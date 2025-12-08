MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 08.12.2025

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Ένας μικρός κόκκος με τεράστια θρεπτική δύναμη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το φύτρο σιταριού αποτελεί ίσως το πιο «πολύτιμο» τμήμα του σιταριού, αν και συχνά παραμελείται. Είναι το μικροσκοπικό έμβρυο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κόκκου και περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο σπόρος για να δημιουργήσει νέο φυτό. Ακριβώς γι’ αυτό θεωρείται μια πραγματική υπερτροφή, πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Στη σύγχρονη διατροφή, καταναλώνουμε ελάχιστο φύτρο σιταριού, αφού αφαιρείται κατά την παραγωγή λευκού αλευριού. Ωστόσο, σε μορφή σκόνης, νιφάδων ή ελαίου, μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος για τη διατροφή, το δέρμα και τα μαλλιά.

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το τσάι που έχεις στο ντουλάπι σου και είναι σύμμαχος της μακροζωίας

Γιατί θεωρείται υπερτροφή;

Το φύτρο σιταριού συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό θρεπτικών στοιχείων όπως βιταμίνες A, E, του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη του:

1. Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε και πολυφαινόλες προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες και ενισχύει τη λάμψη και τη σφριγηλότητα του δέρματος.

2. Φυσικό αντιγηραντικό

Χάρη στη σπερμιδίνη, ένα δραστικό συστατικό που ενισχύει την κυτταρική ανανέωση και μειώνει τη φλεγμονή.

3. Ενίσχυση μαλλιών & νυχιών

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν στην υγεία του τριχωτού, στην ενδυνάμωση της τρίχας και στη μείωση της τριχόπτωσης.

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Pinterest.com

4. Κορεσμός & ισορροπημένη πέψη

Οι φυτικές ίνες βοηθούν τη λειτουργία του εντέρου και δημιουργούν αίσθημα πληρότητας, ιδανικό για όσους ακολουθούν δίαιτα.

5. Στήριξη ανοσοποιητικού

Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.

6. Βοηθά στη ρύθμιση σακχάρου & χοληστερόλης

Αν και απαιτούνται περισσότερες έρευνες, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν θετική επίδραση στον μεταβολισμό.

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Pinterest.com

Έλαιο Φύτρου Σιταριού: Ένα φυσικό καλλυντικό

Το καθαρό έλαιο φύτρου σιταριού λειτουργεί σαν φυσικός ορός ομορφιάς:

  • καταπραΰνει ερεθισμούς
  • μειώνει σημάδια & ουλές
  • ενυδατώνει βαθιά
  • χρησιμοποιείται σε μαλλιά για θρέψη και λάμψη

Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή να προστεθεί σε κρέμες και μάσκες.

Πόσο και πώς να το καταναλώσεις

Η ιδανική ημερήσια δόση

  • 2 κουταλιές της σούπας (15 γρ.) την ημέρα.
Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Pinterest.com

Πώς να το προσθέσεις στη διατροφή σου

  • στο γιαούρτι, τα smoothies ή τα μούσλι
  • σε κέικ, cookies, pancakes ή ψωμί
  • πασπαλισμένο σε σαλάτες, σούπες ή λαδερά
  • ως «τριμμένη φρυγανιά» σε μπιφτέκια και πανάρισμα
  • σε ριζότο, κινόα, όλυρα, κριθάρι

Αντενδείξεις

Δεν ενδείκνυται για:

  • άτομα με κοιλιοκάκη
  • όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη
  • άτομα με ευαισθησία στην ισταμίνη
Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Pinterest.com

Γρήγορη πρωτεϊνούχα συνταγή με φύτρο σιταριού

Smoothie ενέργειας

Υλικά:

  • 1 μπανάνα
  • 1 φλ. μούρα
  • ½ φλ. γιαούρτι
  • 1–2 κ.σ. φύτρο σιταριού
  • 1 κ.γ. βούτυρο ξηρών καρπών
  • 1 κ.σ. σπόρους κάνναβης
  • φυτικό γάλα & πάγο
  • μια πρέζα θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση: Χτύπησε όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να γίνει βελούδινο. Ιδανικό πριν ή μετά την άσκηση.

Διάβασε επίσης: Το μαγικό trick που κάνει το μπρόκολο σου πιο υγιεινό από ποτέ

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή φαγητό φύτρο σιταριού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

08.12.2025

Δες επίσης

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς
Life

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

08.12.2025
Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου
Life

Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου

08.12.2025
Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες
Fashion

Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

08.12.2025
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox
Beauty

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

08.12.2025
Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα
Beauty

Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

08.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί

08.12.2025
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media
Celeb News

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει
Beauty

Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει

08.12.2025
Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky
Fashion

Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου