Η Sharon Osbourne σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος

Την πρόθεσή της να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για τη δημαρχία του Birmingham αποκάλυψε η Sharon Osbourne κατά την παρουσία της στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Grammy. Η γνωστή μάνατζερ καλλιτεχνών και τηλεοπτική προσωπικότητα μίλησε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της τελετής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενασχόλησή της με την πολιτική αποτελεί πλέον ένα υπαρκτό και ώριμο ενδεχόμενο.

Η Sharon Osbourne προχώρησε στην αποκάλυψη έπειτα από σχόλιο δημοσιογράφου του Billboard, ο οποίος τη συνεχάρη για την ευφράδεια και την πειστικότητα του λόγου της σε εκδήλωση που προηγήθηκε της απονομής των Grammy. Απαντώντας στο κομπλιμέντο, η Sharon Osbourne ευχαρίστησε την παρουσιάστρια και σημείωσε ότι οι επικοινωνιακές της δεξιότητες ενδέχεται να της φανούν σύντομα χρήσιμες, καθώς όπως ανέφερε «σκέφτομαι σοβαρά να θέσω υποψηφιότητα για δήμαρχος του Birmingham».

Η σύντομη συνομιλία δεν επέτρεψε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα κίνητρα ή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη σκέψη. Δεν έγινε σαφές αν πρόκειται για μια αρχική ιδέα ή για σχέδιο που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται σε πρακτικό επίπεδο.

Η Sharon Osbourne είναι χήρα του Ozzy Osbourne, εμβληματικής μορφής της heavy metal σκηνής και ιδρυτικού μέλους των Black Sabbath. Στην τελετή των Grammy βρέθηκε στο κοινό μαζί με τα παιδιά της Kelly Osbourne και Jack Osbourne, παρακολουθώντας τη συγκινητική μουσική στιγμή κατά την οποία οι Post Malone, Slash, Chad Smith, Duff McKagan και άλλοι καλλιτέχνες απέτισαν φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne με διασκευή του τραγουδιού «War Pigs».

