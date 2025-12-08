MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
UNCATEGORIZED 08.12.2025

Τι να κάνετε όταν ένα παιδί υποστεί έγκαυμα στο σπίτι

Σημαντική αιτία τραυματισμών αποτελούν τα εγκαύματα στα παιδιά ηλικίας 0 – 14 ετών.
Mad.gr

Αν και τα περισσότερα είναι ήπια και ανταποκρίνονται στην κατ’ οίκον θεραπεία, το ποσοστό των σοβαρών εγκαυμάτων είναι υψηλό.

Τα πιο πολλά συμβαίνουν στο σπίτι και είναι πιθανόν να απαιτήσουν μακροχρόνια θεραπεία, νοσηλεία, μεταμόσχευση ή να οδηγήσουν σε μόνιμες ουλές. «Τα μωρά και τα νήπια έχουν έως και 15 φορές λεπτότερο δέρμα από των ενηλίκων, πράγμα που σημαίνει ότι καίγονται πολύ πιο εύκολα και σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Ενώ ένα μικρό έ­γκαυμα εξ επαφής θα άφηνε σε έναν ενήλικα έναν ήπιο ερεθισμό, σε ένα μικρό παιδί μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα», επισημαίνει ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Φωτο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ/envato

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νίκος Χαρδαλιάς: Το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση υποδέχεται ένα από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα Φεστιβάλ της χώρας

Νίκος Χαρδαλιάς: Το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση υποδέχεται ένα από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα Φεστιβάλ της χώρας

08.12.2025
Επόμενο
Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

08.12.2025

Δες επίσης

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop
City Guide

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

02.12.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!
City Guide

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

23.10.2025
To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!
UNCATEGORIZED

To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!

26.03.2021
Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου
News

Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου

23.03.2021
O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!
UNCATEGORIZED

O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!

18.03.2021
Eurovision 2021: Θερμή υποδοχή για την Ελληνική συμμετοχή και το “Last Dance” από την Ευρώπη!
UNCATEGORIZED

Eurovision 2021: Θερμή υποδοχή για την Ελληνική συμμετοχή και το “Last Dance” από την Ευρώπη!

16.03.2021
Ο Κόμης Χ κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο “Μακάρι”!
UNCATEGORIZED

Ο Κόμης Χ κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο “Μακάρι”!

12.03.2021
H Τζένη Γεωργιάδη και ο Βασίλης Δήμας μας τραγούδησαν την «Απορία» τους!
UNCATEGORIZED

H Τζένη Γεωργιάδη και ο Βασίλης Δήμας μας τραγούδησαν την «Απορία» τους!

10.03.2021
Η Κάτια Ταραμπάνκο θα πήγαινε ξανά στο Survivor αν έπαιρνε 15 κιλά!
UNCATEGORIZED

Η Κάτια Ταραμπάνκο θα πήγαινε ξανά στο Survivor αν έπαιρνε 15 κιλά!

05.03.2021
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου