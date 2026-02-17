Mad TV News 17.02.2026

Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»

Ο Mάνος Ζερβεδάς, Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης, μιλά για την πορεία του στο πόλο, τις μεγάλες στιγμές, τις δυσκολίες και τις θυσίες του πρωταθλητισμού
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Mάνος Ζερβεδάς, Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης, μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία του στον χώρο του water polo, τις μεγάλες στιγμές και τις δυσκολίες που συνάντησε στον πρωταθλητισμό. Από τα πρώτα του βήματα σε μικρό σύλλογο μέχρι την κατάκτηση Ολυμπιακού Μεταλλίου, περιγράφει τι σημαίνει να ζεις με το άγχος, τις θυσίες που απαιτεί και πώς διαχειρίζεται νίκες και ήττες.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Μάνος Ζερβάς μίλησε για το πώς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το water polo: «Οι γονείς μου με πήγαν σε ένα άθλημα που θα με βοηθούσε να καίω πολλές θερμίδες, και έτσι επέλεξα το πόλο. Επειδή όμως δεν μου άρεσε καθόλου το κολύμπι, έγινα τερματοφύλακας και τελικά η θέση αυτή με “διάλεξε” κι εκείνη, καθώς το κολύμπι δεν ήταν το δυνατό μου σημείο».

Διάβασε επίσης: Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

Παρά το γεγονός ότι το άθλημα τον προσέλκυσε περισσότερο από επιλογή, ο πρωταθλητισμός δεν ήταν εξαρχής στο μυαλό του: «Ξεκίνησα από έναν πολύ μικρό σύλλογο στην Ηλιούπολη και δεν είχα σκεφτεί καν ότι θα μπορούσα να φτάσω σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Όταν μετά από κάποια χρόνια πήρα μεταγραφή στη Βουλιαγμένη, κατάλαβα τι σημαίνει να ασχολείσαι σοβαρά με το άθλημα και βήμα-βήμα κατάφερα να μπω στην Εθνική Ομάδα, που ήταν η πρώτη μου κλήση στα 16-17 μου, αν θυμάμαι σωστά. Αργότερα, πήρα μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίζομαι τα τελευταία οκτώ χρόνια».

Έχοντας ήδη μια λαμπρή πορεία στον κόσμο του αθλητισμού, ο Μάνος Ζερβεδάς αποκάλυψε μερικές στιγμές που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά και το μυαλό του: «Σημείο σταθμός στην καριέρα μου ήταν το Ολυμπιακό Μετάλλιο που κατέκτησα το 2021. Κάτι τέτοιο δεν έχει καταφέρει ξανά η Εθνική Ανδρών. Ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή. Ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2023 ενάντια στους Ούγγρους ήταν επίσης μια πολύ σημαντική στιγμή και ένα μετάλλιο που θα θυμάμαι για πάντα. Θεωρώ ότι τα μετάλλια που έχουμε κερδίσει ως Εθνική μένουν αξέχαστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι στιγμές με τις ομάδες του Ολυμπιακού ή της Βουλιαγμένης δεν ήταν εξίσου έντονες».

Μιλώντας για μεγάλες στιγμές και επιτεύγματα στον αθλητισμό, η εμπειρία του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο ξεχωρίζει: «Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχα ακούσει από πολλούς αθλητές να μιλούν για το Ολυμπιακό ιδεώδες και το πόσο σπουδαίο είναι να συμμετέχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Ωστόσο, δεν ένιωθα πλήρως τι σημαίνει μέχρι να βρεθώ εκεί. Θυμάμαι ότι όταν φτάσαμε στο Ολυμπιακό Χωριό και είδα τους Ολυμπιακούς Κύκλους, τότε κατάλαβα πραγματικά την κλίμακα και τη σπουδαιότητα. Είναι ένα ύψιστο επίπεδο όπου μπορεί κανείς να αγωνιστεί στο άθλημά του».

Φυσικά, ο αθλητισμός δεν έχει μόνο τις λαμπερές του πλευρές με νίκες και μετάλλια. Οι δυσκολίες είναι πολλές, και ο Μάνος Ζερβεδάς μοιράστηκε τις προσωπικές εμπειρίες που τον σημάδεψαν: «Εγώ προσωπικά έχω βιώσει τραυματισμούς, πίεση και άγχος. Το 2022 υποβλήθηκα σε χειρουργείο στο χέρι μου, που με κράτησε εκτός για έξι μήνες. Εκείνη την περίοδο η σκέψη για το αν θα επιστρέψω στο άθλημα κυριαρχούσε στο μυαλό μου. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι γύρισα πιο δυνατός, τουλάχιστον συναισθηματικά. Το άγχος είναι καθημερινότητα και δεν σταματάει· πρόκειται για ένα έντονο, βασανιστικό συναίσθημα».

Οι θυσίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πρωταθλητισμού και ο ίδιος περιγράφει τι έχει στερηθεί για να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα: «Θυσία για μένα σημαίνει να χάσεις έναν γάμο, γενέθλια ή ένα γεγονός που θα μοιραζόσουν με φίλους. Στον ελεύθερο χρόνο σου δεν μπορείς να φας παραπάνω, να ξενυχτήσεις, όλα αυτά έχουν το κόστος τους».

Εκτός από νίκες, υπάρχουν και πολλές ήττες και απαντά πώς τις διαχειρίζεται: «Είναι μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα πονάει και ενοχλεί, αλλά πρέπει να μάθεις κάτι από αυτές και να συνεχίσεις να προχωράς όσο περισσότερο μπορείς και όσο πιο δυνατός γίνεται».

Διάβασε επίσης: Ο Στέφανος Ξένος στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια και η αφοσίωση με έκαναν πρωταθλητή»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

fitness o' clock Mάνος Ζερβεδάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά

Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά

17.02.2026
Επόμενο
Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

17.02.2026

Δες επίσης

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project
Mad TV News

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

17.02.2026
Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει
Mad TV News

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

16.02.2026
Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

16.02.2026
Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project
Mad TV News

Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project

16.02.2026
O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»
Mad TV News

O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

16.02.2026
Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»
Mad TV News

Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

16.02.2026
Διαmadάκια: Οι περαστικοί αποκαλύπτουν τα μηνύματα που δεν έστειλαν ποτέ
Mad TV News

Διαmadάκια: Οι περαστικοί αποκαλύπτουν τα μηνύματα που δεν έστειλαν ποτέ

16.02.2026
Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στο Spill the Tea: «Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή»
Mad TV News

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στο Spill the Tea: «Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή»

13.02.2026
Ο Μάριος Ψιμόπουλος στο Talk to MAD: «Έχω ξεχωρίσει τον Good Job Nicky , τον Akyla και τον Zaf για τη Eurovision»
Mad TV News

Ο Μάριος Ψιμόπουλος στο Talk to MAD: «Έχω ξεχωρίσει τον Good Job Nicky , τον Akyla και τον Zaf για τη Eurovision»

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ