H Καρολίνα Πελενδρίτου στο Fitness O’ Clock: «Όλοι βλέπουν το μετάλλιο, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια καθημερινή μάχη»

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Καρολίνα Πελενδρίτου μίλησε στο Fitness O’ Clock για τη σπουδαία πορεία της στην κολύμβηση, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία, αλλά και τη δύναμη που της έδωσε ο αθλητισμός για να ξεπεράσει τα εμπόδια και να φτάσει στην κορυφή. Από την πρώτη επαφή της με το νερό σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής της μέχρι τις συνεχόμενες επιτυχίες σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, περιγράφει τι σημαίνει να παλεύεις καθημερινά με τον εαυτό σου και να εξελίσσεσαι.

Στην αρχή της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο πώς η κολύμβηση μπήκε στη ζωή της, εξηγώντας ότι αποτέλεσε σημείο καμπής: «Η κολύμβηση ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όταν προέκυψε το πρόβλημα όρασής μου. Ήταν ένα μέσο για να βρω ισορροπία και τελικά να ανακαλύψω το ταλέντο μου».

Σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της αποτελούν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, τους οποίους περιγράφει ως εμπειρία που τη διαμόρφωσε: «Δεν είναι απλώς κομμάτι της καριέρας μου, είναι κομμάτι της ζωής μου». Ξεχωρίζει ιδιαίτερα την Αθήνα, όπου κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε ηλικία 18 ετών, αλλά και το Τόκιο, όπου μέσα σε δύσκολες συνθήκες κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή.

Λίγο αργότερα, μίλησε για τις προκλήσεις που κρύβονται πίσω από τις επιτυχίες, τονίζοντας πως ο αθλητισμός είναι μια μοναχική διαδρομή: «Όλοι βλέπουν το μετάλλιο, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια καθημερινή μάχη με τον εαυτό σου».

Από τις πιο δύσκολες στιγμές της, ξεχωρίζει την περίοδο που χρειάστηκε να αποδεχτεί την αλλαγή στη ζωή της, αλλά και την αμφισβήτηση που δέχτηκε όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του παραθλητισμού: «Με αμφισβήτησαν πολύ και σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά η αγάπη μου για αυτό που κάνω ήταν πιο δυνατή».

Η ίδια τονίζει πως το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι μόνο οι νίκες, αλλά η εξέλιξη και η καθημερινή προσπάθεια: «Το σημαντικότερο είναι να κάνεις το καλύτερο που μπορείς κάθε στιγμή, ακόμα και όταν αυτό φαίνεται μικρό».

Όσον αφορά το μέλλον, παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις επόμενες διοργανώσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι η πορεία δεν σταματά ποτέ: «Η προσωπική μας κορυφή είναι κάτι που αναζητούμε κάθε μέρα».

