Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά και μίλησε με ειλικρίνεια για την καριέρα του, την προσωπική του εξέλιξη και τις αλλαγές στη ζωή του

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ο Αναστάσιος Ράμμος βρέθηκε στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά και μίλησε για τη μουσική του πορεία, τις μελλοντικές του συνεργασίες και τη νέα του ζωή ως μπαμπάς.

Η συνέντευξη συνδυάστηκε με αστεία και παιχνίδια που έδωσαν ζωντάνια στην εκπομπή, ενώ μίλησε ανοιχτά για τον «καινούργιο του εαυτό» και τις αλλαγές που έχει φέρει η προσωπική του ζωή.

Μιλώντας για τα μουσικά του σχέδια και τις επερχόμενες live εμφανίσεις, ο Αναστάσιος Ράμμος αποκάλυψε το πιο νέο και διαφορετικό του «project», τον ρόλο του πατέρα: «Πριν έρθει η μπέμπα, ήρθε η Έφη και μου άλλαξε εντελώς την κοσμοθεωρία. Είναι μια σχέση που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, εξελίχθηκε φυσικά και αβίαστα και είναι απόλυτα υγιής».

Αποκάλυψε επίσης πώς γνώρισε τη σύντροφό του και τα συναισθήματα που του προκάλεσε από την πρώτη στιγμή: «Μου άρεσε αμέσως και αποφάσισα να δώσω όλο μου τον εαυτό. Της πήγαινα ένα λουλούδι κάθε μέρα στη δουλειά της».

Όσο για το αν η οικογένεια ήταν κάτι που είχε σκεφτεί από πριν ή αν ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία, ο ίδιος είπε πως ήταν κάτι που ένιωσε ότι ήθελε μόλις γνώρισε την γυναίκα του και είδε στοιχεία του χαρακτήρα της: «Είχα σκεφτεί από την αρχή πως θα φτάσουμε να έχουμε οικογένεια. Ό,τι έχω σκεφτεί έχει συμβεί γιατί σκεφτόμαστε το ίδιο. Θα συμβούν και άλλα πολλά πράγματα. Δεν το είχα στο μυαλό μου να κάνω οικογένεια αλλά μου το έβγαλε η Έφη με το που τη γνώρισα. Ξέρω ότι θα μπορώ να παίζω με την κόρη μου και να είναι αυτή που θα έρθει και θα μας βάλει σε σειρά».

Μιλώντας για τον ερχομό της κόρης του στις αρχές του Ιανουρίου είπε πως αν και ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει κάνει ποτέ: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά έχει αλλάξει σίγουρα η ζωή μου. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ».

Στο επαγγελματικό κομμάτι, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει κριτής σε κάποιο talent show, παραδεχόμενος πως δεν το αποκλείει: «Το θέμα είναι ότι δεν έχω επίσημες μουσικές σπουδές, είμαι αυτοδίδακτος. Αν βρισκόμουν απέναντι σε κάποιον με πτυχίο στη μουσική, θα άκουγα τις συμβουλές του. Θα δεχόμουν να καθίσω σε κριτική επιτροπή ή να αναλάβω κάποια διαφορετική τηλεοπτική εκπομπή».

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα επαγγελματικά, η κουβέντα στράφηκε στην ψυχοθεραπεία και στον ρόλο που έχει πλέον στη ζωή του. Ο Αναστάσιος Ράμμος μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που έχει χτίσει μαζί της, τονίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε για την προσωπική του εξέλιξη: «Η ψυχοθεραπεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βρίσκομαι καθημερινά σε δουλειά με τον εαυτό μου. Κάνω ομαδική ψυχοθεραπεία, πηγαίνω κάθε μέρα εδώ και δύο χρόνια και σκοπεύω να συνεχίσω».

Προχωρώντας προς το εξομολγιτήριο, ο Θέμης Γεωργαντάς του ζήτησε να αποκαλύψει το τελευταίο ψέμα που είπε στην γυναίκα του, Έφη: «Ήταν ότι έδωσα μπουρμπουάρ σε κάτι παιδιά που είχαν έρθει για εργασίες 20€, ενώ τους έδωσα 60€».

Τέλος, η μιλώντας γενικότερα για σχέσεις, αποκάλυψε την πιο μεγάλη «κατινιά» που έχει κάνει ποτέ σε σχέση του: «Έχω ζητήσει από την Έφη να μου δείξει τα μηνύματα στο κινητό της, ενώ μπει και στο Instagram και έχω σβήσεις όλα τα μηνύματα από τα αιτήματα. Ζηλεύω αρκετά».

