Screen News 07.02.2026

Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία

penelope_cruz
Η Penélope Cruz, ο Kieran Culkin και ο Jude Law πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της δημιουργού με πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2027
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nancy Meyers ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη έπειτα από απουσία 11 ετών, υπογράφοντας σενάριο και σκηνοθεσία σε νέα κινηματογραφική κωμωδία για τη Warner Bros. Η άτιτλη προς το παρόν ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει ανήμερα των Χριστουγέννων του 2027, επαναφέροντας το χαρακτηριστικό ύφος που έχει ταυτιστεί με το όνομα της δημιουργού. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα εμφανιστούν οι Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey και Owen Wilson, συνθέτοντας ένα από τα πιο ηχηρά καστ της χρονιάς. Παρότι η υπόθεση της ταινίας παραμένει μυστική, επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ανανεωμένη εκδοχή του πρότζεκτ «Paris Paramount», το οποίο η Nancy Meyers είχε αναπτύξει αρχικά για το Netflix την άνοιξη του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια η Nancy Meyers είχε περιγράψει παλαιότερα την ιστορία ως ένα φιλμ που εστιάζει σε μια ομάδα ανθρώπων που γυρίζουν μια ταινία και στη μαγεία και το μυστήριο της κινηματογραφικής δημιουργίας. Οι συζητήσεις με το Netflix δεν προχώρησαν, όταν ο προϋπολογισμός εκτινάχθηκε στα 150 εκατομμύρια δολάρια και η πλατφόρμα αρνήθηκε να ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια, καθώς το οικονομικό μοντέλο των streaming παραγωγών διαφέρει σημαντικά από εκείνο των παραδοσιακών στούντιο.

Στην αρχική εκδοχή του πρότζεκτ είχε συνδεθεί και η Scarlett Johansson, η οποία αποχώρησε αργότερα για να συμμετάσχει στην ταινία «The Exorcist» του Mike Flanagan για τη Universal, διατηρώντας ωστόσο επαγγελματική σχέση με τη Warner Bros. μέσα από τη συμμετοχή της στο επερχόμενο «The Batman II» του Matt Reeves.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναβίωση του σεναρίου της Nancy Meyers ήρθε χάρη στη συμφωνία που εξασφάλισαν οι επικεφαλής του Warner Bros. Motion Picture Group Pam Abdy και Mike DeLuca, με στόχο να φέρουν ξανά στο κοινό τη γνώριμη κινηματογραφική της υπογραφή.

Η φιλμογραφία της Nancy Meyers έχει ξεπεράσει συνολικά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, με ταινίες όπως «What Women Want», «Something’s Gotta Give», «The Holiday», «It’s Complicated» και το franchise «Father of the Bride». Το 1981 είχε προταθεί για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Private Benjamin» με πρωταγωνίστρια τη Goldie Hawn. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και remake της κωμωδίας της «Baby Boom» από την Amazon MGM, σε σκηνοθεσία του Michael Showalter.

Η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή μιας δημιουργού που έχει διαμορφώσει ολόκληρο κινηματογραφικό υποείδος, συνδυάζοντας συναίσθημα ρομαντισμό και σταρ υψηλού προφίλ, σε μια εποχή όπου το κοινό δείχνει έτοιμο να αγκαλιάσει ξανά τις ζεστές και ανθρώπινες ιστορίες της.

Jude Law Kieran Culkin Nancy Meyers Penelope Cruz
