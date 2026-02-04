Mad steilto
04.02.2026

«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming

Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία
Η Ελένη Φουρέιρα ξεσηκώνει ξανά την ελληνική pop σκηνή με το music video του «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» με Hollywood disco glam vibes
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελένη Φουρέιρα χαρίζει ακόμα μία ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία και ορίζει τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή με το music video του hit «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι».

Το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» έρχεται στις οθόνες μας συνδυάζοντας σύγχρονη ματιά, Hollywood disco glam και ανεπιτήδευτη διάθεση, που «απογειώνονται» από την ξεχωριστή αισθητική και ενέργεια της Ελένης Φουρέιρα και την ιδιαίτερη κινηματογράφηση.

Ελένη Φουρέιρα
https://www.instagram.com/foureira/

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!

Μέσα από το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» η κορυφαία pop star μας καλεί να ζούμε τη ζωή όπως ακριβώς θέλουμε, μακριά από τη ρουτίνα, τα στερεότυπα και τα «θέλω» των άλλων που δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας.

Το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» είναι το νέο τραγούδι – πρόταση από το επιτυχημένο album «Hybrid» που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από την Panik Records και έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του mega hit «Alleluia». Ήδη, το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» είναι χρυσό σε πωλήσεις με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και ένα από τα πιο viral τραγούδια στο TikTok με πάνω από 6.000 video creations, ενώ έγινε no1 και εξώφυλλο στη δημοφιλή playlist Hot Hits του Spotify.

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει τα συναρπαστικά hybrid live shows της κάθε Σάββατο στο «Lohan» που έχουν γίνει σημείο αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.

Xορηγοί του music video είναι το N1 Casino και το efood, η #1 υπηρεσία διανομής στην Ελλάδα.

Βρείτε το album «Hybrid» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/EleniFoureira-Hybrid

Διάβασε επίσης: Η απόλυτη MAD Premiere! H Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της album στο MAD σε μια βραδιά για 100 τυχερούς

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
