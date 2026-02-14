Αφράτο red velvet κέικ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Red velvet κέικ με κρέμα τυριού, αφράτο, σοκολατένιο και ιδανικό για ρομαντικές στιγμές την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το κλασικό red velvet κέικ παίρνει μια γλυκιά, βελούδινη διάσταση που ξεχωρίζει για το βαθύ κόκκινο χρώμα του και την απαλή υφή του. Η πλούσια κρέμα τυριού δένει αρμονικά με το κέικ, προσφέροντας μια ισορροπημένη γλυκιά και ελαφρώς όξινη γεύση που το κάνει ακαταμάχητο.

Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για ειδικές περιστάσεις ή όταν θέλεις να εντυπωσιάσεις τους αγαπημένους σου με ένα εντυπωσιακό, σπιτικό γλυκό. Η διαδικασία είναι απλή, ακολουθώντας με προσοχή τα βήματα και το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο, ζουμερό κέικ που διατηρείται φρέσκο για ημέρες.

Υλικά

Για το κέικ (2 στρώσεις):

230 γρ. βούτυρο αγελάδας + επιπλέον για τις φόρμες

400 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

4 μεγάλα αυγά

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουτ. γλυκού μαγειρική σόδα

Μια πρέζα αλάτι

30 γρ. κακάο

200 ml αριάνι ή ξινόγαλο, σε θερμοκρασία δωματίου

2 κουτ. σούπας γιαούρτι

1 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 ½ κουτ. σούπας λευκό ξίδι

Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής (υγρό: 1 κουτ. σούπας, τζελ: ½–1 κουτ. γλυκού)

Για την κρέμα τυριού:

225 γρ. βούτυρο αγελάδας, σε θερμοκρασία δωματίου

450 γρ. τυρί κρέμα, μαλακωμένο

600–700 γρ. άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C. Βουτυρώνεις δύο στρογγυλές φόρμες 20–22 εκ. και στρώνεις αντικολλητικό χαρτί.

Ανακατεύεις το αριάνι με το ξίδι και αφήνεις κατά μέρος.

Χτυπάς στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει και προσθέτεις ένα-ένα τα αυγά, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε προσθήκη.

Προσθέτεις το γιαούρτι και τη βανίλια, χτυπώντας λίγο ακόμα.

Σε άλλο μπολ κοσκινίζεις το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και το κακάο, και ανακατεύεις καλά.

Προσθέτεις σταδιακά το μείγμα αλευριού στο μείγμα του βουτύρου σε τρεις δόσεις, εναλλάξ με το αριάνι, ανακατεύοντας με σπάτουλα σιλικόνης μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά.

Προσθέτεις το χρώμα ζαχαροπλαστικής και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Μοιράζεις το μείγμα στις δύο φόρμες και ψήνεις για 25–30 λεπτά. Ελέγχεις αν είναι έτοιμα με ξύλινο σουβλάκι ή μαχαίρι – πρέπει να βγαίνει καθαρό.

Αφήνεις τα κέικ να κρυώσουν 10 λεπτά μέσα στις φόρμες και μετά τα αναποδογυρίζεις σε σχάρα για να κρυώσουν εντελώς.

Κρέμα Τυριού:

Χτυπάς το βούτυρο με το τυρί κρέμα μέχρι να ενωθούν.

Προσθέτεις σταδιακά την άχνη ζάχαρη και χτυπάς μέχρι να γίνει αφράτη κρέμα που στέκεται.

Συναρμολόγηση:

Απλώνεις 1/3 της κρέμας πάνω στο πρώτο κέικ.

Τοποθετείς το δεύτερο κέικ από πάνω και καλύπτεις την επιφάνεια και τα πλαϊνά με την υπόλοιπη κρέμα, δημιουργώντας κυματισμούς με σπάτουλα.

