Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Όταν η πείνα χτυπάει και θέλεις κάτι γρήγορο, χορταστικό και νόστιμο, ένα σουβλάκι είναι συνήθως η πρώτη επιλογή. Είναι το απόλυτο comfort food: σε γεμίζει άμεσα, σε ικανοποιεί χωρίς δεύτερη σκέψη και σου φτιάχνει τη διάθεση. Όμως, αν προσπαθείς να προσέχεις τη διατροφή σου, μπορεί να αναρωτιέσαι πώς να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις χωρίς να ξεφεύγεις από το θερμιδικό όριο ή να φορτώνεσαι με κορεσμένα λιπαρά.

Η καλή είδηση; Δεν χρειάζονται δραστικές αλλαγές ούτε να στερηθείς τη γεύση. Μικρές, έξυπνες τροποποιήσεις στην πίτα σου μπορούν να μειώσουν θερμίδες, να περιορίσουν τα κορεσμένα λιπαρά και να κάνουν το γεύμα σου πιο θρεπτικό και το καλύτερο είναι ότι οι αλλαγές αυτές είναι άμεσα εφαρμόσιμες.

Η κλασική πίτα με χοιρινό γύρο και πατάτες μπορεί να ξεπεράσει τις 770 θερμίδες. Αν όμως επιλέξεις μια πίτα με κοτόπουλο χωρίς πατάτες και χωρίς πρόσθετο λάδι, πέφτεις σχεδόν στο μισό, γύρω στις 370 θερμίδες. Η διαφορά δεν είναι μόνο αριθμητική. Ο χοιρινός γύρος είναι συχνά πιο επεξεργασμένος και πλούσιος σε κορεσμένα λιπαρά, ενώ οι τηγανητές πατάτες προσθέτουν επιπλέον ανθυγιεινά λιπαρά και ενώσεις που σχηματίζονται κατά το τηγάνισμα. Με άλλα λόγια, δεν επηρεάζεται μόνο η ζυγαριά σου, αλλά και η συνολική σου υγεία.

Αντίθετα, η πίτα με κοτόπουλο χωρίς πατάτες είναι πιο ελαφριά, χορταστική και θρεπτική. Περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη, λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και καθαρότερη γεύση που δεν βαραίνει το σώμα σου. Και το πιο σημαντικό: η γεύση παραμένει υπέροχη, απλώς με ένα πιο υγιεινό twist.

Η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου επισημαίνει ότι με μερικά απλά βήματα μπορείς να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις, χωρίς ενοχές. Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή των συστατικών και στη σωστή παρασκευή, όχι στην πλήρη αποχή από το comfort food.

Τελικά, το σουβλάκι μπορεί να γίνει πιο φιλική για το σώμα σου, χωρίς να χάσει τίποτα από τη γεύση και την απόλαυση που αγαπάς.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

