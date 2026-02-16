Food 16.02.2026

Έτσι θα φτιάξεις κουλούρι Θεσσαλονίκης μόνος σου στο σπίτι

Τραγανό, αρωματικό και γεμάτο παράδοση, το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο διαχρονικά σνακ που μπορείς να φτιάξεις και στο σπίτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά σνακ στην Ελλάδα. Με την τραγανή τους επιφάνεια, το άρωμα του σουσαμιού και την απαλή, αφράτη ψίχα τους, είναι το ιδανικό σνακ για το γραφείο. Μπορείς να τα απολαμβάνεις στο διάλειμμα ή να τα πάρεις μαζί σου για μια γρήγορη και νόστιμη ενέργεια κατά τη διάρκεια της δουλειάς.

Το μυστικό για τα τέλεια κουλούρια βρίσκεται στη σωστή ζύμωση της μαγιάς και στη χρήση φρέσκου σουσαμιού. Ακολουθώντας προσεκτικά τα βήματα, θα πετύχεις ζύμη αφράτη και ελαστική, που όταν ψηθεί, δίνει κουλούρια χρυσά, μυρωδάτα και τραγανά εξωτερικά. Ιδανικά να τα απολαμβάνεις μόνα σου ή γεμιστά με τυρί, σοκολάτα ή μέλι, αποτελούν έναν εύκολο και γευστικό τρόπο να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα σνακ του γραφείου.

koulouri_thessalonikis
unsplash

Διάβασε επίσης: Αφράτο red velvet κέικ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Υλικά (για 30-35 τεμάχια)

  • 750 γρ. αλεύρι μαλακό
  • 20 γρ. ξερή μαγιά
  • 450 ml νερό χλιαρό (40° C)
  • 70 γρ. ζάχαρη
  • 50 ml ελαιόλαδο
  • 1 κουτ. γλυκού αλάτι
  • 300 γρ. σουσάμι

koulouri

Εκτέλεση

  • Το βράδυ διαλύεις σε ένα μπολ τη μισή μαγιά σε 100 ml από το νερό και 2 κουταλιές από το λάδι. Σκεπάζεις το μπολ και αφήνεις τη μαγιά να ξινίσει λίγο σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Την επόμενη μέρα κάνεις το ίδιο με την υπόλοιπη μαγιά και την αφήνεις για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Σε ένα μίξερ ή μεγάλο μπολ ανακατεύεις το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη.
  • Προσθέτεις τις δύο μαγιές και το υπόλοιπο νερό και λάδι. Ζυμώνεις με το γάντζο ή με τα χέρια μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και μαλακή (περίπου 10 λεπτά).
  • Σκεπάζεις το μπολ και το αφήνεις σε ζεστό μέρος για περίπου 1 ώρα, έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο.
  • Προθερμαίνεις το φούρνο στους 200° C.
  • Πλάθεις τη ζύμη σε μπαλάκια περίπου 40 γρ. και κάθε μπαλάκι το κάνεις κουλούρι.
  • Στρώνεις ένα ταψί με λαδόκολλα.
  • Βουτάς κάθε κουλούρι σε ένα μπολ με νερό και μετά στο σουσάμι. Τα τοποθετείς στο ταψί και τα ψήνεις για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να χρυσίσουν.
  • Ψήνεις σε δόσεις, κρατώντας τα υπόλοιπα κουλούρια σκεπασμένα μέχρι το ψήσιμο.

Διάβασε επίσης: Η συνταγή για την πίτσα χωρίς αλεύρι που έγινε viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

κουλούρι συνταγή φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
3 μύθοι για τον έρωτα που πρέπει να σταματήσεις να πιστεύεις

3 μύθοι για τον έρωτα που πρέπει να σταματήσεις να πιστεύεις

16.02.2026
Επόμενο
Θες μέση δαχτυλίδι; Τότε κάνε κάθε μέρα αυτές τις 2 ασκήσεις

Θες μέση δαχτυλίδι; Τότε κάνε κάθε μέρα αυτές τις 2 ασκήσεις

16.02.2026

Δες επίσης

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν αγοράζουμε σουβενίρ
Life

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν αγοράζουμε σουβενίρ

16.02.2026
Θες μέση δαχτυλίδι; Τότε κάνε κάθε μέρα αυτές τις 2 ασκήσεις
Life

Θες μέση δαχτυλίδι; Τότε κάνε κάθε μέρα αυτές τις 2 ασκήσεις

16.02.2026
3 μύθοι για τον έρωτα που πρέπει να σταματήσεις να πιστεύεις
Life

3 μύθοι για τον έρωτα που πρέπει να σταματήσεις να πιστεύεις

16.02.2026
Τα 3 must πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με έναν Παρθένο
Life

Τα 3 must πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με έναν Παρθένο

16.02.2026
Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend
Beauty

Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend

16.02.2026
MAD UNSENT LOVE MSGS: Αυτά είναι τα μηνύματα που δεν έστειλες ποτέ
Life

MAD UNSENT LOVE MSGS: Αυτά είναι τα μηνύματα που δεν έστειλες ποτέ

16.02.2026
Αν θεωρείς τα skinny jeans ξεπερασμένα, τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 3 outfits
Fashion

Αν θεωρείς τα skinny jeans ξεπερασμένα, τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 3 outfits

16.02.2026
Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά
Beauty

Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

16.02.2026
Τα πλεκτά με βάτες είναι το απόλυτο micro-trend του χειμώνα
Fashion

Τα πλεκτά με βάτες είναι το απόλυτο micro-trend του χειμώνα

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ