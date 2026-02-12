Food 12.02.2026

Η συνταγή για την πίτσα χωρίς αλεύρι που έγινε viral

Υγιεινή και εύκολη συνταγή πίτσας χωρίς αλεύρι με ζύμη από βρώμη, ιδανική για όσους θέλουν μια πιο ελαφριά εκδοχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πίτσα παραμένει απόλαυση που δύσκολα μπορεί να αντισταθεί κανείς, ακόμη και αν προσέχει τη διατροφή του. Η επιλογή των υλικών μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά το ζυμάρι παραμένει πάντα το πιο «βαρύ» κομμάτι της πίτσας. Το παραδοσιακό ζυμάρι περιέχει αλεύρι, και αυτό από μόνο του καθιστά δύσκολη τη δημιουργία μιας πιο ελαφριάς εκδοχής.

Πρόσφατα, όμως, μια content creator πρότεινε μια καινοτόμο λύση: να αντικαταστήσουμε το αλεύρι με βρώμη. Το αποτέλεσμα είναι μια πίτσα που παραμένει νόστιμη και χορταστική, αλλά ταυτόχρονα πιο φιλική προς όσους θέλουν να περιορίσουν την πρόσληψη αλεύρου. Η συνταγή έχει ήδη γίνει viral στα social media, κερδίζοντας τους φίλους της υγιεινής διατροφής.

pizza
Υλικά για πίτσα χωρίς αλεύρι:

  • 1 μεγάλο φλιτζάνι βρώμη (150 γρ.)
  • 1 αυγό
  • 1/4 φλιτζανιού νερό (ή λίγο περισσότερο ανάλογα με τη βρώμη)
  • Μια πρέζα αλάτι
  • Σάλτσα ντομάτας
  • Τυρί της επιλογής σου
pizza
Εκτέλεση:

  • Βάλε τη βρώμη, το αυγό, το νερό και το αλάτι στο μπλέντερ και χτύπησέ τα μέχρι να γίνει ένα παχύρρευστο και ελαφρώς κολλώδες μείγμα.
  • Λάδωσε ένα ταψί και ρίξε μέσα το μείγμα.
  • Άνοιξε προσεκτικά τη ζύμη της πίτσας.
  • Ψήσε στους 180°C για 10–15 λεπτά, μέχρι να σφίξει η βάση.
  • Βγάλε από το φούρνο, πρόσθεσε τη σάλτσα ντομάτας και το τυρί.
  • Ξαναψήσε μέχρι να λιώσει το τυρί και σερβίρισε αμέσως.

