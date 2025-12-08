Τι να κάνετε όταν ένα παιδί υποστεί έγκαυμα στο σπίτι

Σημαντική αιτία τραυματισμών αποτελούν τα εγκαύματα στα παιδιά ηλικίας 0 – 14 ετών.

Αν και τα περισσότερα είναι ήπια και ανταποκρίνονται στην κατ’ οίκον θεραπεία, το ποσοστό των σοβαρών εγκαυμάτων είναι υψηλό.

Τα πιο πολλά συμβαίνουν στο σπίτι και είναι πιθανόν να απαιτήσουν μακροχρόνια θεραπεία, νοσηλεία, μεταμόσχευση ή να οδηγήσουν σε μόνιμες ουλές. «Τα μωρά και τα νήπια έχουν έως και 15 φορές λεπτότερο δέρμα από των ενηλίκων, πράγμα που σημαίνει ότι καίγονται πολύ πιο εύκολα και σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Ενώ ένα μικρό έ­γκαυμα εξ επαφής θα άφηνε σε έναν ενήλικα έναν ήπιο ερεθισμό, σε ένα μικρό παιδί μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα», επισημαίνει ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

