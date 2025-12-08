MadWalk 2025 Mega
Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς
Τι πρέπει να προσέχουν όσοι κάνουν αργές βάρδιες ή έχουν ακανόνιστο ωράριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τους χειμερινούς μήνες πολλοί παρατηρούμε μια ανεξήγητη κόπωση, μια «πτώση» στη διάθεση και μια δυσκολία να κρατήσουμε σταθερό το πρόγραμμα ύπνου και φαγητού μας. Το πιο νωρίς σκοτάδι δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη λειτουργία του οργανισισμού. Γι’ αυτό και, όπως λένε οι ειδικοί, ο χειμώνας είναι ιδανική εποχή για να ξαναδούμε τις βραδινές μας συνήθειες, ειδικά την ώρα που τρώμε το τελευταίο γεύμα της ημέρας.

Αν και δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν όλοι το πρόγραμμά τους, όσοι νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια «χειμερινή ομίχλη» ίσως ωφεληθούν σημαντικά από μια μικρή αλλαγή στην ώρα του δείπνου.

Γιατί μπορεί να χρειάζεται να τρώμε νωρίτερα τον χειμώνα

Δεν υπάρχουν απόλυτες επιστημονικές οδηγίες που να επιβάλλουν διαφορετικές ώρες γευμάτων κατά τους κρύους μήνες. Ωστόσο, πληθώρα στοιχείων δείχνουν ότι το νωρίτερο δείπνο ταιριάζει καλύτερα στις φυσιολογικές διαδικασίες του οργανισμού τον χειμώνα.

1. Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού: Το «ρολόι» που αποφασίζει για όλα

Ο κιρκάδιος ρυθμός –το εσωτερικό μας βιολογικό ρολόι– ρυθμίζει τον ύπνο, τις ορμόνες, τον μεταβολισμό, τη θερμοκρασία και την πέψη. Τον χειμώνα, επειδή σκοτεινιάζει νωρίτερα, η παραγωγή μελατονίνης ξεκινά πολύ νωρίτερα, πράγμα που φυσικά μάς κάνει πιο κουρασμένους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το φαγητό αποτελεί σήμα για το βιολογικό ρολόι. Αν τρώμε αργά, αλλά νυστάζουμε και κοιμόμαστε νωρίτερα, το σώμα λαμβάνει αντιφατικά μηνύματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

  • δυσκολία στον ύπνο
  • νυχτερινές αφυπνίσεις
  • καούρες
  • αίσθημα φουσκώματος
  • αυξημένη αϋπνία

Ένα νωρίτερο δείπνο, λοιπόν, βοηθά το σώμα να ευθυγραμμιστεί με τον χειμερινό κύκλο φωτός-σκότους.

2. Καρδιαγγειακή υγεία, βάρος και μεταβολισμός

Μελέτες έχουν συνδέσει το νωρίτερο φαγητό με:

  • βελτίωση στον έλεγχο του βάρους
  • ρύθμιση της γλυκόζης
  • χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτηκαλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία

Το σώμα επεξεργάζεται πιο αποτελεσματικά την ενέργεια νωρίς μέσα στην ημέρα, όσο πιο αργά τρώμε, τόσο δυσκολότερα μεταβολίζουμε τα γεύματα.

3. Καλύτερη λειτουργία του εντέρου

Η μελατονίνη δεν επηρεάζει μόνο τον εγκέφαλο αλλά και το έντερο, το οποίο δρα σαν… δεύτερο ρολόι. Όταν πέφτει το σκοτάδι, το έντερο «χαμηλώνει ταχύτητα».

Έτσι, αν δειπνήσουμε πολύ αργά:

  • η πέψη γίνεται πιο αργή και πιο δύσκολη
  • αυξάνονται τα φουσκώματα
  • μπορεί να εμφανιστούν καούρες και δυσπεψία
  • μειώνεται η ποιότητα του ύπνου

Με ένα πιο νωρίς γεύμα, το πεπτικό σύστημα λειτουργεί ομαλά και σε φυσικό ρυθμό.

Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο τον χειμώνα;

Δεν υπάρχει ένα «μαγικό» νούμερο που να ισχύει για όλους, αλλά η επιστήμη δίνει ξεκάθαρες κατευθύνσεις.

Μελέτες δείχνουν ότι 5 μ.μ. – 7 μ.μ. είναι το ιδανικό παράθυρο

Έρευνα στο Cell Metabolism αποκάλυψε ότι όσοι τρώνε στις 9 μ.μ. εμφανίζουν αυξημένη γκρελίνη, την ορμόνη της πείνας. Αυτό σημαίνει ότι το αργό δείπνο:

  • αυξάνει την όρεξη
  • δυσκολεύει τον ύπνο
  • προδιαθέτει σε τσιμπολόγημα αργά το βράδυ

Άλλη μελέτη στο Nutrients έδειξε ότι όσοι δειπνούν περίπου στις 6 μ.μ. έχουν πολύ πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

Ο κανόνας των 3–4 ωρών πριν τον ύπνο

Οι ειδικοί συμφωνούν: Πρέπει να υπάρχει διάστημα τουλάχιστον 3–4 ωρών μεταξύ δείπνου και ύπνου. Αν λοιπόν κοιμάσαι στις 10 μ.μ., καλό είναι να έχεις τελειώσει το φαγητό μέχρι τις 6–7 μ.μ.

Άρα ποια ώρα είναι καλύτερη για τους περισσότερους;

Μεταξύ 5 και 6:30 το απόγευμα

Αυτό το διάστημα:

  • ταιριάζει με τον χειμερινό κιρκάδιο ρυθμό
  • μειώνει τον κίνδυνο δυσπεψίας
  • βελτιώνει τον ύπνο
  • βοηθά στη ρύθμιση του βάρους
  • σταθεροποιεί το ζάχαρο

Τελικό συμπέρασμα: Το σώμα ξέρει, αρκεί να το ακούσουμε

Το σημαντικότερο δεν είναι η «τέλεια ώρα» αλλά η συνέπεια: δείπνο και ύπνος πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους. Και βέβαια, κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ανάγκες. Αν νιώθεις καλά με το τωρινό σου πρόγραμμα, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξεις. Όμως αν αισθάνεσαι κουρασμένος, ανήσυχος ή ότι ο ύπνος σου δεν είναι ποιοτικός, ίσως η λύση να είναι τόσο απλή όσο το… να φας λίγο νωρίτερα.

