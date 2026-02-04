Mad steilto
Fashion 04.02.2026

Versace Embodied: Η πρώτη και τελευταία καμπάνια του Dario Vitale για τον οίκο

versace
Η πρώτη και τελευταία καμπάνια του Dario Vitale για τη Versace SS26 σηματοδοτεί το τέλος της σύντομης θητείας του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο τελευταίος χρόνος για τον οίκο Versace ήταν γεμάτος ανατροπές. Τον Μάρτιο του 2025, η Donatella Versace αποχαιρέτησε τον ρόλο της ως δημιουργική διευθύντρια μετά από 27 χρόνια στην κορυφή, με τον Dario Vitale, πρώην design director της Miu Miu, να αναλαμβάνει τη θέση. Η πρώτη του συλλογή παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο και απέσπασε θετικά σχόλια, αλλά η είδηση για την εξαγορά της Versace από την Prada Group τον Δεκέμβριο άλλαξε τα δεδομένα. Μόλις δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Vitale αποχώρησε από το ρόλο του.

Η SS26 συλλογή, που πλέον σηματοδοτεί το κλείσιμο της εποχής Vitale, παρουσιάζεται μέσα από την καμπάνια «Versace Embodied». Το project φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές φωτογραφικές ματιές, του Steven Meisel, του Frank Lebon και της Tania Franco Klein, συνθέτοντας μια εικόνα που παντρεύει couture και streetwear, Ιταλική κομψότητα και τολμηρή έκφραση, ιερό και προκλητικό.

versace
Ο Steven Meisel, θρύλος της μόδας και μακροχρόνιος συνεργάτης του οίκου Versace, καταγράφει την κλασική πολυπλοκότητα του brand: σωροί από κορμιά και έντονη παρουσία, με μια αίσθηση που θυμίζει τις πρώτες iconic καμπάνιες της δεκαετίας του ’90. Ο Frank Lebon φέρνει μια underground, street-driven ενέργεια με χημικές παραμορφώσεις και αναλογικές τεχνικές, ενώ η Tania Franco Klein δημιουργεί ένα σκοτεινό, επιθυμητό glamour που σβήνει τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη σκηνική αφήγηση.

versace
Η συλλογή συμπληρώνεται από ένα πολυποίκιλο καστ που περιλαμβάνει καλλιτέχνες, μοντέλα και χορευτές όπως οι Drake Carr, Lexee Smith και Selena Forrest. Μέσα από το «Versace Embodied», η μάρκα μετατρέπει τα σώματα και τις ταυτότητες σε οπτική και αφηγηματική γλώσσα, μεταφέροντας το απόλυτο πνεύμα Versace στη σύγχρονη εποχή.

versace

Η SS26 συλλογή αποδεικνύει πως ο οίκος Versace δεν φοβάται να παντρέψει τις αντιθέσεις: την υψηλή ραπτική με την καθημερινή αισθητική, την κομψότητα με την τόλμη, δημιουργώντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα αναγνωρίσιμη και ανατρεπτική, ένα πραγματικό δείγμα της δύναμης και της κληρονομιάς του brand.

Dario Vitale Donatella Versace Versace
