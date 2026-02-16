Έτσι θα φτιάξεις κουλούρι Θεσσαλονίκης μόνος σου στο σπίτι

Τραγανό, αρωματικό και γεμάτο παράδοση, το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο διαχρονικά σνακ που μπορείς να φτιάξεις και στο σπίτι

Το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά σνακ στην Ελλάδα. Με την τραγανή τους επιφάνεια, το άρωμα του σουσαμιού και την απαλή, αφράτη ψίχα τους, είναι το ιδανικό σνακ για το γραφείο. Μπορείς να τα απολαμβάνεις στο διάλειμμα ή να τα πάρεις μαζί σου για μια γρήγορη και νόστιμη ενέργεια κατά τη διάρκεια της δουλειάς.

Το μυστικό για τα τέλεια κουλούρια βρίσκεται στη σωστή ζύμωση της μαγιάς και στη χρήση φρέσκου σουσαμιού. Ακολουθώντας προσεκτικά τα βήματα, θα πετύχεις ζύμη αφράτη και ελαστική, που όταν ψηθεί, δίνει κουλούρια χρυσά, μυρωδάτα και τραγανά εξωτερικά. Ιδανικά να τα απολαμβάνεις μόνα σου ή γεμιστά με τυρί, σοκολάτα ή μέλι, αποτελούν έναν εύκολο και γευστικό τρόπο να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα σνακ του γραφείου.

Υλικά (για 30-35 τεμάχια)

750 γρ. αλεύρι μαλακό

20 γρ. ξερή μαγιά

450 ml νερό χλιαρό (40° C)

70 γρ. ζάχαρη

50 ml ελαιόλαδο

1 κουτ. γλυκού αλάτι

300 γρ. σουσάμι

Εκτέλεση

Το βράδυ διαλύεις σε ένα μπολ τη μισή μαγιά σε 100 ml από το νερό και 2 κουταλιές από το λάδι. Σκεπάζεις το μπολ και αφήνεις τη μαγιά να ξινίσει λίγο σε θερμοκρασία δωματίου.

Την επόμενη μέρα κάνεις το ίδιο με την υπόλοιπη μαγιά και την αφήνεις για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε ένα μίξερ ή μεγάλο μπολ ανακατεύεις το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη.

Προσθέτεις τις δύο μαγιές και το υπόλοιπο νερό και λάδι. Ζυμώνεις με το γάντζο ή με τα χέρια μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και μαλακή (περίπου 10 λεπτά).

Σκεπάζεις το μπολ και το αφήνεις σε ζεστό μέρος για περίπου 1 ώρα, έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο.

Προθερμαίνεις το φούρνο στους 200° C.

Πλάθεις τη ζύμη σε μπαλάκια περίπου 40 γρ. και κάθε μπαλάκι το κάνεις κουλούρι.

Στρώνεις ένα ταψί με λαδόκολλα.

Βουτάς κάθε κουλούρι σε ένα μπολ με νερό και μετά στο σουσάμι. Τα τοποθετείς στο ταψί και τα ψήνεις για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να χρυσίσουν.

Ψήνεις σε δόσεις, κρατώντας τα υπόλοιπα κουλούρια σκεπασμένα μέχρι το ψήσιμο.

