Μουσικά Νέα 07.02.2026

Το μήνυμα του Ricky Martin στον Bad Bunny μετά τον θρίαμβό του στα Grammy

Η ανοιχτή επιστολή του Πορτορικανού καλλιτέχνη Ricky Martin προς τον Bad Bunny μετά τη βραδιά που έγραψε ιστορία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ricky Martin απηύθυνε δημόσια δήλωση στήριξης και εξέφρασε τη συγκίνησης προς τον Bad Bunny μετά τη θριαμβευτική του παρουσία στα Βραβεία Grammy 2026, επιλέγοντας να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσα από μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα El Nuevo Día και κοινοποιήθηκε αργότερα από τον ίδιο μέσω Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ricky Martin, γεννημένος στο San Juan του Πουέρτο Ρίκο, απευθύνθηκε στον Bad Bunny χρησιμοποιώντας το μικρό του όνομα, Benito, και περιέγραψε πόσο βαθιά τον άγγιξε η ιστορική βραδιά του νεότερου καλλιτέχνη. Όπως έγραψε, το γεγονός ότι ο Bad Bunny κατέκτησε 3 βραβεία Grammy, ανάμεσά τους και το Album of the Year με έναν δίσκο εξ’ ολοκλήρου στα ισπανικά, τον συγκίνησε όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως Πορτορικανό  που έχει ανέβει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο κουβαλώντας τη γλώσσα, την προφορά και την ιστορία του.

Ο Bad Bunny, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Benito Antonio Martínez Ocasio, κέρδισε το βραβείο Best Global Musical Performance για το τραγούδι «EoO», καθώς και τα βραβεία Best Música Urbana Album και Album of the Year για τον δίσκο «Debí Tirar Más Fotos». Η τελευταία διάκριση αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy που άλμπουμ αποκλειστικά στα ισπανικά αναδείχθηκε άλμπουμ της χρονιάς.

Στην επιστολή του, ο Ricky Martin τόνισε ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να πετυχαίνεις χωρίς να απαρνιέσαι την καταγωγή σου. Όπως έγραψε, γνωρίζει πόσο βαρύ είναι αυτό το φορτίο, πόσο κοστίζει και τι θυσίες απαιτεί η απόφαση να μη αλλάξεις τον εαυτό σου επειδή το ζητούν οι άλλοι. Γι’ αυτό, όπως σημείωσε, το επίτευγμα του Bad Bunny δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική μουσική διάκριση αλλά μια πολιτισμική και ανθρώπινη νίκη. Υπογράμμισε ότι ο Bad Bunny κέρδισε χωρίς να αλλάξει το χρώμα της φωνής του, χωρίς να σβήσει τις ρίζες του και παραμένοντας πιστός στο Πουέρτο Ρίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ricky Martin αποκάλυψε επίσης ότι παρακολουθώντας τον Bad Bunny να σηκώνει τα βραβεία του στη σκηνή ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό, καθώς αντιλήφθηκε ότι κάτι ουσιαστικό συμβαίνει όχι μόνο για τον ίδιο τον καλλιτέχνη αλλά για όλους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στιγμή που ο Bad Bunny μίλησε στο κοινό, τονίζοντας ότι η απόλυτη σιωπή στην αίθουσα έδειξε το βάρος των λόγων του.

Ο Ricky Martin στάθηκε ειδικά στην ομιλία του Bad Bunny υπέρ της μεταναστευτικής κοινότητας, όταν κατήγγειλε ένα σύστημα που καταδιώκει και διαχωρίζει ανθρώπους. Όπως έγραψε, τα λόγια αυτά προήλθαν από έναν τόπο που γνωρίζει πολύ καλά, εκεί όπου ο φόβος και η ελπίδα συνυπάρχουν και όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ανάμεσα σε γλώσσες, σύνορα και αναβαλλόμενα όνειρα. Ο Ricky Martin αναφέρθηκε στη δήλωση του Bad Bunny ότι οι μετανάστες δεν είναι άγριοι, ούτε ζώα, ούτε εξωγήινοι, αλλά άνθρωποι και Αμερικανοί.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Ricky Martin σημείωσε ότι το επίτευγμα αυτό ανήκει σε μια ολόκληρη γενιά στην οποία ο Bad Bunny δίδαξε πως η ταυτότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη και πως η επιτυχία δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αυθεντικότητα. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, από καρδιάς και από έναν Boricua σε έναν άλλον, με σεβασμό και αγάπη, τον ευχαριστεί που υπενθυμίζει ότι όταν πετυχαίνει ένας από εμάς, πετυχαίνουμε όλοι.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Bad Bunny Grammy Grammy 2026 RICKY MARTIN
