλογο σενάριο, ορισμένα τραγούδια θα πρωταγωνιστούσαν αβίαστα.

Πρώτο στη λίστα θα βρισκόταν το «Δώσε Ό,τι Έχεις» των Tsopana Rave. Με στίχους όπως «Δώσ’ μου δυο κατοστάρικα, Δώσ’ μου δυο πεντακοσάρικα, Δώσ’ μου απ’ αυτά τα καινούργια τα διακοσάρικα» ή «Είσαι του πόνου μου η αιτία, Είσαι ένα βάρος στην κοινωνία», το κομμάτι θα γινόταν ύμνος της πλατφόρμας. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αφορμή για αμέτρητες εκδοχές lip sync αλλά και χιουμοριστικά βίντεο με θέμα την καθημερινότητα. Το κλείσιμο «Γιατί είμαι ο Χουλκ» θα πυροδοτούσε αναμφίβολα διαδικτυακό παραλήρημα. Όλα τα τραγούδια των Tsopana Rave θα έπαιζαν δυνατά, από το «Μου το ‘χα πει» μα δεν με άκουγα ως τη θρυλική «Κορνηλία» την όμορφη μικρή τσοπάνα, όλα θα γίνονταν viral.

Αντίστοιχα, ο Χάρρυ Κλυνν με το «Ουγκαγκα μπουμ μπουμ» θα είχε γίνει ένα καθαρόαιμο ηχητικό meme. Η ακαταμάχητη ηχομιμητική παράνοια των στίχων, «Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι γκαπα γκουμ μπιρλι γκαγκα αουγκιγκι αουγκιγκι μπαγκαλα γκαουγκα γκα», θα είχε προσφέρει στους χρήστες ανεξάντλητο υλικό για δημιουργικές και κωμικές χρήσεις.

Ο Γιάννης Μηλιώκας με το «Κακοσάλεσι» θα γνώριζε την απόλυτη αποθέωση. Οι στίχοι «Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες, δεν θέλω μήτε να τις δω» και «Στάνες και βουβάλες να γίνουν όλα ρημαδιό» θα έδιναν λαβή για χιουμοριστικά βίντεο και σατιρικά σκετς. Το τραγούδι διαθέτει τον ακριβή συνδυασμό σουρεαλισμού και ρυθμικής έντασης που ο αλγόριθμος αγαπά.

Η Ρίτα Σακελλαρίου θα ήταν αναμφίβολα βασίλισσα του TikTok. Το «Εγώ δεν πάω μέγαρο» θα είχε συντρίψει κάθε ρεκόρ, όπως άλλωστε συνέβη και στην εποχή του. Το δίδυμο «Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον παίδαρο» είναι φτιαγμένο για viral χρήση, με τη φράση να μετατρέπεται σε ατάκα ικανή να συνοδεύσει κάθε πιθανό trend. Αντίστοιχα, το «Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα» θα δημιουργούσε το απόλυτο pet trend, εμπνέοντας βίντεο με γάτες, μικρόσωμα κατοικίδια και χιουμοριστικές αναπαραστάσεις της καθημερινότητας.

Η Άντζελα Δημητρίου με το «Φωτιά στα σαββατόβραδα» θα είχε κατακτήσει τον ψηφιακό κόσμο καθώς τότε κατέκτησε τα νυχτερινά προγράμματα. Το τραγούδι ακουγώταν παντού, στα ραδιόφωνα, τα κασετόφωνα και τα πικαπ, στις μεγάλες πίστες, στα αυτοκίνητα παντού. Μια Ελλάδα ολόκληρη τραγούδαγε «Ουρανέ μου» κλαψε κλάψε και έβαζε φωτιά στα σαββατόβραδα. Η δημοφιλία της, συνδυασμένη με την εκρηκτική ενέργεια των τραγουδιών, θα εξασφάλιζε συνεχή κυριαρχία στα trends.

Ο Σάκης Ρουβάς, ιδίως με το «Θα σου φτιάξω μακαρόνια με κιμά για να φας», θα είχε προκαλέσει οργασμό δημιουργικότητας στις κουζίνες. Θα έπαιρναν φωτιά οι κουτάλες. Η εικόνα των χρηστών να ανεβάζουν βίντεο μαγειρέματος υπό τους ήχους του τραγουδιού θα ήταν αναπόφευκτη.

Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης θα έβρισκε νέο κοινό με το «Θα κάτσω σπίτι». Η φράση του θα γινόταν μότο, ιδιαίτερα σε περιόδους κακοκαιρίας ή κοινωνικής κόπωσης. Θα επανερχόταν ξανά και ξανά. Seasonal trend θα αποτελούσε και η «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου όπου κάθε Απρίλη θα ‘ταν σαν να μπαίνει η Ανοιξη στα ξαφνικά με τα λουλούδια σε πρώτο πλάνο.

Η Άννα Βίσση με τα «Μαύρα Γυαλιά» και «Σαν κι Εμένα Καμιά» θα κυριαρχούσε σε βίντεο που συνδυάζουν στιλ, αυτοπεποίθηση και εκρηκτική femme fatale ενέργεια.

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος θα ήταν ανεξάντλητη πηγή trends. Από το «Βραδινό μπανάκι» έως τις «Αγκαλίτσες και φιλάκια», η ποπ αισθητική του θα ταίριαζε απόλυτα στην κουλτούρα των σύντομων βίντεο. Όμως ο απόλυτος ύμνος των ’90s, το «Lost in the Night», θα ήταν εκείνο που θα γνώριζε πραγματική αποθέωση.

Ο Βαγγέλης Γερμανός με τη «Μπανιέρα» θα πρόσφερε μία από τις πιο φυσικές αφορμές για trending ηχογράφηση. Το «Δυο δυο, στη μπανιέρα δυο δυο» θα γινόταν παιχνιδιάρικο refrain για χιουμοριστικά βίντεο.

Η δισκογραφία του Λευτέρη Πανταζή, από την «Ταραχή» έως το «Το πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου», και από το «Τη βαρέθηκε η ψυχή μου», «Καρδιοπάθειες» ως το «Να πεθάνουν οι γυναίκες» και «Όλα τα μωρά στη πίστα» θα κατακτούσε την πλατφόρμα. Οι χρήστες θα έβρισκαν σε κάθε τραγούδι ένα νέο προκείμενο για χορογραφίες και ελαφρώς υπερβολικές σκηνοθεσίες.

Ο Κώστας Τουρνάς με το «Δεν το Ξανακάνω σ’ Autobianci» θα είχε αναδειχθεί σε cult επιλογή μέσα από βίντεο που παρωδούν την οδήγηση, την ανεμελιά και το ελαφρώς ανατρεπτικό πνεύμα της εποχής.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος θα έντυνε τα περισσότερα συγκινησιακά βίντεο με τη χαρακτηριστική φωνή του. Ωστόσο, η «Ρόζα» θα γινόταν ξεχωριστό trend χάρη στην ένταση των στίχων της. Είναι ένα τραγούδι που ήδη έχει γράψει ιστόρια και σίγουρα θα έντυνε τεράστιο αριθμό video.

Αν το TikTok είχε υπάρξει τότε, το μουσικό τοπίο της Ελλάδας θα αναδιαμορφωνόταν ριζικά. Τα τραγούδια που αγαπήθηκαν επί δεκαετίες θα επανασυστήνονταν μέσα από νέους κώδικες επικοινωνίας, αποδεικνύοντας όχι μόνο τη διαχρονικότητά τους αλλά και την ικανότητά τους να συνομιλούν με κάθε γενιά.

Κεντρική φωτογραφία: Tsopana Rave

