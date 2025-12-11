MadWalk 2025 Mega
Παύλος Ευαγγελόπουλος: Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του Ρετιρέ – «Ηθοποιοί έκλαιγαν λόγω του Δαλιανίδη»

Το Ρετιρέ
Τα περιστατικά έντασης που σημάδεψαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του Mega
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του MEGA, «Το Ρετιρέ». Ο ηθοποιός περιέγραψε μια διαφορετική πραγματικότητα πίσω από το λαμπερό τηλεοπτικό αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για ένα κλίμα έντασης και αυστηρότητας που επικρατούσε τότε στα πλατό υπό τις οδηγίες του Γιάννη Δαλιανίδη.

Όπως ανέφερε, ο θρυλικός σκηνοθέτης υπήρξε εξαιρετικά απαιτητικός, σε σημείο που η ατμόσφαιρα στα γυρίσματα να γίνεται «ασφυκτική». «Στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” ο Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου», αποκάλυψε ο Ευαγγελόπουλος, σημειώνοντας ότι παρότι τότε αυτό το κλίμα θεωρούνταν σχεδόν φυσιολογικό, οι ηθοποιοί συχνά βίωναν πολύ μεγάλη πίεση.

Το Ρετιρέ

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Το Mega ανακοίνωσε την ημερομηνία του επετειακού επεισοδίου

Περιέγραψε μάλιστα περιστατικά όπου έμπειροι και μεγαλύτεροι ηλικιακά συνάδελφοί του λύγιζαν μπροστά στις απαιτήσεις του σκηνοθέτη. «Υπήρχαν στιγμές που άνθρωποι με χρόνια πορείας έβαζαν τα κλάματα», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, αν και δεν βρέθηκε προσωπικά στο επίκεντρο της αυστηρής κριτικής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας πολλών τέτοιων συμβάντων.


Παρότι ο Δαλιανίδης ήταν, όπως λέει, αυταρχικός και τελειομανής, ο Ευαγγελόπουλος αναγνωρίζει ότι εκείνη την εποχή διαφορετικά ήταν και τα επαγγελματικά δεδομένα αλλά και οι κοινωνικές αντιλήψεις. «Μεγαλώσαμε με δασκάλους που μας χτυπούσαν με τη βέργα… θεωρούσαμε φυσιολογικό να υπάρχει τέτοια πειθαρχία», σχολίασε, προσθέτοντας πως ο Δαλιανίδης απαιτούσε ακριβή εκτέλεση όλων όσων έδειχνε—even λεπτομέρειες όπως η θέση ενός ποδιού.

Η μαρτυρία του ηθοποιού ενισχύει όσα έχουν ήδη ειπωθεί για το αυστηρό εργασιακό κλίμα εκείνης της εποχής. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα και η Τζόυς Ευείδη είχε αποκαλύψει ότι η Κατερίνα Γιουλάκη είχε φύγει κλαίγοντας αρκετές φορές από τα γυρίσματα λόγω της στάσης του σκηνοθέτη. Σε προηγούμενη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο Δαλιανίδης ήταν σαν Φύρερ. Δεν σήκωνε κουβέντα. Το κλίμα ήταν τέτοιο που όλοι έτρεμαν». Η ίδια είχε μάλιστα αποκαλύψει πως η ένταση που βίωνε καθημερινά στο πλατό της προκάλεσε ακόμη και τα πρώτα σημάδια νευρικότητας στη ζωή της.


Διάβασε επίσης: GNTM: Η αποχώρηση που «λύγισε» την Ηλιάνα και ο παίκτης που έλαβε πρόταση-έκπληξη

