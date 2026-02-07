Food 07.02.2026

Το πιο ανάλαφρο και υγιεινό κέικ σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

sokolata_keik
Απολαυστικό, σοκολατένιο και θρεπτικό, αυτό το κέικ χωρίς βούτυρο και ζάχαρη αποδεικνύει πως οι υγιεινές επιλογές μπορούν να είναι εξίσου λαχταριστές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει στέρηση, αλλά έξυπνες αντικαταστάσεις. Όταν αποκλείουμε εντελώς τα αγαπημένα μας τρόφιμα, συνήθως καταλήγουμε να τα αναζητούμε πιο έντονα και να υπερβάλλουμε. Το μυστικό είναι να προσαρμόζουμε τις συνταγές μας, διατηρώντας τη γεύση αλλά μειώνοντας ό,τι μας βαραίνει.

Το κέικ σοκολάτας είναι από τα γλυκά που δύσκολα αποχωριζόμαστε. Με λίγες όμως αλλαγές στα υλικά, μπορεί να μετατραπεί σε ένα θρεπτικό και χορταστικό γλυκό, κατάλληλο ακόμα και για καθημερινή απόλαυση. Το αβοκάντο αντικαθιστά το βούτυρο, το μέλι τη ζάχαρη και το αποτέλεσμα είναι ένα ζουμερό κέικ γεμάτο καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

keik_sokolatas
pexels

Διάβασε επίσης: Αυτό το συστατικό είναι το μυστικό για πιο πρωτεϊνούχα και υγιεινά ζυμαρικά

Υλικά (για ταψί 20×20 εκ.):

  • 500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
  • 250 γρ. ώριμο αβοκάντο (καθαρό βάρος)
  • 200 γρ. μέλι
  • 4 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου
  • 250 ml φρέσκο γάλα
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 250 γρ. μαύρη σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη
keik_soolatas
www.pexels.com

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.
  • Χτυπάμε στο μίξερ το αβοκάντο μέχρι να γίνει κρέμα.
  • Προσθέτουμε σταδιακά το μέλι και στη συνέχεια τα αυγά, ένα-ένα, συνεχίζοντας το χτύπημα.
  • Ρίχνουμε εναλλάξ το αλεύρι και το γάλα, ανακατεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα.
  • Προσθέτουμε το αλάτι και τη λιωμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  • Μεταφέρουμε σε αντικολλητικό ταψί και ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά.
  • Ελέγχουμε με μαχαίρι αν έχει ψηθεί· αν βγει καθαρό, το κέικ είναι έτοιμο.
  • Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν το κόψουμε σε κομμάτια.

Διάβασε επίσης: Από ομελέτες μέχρι smoothies: 10 υγιεινά πρωινά πλούσια σε πρωτεΐνη

