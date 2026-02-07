Η οικογένεια Κρητικών στο After Dark: Γέλιο, ανατροπές και αποκαλύψεις

Στην εκπομπή After Dark την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε την οικογένεια Κρητικών: τον Στέλιο, τον Μιχαήλ-Άγγελο και τον Άρη. Οι τρεις τους αναφέρθηκαν στην απήχηση που είχαν στα social media και στην επιτυχία των παραστάσεών τους σε όλη την Ελλάδα, εξηγώντας ότι η δημιουργία βίντεο και σκετς ήταν πάντα η μεγάλη τους διασκέδαση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυναμική της οικογένειας, με άφθονα χιουμοριστικά πειράγματα και αποκαλύψεις. Από το παιχνίδι «Δείξε μου το σόι σου…» μέχρι το εξομολογητήριο του Στέλιου Κρητικού, οι στιγμές γεμάτες γέλιο και ανατροπές κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο, με τα παιδιά του Στέλιου να κάνουν ερωτήσεις που κανείς δεν περίμενε.

Η συζήτηση ξεκίνησε με νοσταλγικές αναμνήσεις από την παιδική ηλικία των παιδιών, όταν όπως είπαν, το μικρόβιο των παραστάσεων και του θεάτρου το είχαν κληρονομήσει από πολύ νωρίς. Ο Άρης Κρητικός μοιράστηκε μια χαρακτηριστική ιστορία: «Όταν ήμασταν μικροί με τον Μιχαήλ-Άγγελο διοργανώναμε στο σαλόνι θεατρικά έργα και φτιάχναμε ψεύτικα λεφτά και εισιτήρια, τα οποία δίναμε στους γονείς μας για να “αγοράσουν” είσοδο. Με τον αδερφό μου ήμασταν στην ίδια ομάδα, αλλά μια φορά χωρίστηκαν οι δρόμοι μας και έκανα μια σόλο παράσταση, και ήρθε να με τιμήσει ως παλιός συνεργάτης».

Γυρνώντας στον Στέλιο Κρητικό, ο ηθοποιός αφηγήθηκε πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Όταν ήμουν παιδί στη Ρόδο, δεν είχα δει ποτέ παράσταση και οι γονείς μου δεν μας πήγαιναν θέατρο. Ερχόντουσαν ο Μουστάκας ή ο Τσάκωνας, αλλά εμείς μέναμε με τη γιαγιά στο σπίτι, ενώ οι γονείς έφευγαν. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αθήνα για να δω παράσταση, μαγεύτηκα από αυτόν τον κόσμο. Συνέχιζα να παίζω ποδόσφαιρο, αλλά το θέατρο είχε μπει στο μυαλό μου. Η μητέρα των παιδιών μου ήταν και εκείνη ηθοποιός, και έτσι άρχισα να κρατάω λόγια. Κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα πάρτι με πιτσιρίκια και ξεκίνησα να παίζω μαζί τους, εκεί άρχισα να παίρνω πιο σοβαρά το θέατρο».

Μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Κρητικός μίλησε και για το ενδεχόμενο ενός πέμπτου παιδιού: «Δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι στη ζωή μου και πόσω μάλλον ένα παιδί. Αυτό όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, οπότε δεν μπορώ να πω όχι σε κάτι που πραγματικά με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο. Αφήνω αυτό».

Φεύγοντας από το τραπέζι και κατευθυνόμενος στο εξομολογητήριο, ο Στέλιος Κρητικός κλήθηκε να φανταστεί ποιος θα ήταν ο τίτλος μιας ταινίας που θα αφηγούνταν τη ζωή του. Πριν προλάβει να απαντήσει, τα παιδιά του πρότειναν με χιούμορ τον τίτλο «1 και 2 και 3 και 4 παιδιά». Ο ίδιος, με το ίδιο παιχνιδιάρικο ύφος, πρόσθεσε: «1 και 2 και 3 και 4 παιδιά; Με πολλά ερωτηματικά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Στο εξομολογητήριο βρέθηκαν αυτή τη φορά οι γιοι του, Μιχαήλ-Άγγελος και Άρης Κρητικός, για να του απευθύνουν τις δικές τους ερωτήσεις. Του ζήτησαν να θυμηθεί και να περιγράψει μια στιγμή μαζί τους που, αν ακουγόταν δυνατά, «θα καλούσε την πρόνοια». Ο Στέλιος Κρητικός αφηγήθηκε ένα καλοκαιρινό παιχνίδι στη θάλασσα, όπου εκείνοι έχτιζαν ένα φανταστικό κάστρο κι εκείνος υποδυόταν τον κακό δράκο που προσπαθούσε να το κατακτήσει. «Καθώς παλεύαμε μέσα στο νερό, τους έπιασα τα κεφάλια και τους είπα “σας πήρα το κάστρο σας” και τους κουτούλησα», είπε γελώντας, περιγράφοντας τη στιγμή με τρυφερότητα και χιούμορ.

Η τελευταία ερώτηση από τους γιούς τους ήταν τι είναι αυτό που θα ήθελε να κάνει αν δεν είχε παιδιά: «Επειδή τα πράγματα στη ζωή μου έχουν έρθει έτσι που νιώθω ότι έχω ζήσει πέντε ζωές. Δεν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κάνω χωρίς τα παιδιά μου. Θυμάμαι τη ζωή μου και τις επιθυμίες μου από τη στιγμή που έκανα το πρώτο μου παιδί. Τα ονειρά μου και τα σχέδιά μου είναι πάντα με παιδιά. Αυτό που σε κρατάει πίσω είναι αυτό που σε πάει και μπροστά. Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις κάνει ένα βήμα πίσω αλλά να έχει κάνει πέντε μπροστά. Εγώ πάντα με τα παιδιά μου πάω πάντα μπροστά».

