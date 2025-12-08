Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά

Ένας μικρός κόκκος με τεράστια θρεπτική δύναμη

Το φύτρο σιταριού αποτελεί ίσως το πιο «πολύτιμο» τμήμα του σιταριού, αν και συχνά παραμελείται. Είναι το μικροσκοπικό έμβρυο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κόκκου και περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο σπόρος για να δημιουργήσει νέο φυτό. Ακριβώς γι’ αυτό θεωρείται μια πραγματική υπερτροφή, πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Στη σύγχρονη διατροφή, καταναλώνουμε ελάχιστο φύτρο σιταριού, αφού αφαιρείται κατά την παραγωγή λευκού αλευριού. Ωστόσο, σε μορφή σκόνης, νιφάδων ή ελαίου, μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος για τη διατροφή, το δέρμα και τα μαλλιά.

Γιατί θεωρείται υπερτροφή;

Το φύτρο σιταριού συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό θρεπτικών στοιχείων όπως βιταμίνες A, E, του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη του:

1. Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε και πολυφαινόλες προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες και ενισχύει τη λάμψη και τη σφριγηλότητα του δέρματος.

2. Φυσικό αντιγηραντικό

Χάρη στη σπερμιδίνη, ένα δραστικό συστατικό που ενισχύει την κυτταρική ανανέωση και μειώνει τη φλεγμονή.

3. Ενίσχυση μαλλιών & νυχιών

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν στην υγεία του τριχωτού, στην ενδυνάμωση της τρίχας και στη μείωση της τριχόπτωσης.

4. Κορεσμός & ισορροπημένη πέψη

Οι φυτικές ίνες βοηθούν τη λειτουργία του εντέρου και δημιουργούν αίσθημα πληρότητας, ιδανικό για όσους ακολουθούν δίαιτα.

5. Στήριξη ανοσοποιητικού

Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.

6. Βοηθά στη ρύθμιση σακχάρου & χοληστερόλης

Αν και απαιτούνται περισσότερες έρευνες, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν θετική επίδραση στον μεταβολισμό.

Έλαιο Φύτρου Σιταριού: Ένα φυσικό καλλυντικό

Το καθαρό έλαιο φύτρου σιταριού λειτουργεί σαν φυσικός ορός ομορφιάς:

καταπραΰνει ερεθισμούς

μειώνει σημάδια & ουλές

ενυδατώνει βαθιά

χρησιμοποιείται σε μαλλιά για θρέψη και λάμψη

Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή να προστεθεί σε κρέμες και μάσκες.

Πόσο και πώς να το καταναλώσεις

Η ιδανική ημερήσια δόση

2 κουταλιές της σούπας (15 γρ.) την ημέρα.

Πώς να το προσθέσεις στη διατροφή σου

στο γιαούρτι, τα smoothies ή τα μούσλι

σε κέικ, cookies, pancakes ή ψωμί

πασπαλισμένο σε σαλάτες, σούπες ή λαδερά

ως «τριμμένη φρυγανιά» σε μπιφτέκια και πανάρισμα

σε ριζότο, κινόα, όλυρα, κριθάρι

Αντενδείξεις

Δεν ενδείκνυται για:

άτομα με κοιλιοκάκη

όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη

άτομα με ευαισθησία στην ισταμίνη

Γρήγορη πρωτεϊνούχα συνταγή με φύτρο σιταριού

Smoothie ενέργειας

Υλικά:

1 μπανάνα

1 φλ. μούρα

½ φλ. γιαούρτι

1–2 κ.σ. φύτρο σιταριού

1 κ.γ. βούτυρο ξηρών καρπών

1 κ.σ. σπόρους κάνναβης

φυτικό γάλα & πάγο

μια πρέζα θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση: Χτύπησε όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να γίνει βελούδινο. Ιδανικό πριν ή μετά την άσκηση.

