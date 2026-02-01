Mad Bubble
Mad Bubble
TV 01.02.2026

Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά και μίλησε με ειλικρίνεια για την καριέρα του, την προσωπική του εξέλιξη και τις αλλαγές στη ζωή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ο Αναστάσιος Ράμμος βρέθηκε στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά και μίλησε για τη μουσική του πορεία, τις μελλοντικές του συνεργασίες και τη νέα του ζωή ως μπαμπάς.

Η συνέντευξη συνδυάστηκε με αστεία και παιχνίδια που έδωσαν ζωντάνια στην εκπομπή, ενώ μίλησε ανοιχτά για τον «καινούργιο του εαυτό» και τις αλλαγές που έχει φέρει η προσωπική του ζωή.

Διάβασε επίσης: Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το ‘Dream Show’ μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»

Μιλώντας για τα μουσικά του σχέδια και τις επερχόμενες live εμφανίσεις, ο Αναστάσιος Ράμμος αποκάλυψε το πιο νέο και διαφορετικό του «project», τον ρόλο του πατέρα: «Πριν έρθει η μπέμπα, ήρθε η Έφη και μου άλλαξε εντελώς την κοσμοθεωρία. Είναι μια σχέση που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, εξελίχθηκε φυσικά και αβίαστα και είναι απόλυτα υγιής».

Αποκάλυψε επίσης πώς γνώρισε τη σύντροφό του και τα συναισθήματα που του προκάλεσε από την πρώτη στιγμή: «Μου άρεσε αμέσως και αποφάσισα να δώσω όλο μου τον εαυτό. Της πήγαινα ένα λουλούδι κάθε μέρα στη δουλειά της».

Όσο για το αν η οικογένεια ήταν κάτι που είχε σκεφτεί από πριν ή αν ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία, ο ίδιος είπε πως ήταν κάτι που ένιωσε ότι ήθελε μόλις γνώρισε την γυναίκα του και είδε στοιχεία του χαρακτήρα της: «Είχα σκεφτεί από την αρχή πως θα φτάσουμε να έχουμε οικογένεια. Ό,τι έχω σκεφτεί έχει συμβεί γιατί σκεφτόμαστε το ίδιο. Θα συμβούν και άλλα πολλά πράγματα. Δεν το είχα στο μυαλό μου να κάνω οικογένεια αλλά μου το έβγαλε η Έφη με το που τη γνώρισα. Ξέρω ότι θα μπορώ να παίζω με την κόρη μου και να είναι αυτή που θα έρθει και θα μας βάλει σε σειρά».

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος
https://www.instagram.com/a_rammos/

Μιλώντας για τον ερχομό της κόρης του στις αρχές του Ιανουρίου είπε πως αν και ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει κάνει ποτέ: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά έχει αλλάξει σίγουρα η ζωή μου. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ».

Στο επαγγελματικό κομμάτι, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει κριτής σε κάποιο talent show, παραδεχόμενος πως δεν το αποκλείει: «Το θέμα είναι ότι δεν έχω επίσημες μουσικές σπουδές, είμαι αυτοδίδακτος. Αν βρισκόμουν απέναντι σε κάποιον με πτυχίο στη μουσική, θα άκουγα τις συμβουλές του. Θα δεχόμουν να καθίσω σε κριτική επιτροπή ή να αναλάβω κάποια διαφορετική τηλεοπτική εκπομπή».

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα επαγγελματικά, η κουβέντα στράφηκε στην ψυχοθεραπεία και στον ρόλο που έχει πλέον στη ζωή του. Ο Αναστάσιος Ράμμος μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που έχει χτίσει μαζί της, τονίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε για την προσωπική του εξέλιξη: «Η ψυχοθεραπεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βρίσκομαι καθημερινά σε δουλειά με τον εαυτό μου. Κάνω ομαδική ψυχοθεραπεία, πηγαίνω κάθε μέρα εδώ και δύο χρόνια και σκοπεύω να συνεχίσω».

anastasios_rammos
https://www.instagram.com/a_rammos/

Προχωρώντας προς το εξομολγιτήριο, ο Θέμης Γεωργαντάς του ζήτησε να αποκαλύψει το τελευταίο ψέμα που είπε στην γυναίκα του, Έφη: «Ήταν ότι έδωσα μπουρμπουάρ σε κάτι παιδιά που είχαν έρθει για εργασίες 20€, ενώ τους έδωσα 60€».

Τέλος, η μιλώντας γενικότερα για σχέσεις, αποκάλυψε την πιο μεγάλη «κατινιά» που έχει κάνει ποτέ σε σχέση του: «Έχω ζητήσει από την Έφη να μου δείξει τα μηνύματα στο κινητό της, ενώ μπει και στο Instagram και έχω σβήσεις όλα τα μηνύματα από τα αιτήματα. Ζηλεύω αρκετά».

Διάβασε επίσης: Παναγιώτα Βλαντή – Λένα Ουζουνίδου στο After Dark: Από το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» στις προσωπικές αποκαλύψεις

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

After Dark Αναστάσιος Ράμμος Θέμης Γεωργαντάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s

Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s

01.02.2026
Επόμενο
Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026

Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026

01.02.2026

Δες επίσης

Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.01.2026
Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark
TV

Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark

31.01.2026
Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

30.01.2026
Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

30.01.2026
Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega

30.01.2026
Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega
TV

Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega

30.01.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή
TV

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

30.01.2026
Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega
TV

Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία