17.02.2026

Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

Φέτος, ο Μακεδονικός Χαλβάς δημιούργησε ένα παραμύθι για την Καθαρά Δευτέρα και στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών με οπτική αναπηρία στη γνώση και στη φαντασία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Μακεδονικός Χαλβάς, για περισσότερο από έναν αιώνα, μας ενώνει γύρω από το σαρακοστιανό τραπέζι και μας θυμίζει ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι μια παράδοση που, όσο τη μοιραζόμαστε, μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι, με αφορμή τη φετινή Καθαρά Δευτέρα, δημιούργησε ένα παραμύθι για να μας θυμίσει ότι τις πιο όμορφες ιστορίες, τις φτιάχνουμε μαζί.

«Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό», σε ένα μικρό χωριό, ο μικρός Οδυσσέας και η παρέα του ετοιμάζονται να πετάξουν τον χαρταετό τους. Όταν ο χαρταετός μπλέκεται στην καρυδιά του αυστηρού γείτονα, όλα δείχνουν πως η γιορτή θα χαλάσει. Όμως, μια απρόσμενη πράξη καλοσύνης φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, αποκαλύπτοντας πως πίσω από κάθε απόσταση μπορεί να κρύβεται μια ιστορία που αξίζει να μοιραστεί.

Στο site katharadeftera.gr, οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν το παραμύθι, να δουν οδηγίες για το πώς μπορούν να φτιάξουν τον δικό τους χαρταετό, να βρουν συμβουλές για το πώς να τον πετάξουν όσο πιο ψηλά γίνεται, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με δώρο αγαπημένα προϊόντα.

Παράλληλα, ο Μακεδονικός Χαλβάς υλοποιεί και φέτος μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της φροντίδας και της συμπερίληψης. Συγκεκριμένα, ο Μακεδονικός Χαλβάς στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας τα έξοδα παραγωγής παιδικών ηχητικών βιβλίων και βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας σε γραφή Braille. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, ενισχύει την πρόσβαση των παιδιών με οπτική αναπηρία στον μαγικό κόσμο του βιβλίου, στηρίζοντας έμπρακτα την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στη φαντασία. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ακούσει μια ιστορία.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας του Μακεδονικού Χαλβά με τίτλο «Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό», που αναδεικνύει τη ζεστασιά αυτής της ημέρας, τη δύναμη της παρέας και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.
Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στον διαγωνισμό, επισκεφθείτε το site katharadeftera.gr.

Καθαρά Δευτέρα Μακεδονικός Χαλβάς
