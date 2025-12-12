O μπερές είναι το fashion trend που θα σε κάνει να ξεχάσεις το πλεκτό σκουφάκι

Από έντονες αποχρώσεις μέχρι κλασικό μαύρο και κρεμ, ο μπερές συνδυάζεται άψογα με παλτό και γίνεται το must-have κομμάτι του χειμώνα

Ο μπερές επιστρέφει δυναμικά αυτή τη σεζόν ως το must-have αξεσουάρ του χειμώνα. Εμφανιζόμενος στις πασαρέλες των Fall-Winter 2025-2026 συλλογών σε σκοτεινές αποχρώσεις, όπως στα σόου του Dior και του Calvin Klein, υπόσχεται να δώσει μια γαλλική νότα κομψότητας σε κάθε εμφάνιση. Από τις casual καθημερινές επιλογές μέχρι τις πιο επίσημες βραδινές εμφανίσεις, ο μπερές συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ με μοναδικό τρόπο.

Η επιλογή έντονων χρωμάτων, όπως το βαθύ κόκκινο, μπορεί να γίνει το επίκεντρο ενός look. Συνδυασμένος με δερμάτινο μπουφάν, λευκό ζιβάγκο και παντελόνι στην ίδια απόχρωση, δημιουργεί μια δυναμική και ισορροπημένη σιλουέτα. Το styling ολοκληρώνεται με λεπτομέρειες όπως ένα μαντήλι ή μια statement τσάντα, προσθέτοντας φινέτσα και ένταση στο σύνολο.

Για όσους προτιμούν πιο διακριτικές προτάσεις, οι μπερέδες σε κρεμ ή μαύρες αποχρώσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο να ενσωματωθεί το αξεσουάρ στα χειμερινά outfits. Συνδυάζονται άψογα με μακριά, κομψά παλτό ή oversized δερμάτινα μπουφάν, προσφέροντας μια αίσθηση effortless chic που παραμένει πάντα επίκαιρη.

Η επιστροφή του μπερέ αποδεικνύει πως τα κλασικά κομμάτια μπορούν να γίνουν κεντρικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας. Από τις casual εμφανίσεις στην πόλη μέχρι τις βραδινές εξόδους, το αξεσουάρ αυτό δίνει προσωπικότητα και στιλιστική ταυτότητα, ενώ παραμένει ένας τρόπος να πειραματιστεί κανείς με χρώματα και υφές, αναδεικνύοντας το προσωπικό του στιλ με έναν διακριτικά εκλεπτυσμένο τρόπο.

