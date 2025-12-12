MadWalk 2025 Mega
Είναι επίσημο! Η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson επιστρέφουν στο Hunger Games

Η Katniss και ο Peeta θα εμφανιστούν στο πολυαναμενόμενο The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, μαζί με ένα νέο καστ
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι θυαμαστές των Hunger Games έχουν λόγους να ανυπομονούν, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson θα επανεμφανιστούν στη μεγάλη οθόνη για το πολυαναμενόμενο prequel της σειράς. Η Lawrence επιστρέφει στον ρόλο της Katniss Everdeen, ενώ ο Hutcherson θα ξαναπαίξει τον Peeta Mellark στην ταινία The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, το The Hollywood Reporter και το Deadline, οι δύο ηθοποιοί θα εμφανιστούν σε σκηνές flash-forward, οι οποίες βασίζονται στο νέο βιβλίο της Suzanne Collins, πάνω στο οποίο στηρίζεται η ταινία. Η Lionsgate, παραγωγός της ταινίας, δεν έχει σχολιάσει επίσημα την επιστροφή τους, όμως και οι δύο ηθοποιοί έχουν εκφράσει στο παρελθόν τη διάθεσή τους να ξαναφορέσουν τους ρόλους τους. Η Jennifer Lawrence είχε δηλώσει ότι θα ήταν «απόλυτα» θετική στην επιστροφή, ενώ ο Josh Hutcherson ανέφερε πρόσφατα στο Variety ότι θα απαντούσε «σε μια στιγμή» αν του ζητούνταν.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του «Hunger Games Sunrise on the Reaping» με τον Joseph Zada και την Elle Fanning

Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της σειράς, με αναρτήσεις στα social media να συγκρίνουν την επιστροφή των χαρακτήρων με μεγάλα pop και πολιτιστικά γεγονότα, ενώ κάποιοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους που η αποκάλυψη δεν διατηρήθηκε ως έκπληξη. Μαζί με τους Lawrence και Hutcherson, το prequel θα έχει επίσης στο καστ τις McKenna Grace, Maya Hawke και Ralph Fiennes.

Η σειρά των Hunger Games, η οποία ξεκίνησε με την πρώτη ταινία το 2012, παραμένει πολιτιστικό φαινόμενο, έχοντας αποφέρει περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το νέο βιβλίο της Suzanne Collins σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων, με πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε και θεατρική εκδοχή της σειράς, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δημοφιλία του franchise.

Διάβασε επίσης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

