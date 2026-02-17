Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»

Ο Mάνος Ζερβεδάς, Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης, μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία του στον χώρο του water polo, τις μεγάλες στιγμές και τις δυσκολίες που συνάντησε στον πρωταθλητισμό. Από τα πρώτα του βήματα σε μικρό σύλλογο μέχρι την κατάκτηση Ολυμπιακού Μεταλλίου, περιγράφει τι σημαίνει να ζεις με το άγχος, τις θυσίες που απαιτεί και πώς διαχειρίζεται νίκες και ήττες.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Μάνος Ζερβάς μίλησε για το πώς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το water polo: «Οι γονείς μου με πήγαν σε ένα άθλημα που θα με βοηθούσε να καίω πολλές θερμίδες, και έτσι επέλεξα το πόλο. Επειδή όμως δεν μου άρεσε καθόλου το κολύμπι, έγινα τερματοφύλακας και τελικά η θέση αυτή με “διάλεξε” κι εκείνη, καθώς το κολύμπι δεν ήταν το δυνατό μου σημείο».

Παρά το γεγονός ότι το άθλημα τον προσέλκυσε περισσότερο από επιλογή, ο πρωταθλητισμός δεν ήταν εξαρχής στο μυαλό του: «Ξεκίνησα από έναν πολύ μικρό σύλλογο στην Ηλιούπολη και δεν είχα σκεφτεί καν ότι θα μπορούσα να φτάσω σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Όταν μετά από κάποια χρόνια πήρα μεταγραφή στη Βουλιαγμένη, κατάλαβα τι σημαίνει να ασχολείσαι σοβαρά με το άθλημα και βήμα-βήμα κατάφερα να μπω στην Εθνική Ομάδα, που ήταν η πρώτη μου κλήση στα 16-17 μου, αν θυμάμαι σωστά. Αργότερα, πήρα μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίζομαι τα τελευταία οκτώ χρόνια».

Έχοντας ήδη μια λαμπρή πορεία στον κόσμο του αθλητισμού, ο Μάνος Ζερβεδάς αποκάλυψε μερικές στιγμές που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά και το μυαλό του: «Σημείο σταθμός στην καριέρα μου ήταν το Ολυμπιακό Μετάλλιο που κατέκτησα το 2021. Κάτι τέτοιο δεν έχει καταφέρει ξανά η Εθνική Ανδρών. Ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή. Ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2023 ενάντια στους Ούγγρους ήταν επίσης μια πολύ σημαντική στιγμή και ένα μετάλλιο που θα θυμάμαι για πάντα. Θεωρώ ότι τα μετάλλια που έχουμε κερδίσει ως Εθνική μένουν αξέχαστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι στιγμές με τις ομάδες του Ολυμπιακού ή της Βουλιαγμένης δεν ήταν εξίσου έντονες».

Μιλώντας για μεγάλες στιγμές και επιτεύγματα στον αθλητισμό, η εμπειρία του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο ξεχωρίζει: «Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχα ακούσει από πολλούς αθλητές να μιλούν για το Ολυμπιακό ιδεώδες και το πόσο σπουδαίο είναι να συμμετέχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Ωστόσο, δεν ένιωθα πλήρως τι σημαίνει μέχρι να βρεθώ εκεί. Θυμάμαι ότι όταν φτάσαμε στο Ολυμπιακό Χωριό και είδα τους Ολυμπιακούς Κύκλους, τότε κατάλαβα πραγματικά την κλίμακα και τη σπουδαιότητα. Είναι ένα ύψιστο επίπεδο όπου μπορεί κανείς να αγωνιστεί στο άθλημά του».

Φυσικά, ο αθλητισμός δεν έχει μόνο τις λαμπερές του πλευρές με νίκες και μετάλλια. Οι δυσκολίες είναι πολλές, και ο Μάνος Ζερβεδάς μοιράστηκε τις προσωπικές εμπειρίες που τον σημάδεψαν: «Εγώ προσωπικά έχω βιώσει τραυματισμούς, πίεση και άγχος. Το 2022 υποβλήθηκα σε χειρουργείο στο χέρι μου, που με κράτησε εκτός για έξι μήνες. Εκείνη την περίοδο η σκέψη για το αν θα επιστρέψω στο άθλημα κυριαρχούσε στο μυαλό μου. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι γύρισα πιο δυνατός, τουλάχιστον συναισθηματικά. Το άγχος είναι καθημερινότητα και δεν σταματάει· πρόκειται για ένα έντονο, βασανιστικό συναίσθημα».

Οι θυσίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πρωταθλητισμού και ο ίδιος περιγράφει τι έχει στερηθεί για να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα: «Θυσία για μένα σημαίνει να χάσεις έναν γάμο, γενέθλια ή ένα γεγονός που θα μοιραζόσουν με φίλους. Στον ελεύθερο χρόνο σου δεν μπορείς να φας παραπάνω, να ξενυχτήσεις, όλα αυτά έχουν το κόστος τους».

Εκτός από νίκες, υπάρχουν και πολλές ήττες και απαντά πώς τις διαχειρίζεται: «Είναι μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα πονάει και ενοχλεί, αλλά πρέπει να μάθεις κάτι από αυτές και να συνεχίσεις να προχωράς όσο περισσότερο μπορείς και όσο πιο δυνατός γίνεται».

