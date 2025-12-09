MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 09.12.2025

Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου

Κοτόπουλο ή γαλοπούλα; Μια σύντομη, επιστημονική ματιά στη θρεπτική αξία, την πρωτεΐνη και τα λιπαρά των δύο πιο δημοφιλών λευκών κρεάτων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρωτεΐνη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κάτι περισσότερο από μια διατροφική τάση, έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα μιας ισορροπημένης, υγιεινής καθημερινότητας. Η αξία της είναι πολυεπίπεδη, αφού συμβάλλει στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών, στη λειτουργία ορμονών και ενζύμων, αλλά και στη σωστή ρύθμιση του ανοσοποιητικού. Ταυτόχρονα αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου, κάτι που την καθιστά απαραίτητη τόσο για την ενέργεια όσο και για τον έλεγχο βάρους.

Η έλλειψή της γίνεται αισθητή σχεδόν άμεσα, με κόπωση, αδυναμία και μειωμένη αντοχή στην αποκατάσταση. Επειδή όμως οι ανάγκες σε πρωτεΐνη είναι εντελώς εξατομικευμένες, η καθοδήγηση ενός ειδικού μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο η ποσότητα. Η ποιότητα της πρωτεΐνης που καταναλώνουμε έχει εξίσου μεγάλη σημασία. Ορισμένες ζωικές πηγές, όπως το κόκκινο κρέας ή τα πλήρη γαλακτοκομικά, μπορεί να προσφέρουν υψηλή πρωτεΐνη, αλλά συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών και χοληστερόλης, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζονται με επιβαρυντικούς παράγοντες για την καρδιαγγειακή υγεία. Έτσι, οι «lean» πρωτεΐνες έχουν βρεθεί στο προσκήνιο, ως οι πιο καθαρές και ισορροπημένες επιλογές για όσους θέλουν να προσέχουν τη διατροφή τους χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Στην κορυφή αυτών των επιλογών βρίσκονται δύο αγαπημένα, καθημερινά λευκά κρέατα: το κοτόπουλο και η γαλοπούλα. Και κάπως έτσι γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: ποιο από τα δύο είναι τελικά το πιο άπαχο, το πιο θρεπτικό και το πιο ωφέλιμο;

kotopoulo

Το διατροφικό προφίλ του κοτόπουλου

Το φιλέτο κοτόπουλου έχει κερδίσει τη θέση του στην κουζίνα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη και στη χαμηλή του περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες. Σε μια τυπική μερίδα μαγειρεμένου, άπαχου φιλέτου, η θρεπτική αξία εντυπωσιάζει. Υψηλή ποσότητα πλήρους πρωτεΐνης, χαμηλά λιπαρά και σημαντικά ποσοστά βιταμινών του συμπλέγματος Β, ειδικά της Β6 και της νιασίνης. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στην απελευθέρωση ενέργειας και στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Παράλληλα, το κοτόπουλο προσφέρει μέταλλα που ενισχύουν την υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού, όπως φώσφορο και σελήνιο, αλλά και χολίνη, απαραίτητη για τη γνωσιακή λειτουργία.

Αν υπάρχει ένα μειονέκτημα, αυτό είναι η περιεκτικότητά του σε χοληστερόλη, η οποία, αν και μέσα σε υγιή πλαίσια, φτάνει περίπου στο ένα τρίτο της ημερήσιας πρόσληψης ανά μερίδα.

kotopoulo_diatrofi

Το διατροφικό προφίλ της γαλοπούλας

Η γαλοπούλα, αν και λιγότερο συχνή στην καθημερινότητά μας, αποτελεί εξίσου δυναμική πηγή άπαχης πρωτεΐνης. Η διατροφική της σύσταση μοιάζει εντυπωσιακά με αυτή του κοτόπουλου, ωστόσο παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα. Ακόμη χαμηλότερα συνολικά λιπαρά, λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και χαμηλότερη χοληστερόλη ανά μερίδα. Είναι επίσης πιο πλούσια σε βιταμίνη Β12, ψευδάργυρο και σελήνιο, στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του νευρικού συστήματος, στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον πλεονέκτημα της γαλοπούλας είναι η υψηλή περιεκτικότητά της σε τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που συμβάλλει στη δημιουργία σεροτονίνης, της γνωστής «ορμόνης της καλής διάθεσης», καθώς και στη ρύθμιση του ύπνου.

galopoula
Ποιο είναι τελικά καλύτερο

Οι δύο επιλογές έχουν τόσο παρόμοια θρεπτική αξία, που η διαφορά τους συνοψίζεται σε μικρές λεπτομέρειες. Το κοτόπουλο υπερτερεί σε ορισμένες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ η γαλοπούλα έχει χαμηλότερη χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά, αλλά και περισσότερα μικροθρεπτικά στοιχεία σε επιλεγμένες κατηγορίες.

Έτσι, αν και η γαλοπούλα μπορεί να θεωρηθεί ελάχιστα πιο άπαχη και κατά μία έννοια πιο «καθαρή» επιλογή, στην πραγματικότητα και τα δύο λευκά κρέατα αποτελούν εξαιρετικές πηγές lean πρωτεΐνης. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η διαφορά είναι τόσο μικρή, ώστε η τελική επιλογή θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στη γεύση, τις προτιμήσεις και τον τρόπο που επιλέγουμε να τα εντάξουμε στη μαγειρική μας.

