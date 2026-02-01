Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, η κοτσίδα δεν είναι πια απλώς ένα πρακτικό χτένισμα. Το 2026 αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστικό στοιχείο των εμφανίσεων, παίζοντας με όγκο, υφή και κίνηση. Ψηλές, χαμηλές, πλάγιες ή φουσκωτές, φέρνουν μια φρέσκια διάσταση στο στιλ, συνδυάζοντας ρετρό glam με σύγχρονη κομψότητα.

Αυτό που τις κάνει τόσο ξεχωριστές φέτος είναι η λεπτομέρεια. Μικρές παραλλαγές, ένα backcombing, λίγες ατημέλητες τούφες, μια πλεξίδα που τρέχει παράλληλα, μεταμορφώνουν το χτένισμα σε statement look. Η υφή και η κίνηση των μαλλιών γίνονται οι πρωταγωνιστές, ενώ το styling αφήνει χώρο για προσωπική έκφραση και παιχνίδι με το σχήμα του προσώπου.

Ρετρό vibes με μοντέρνα αίσθηση

Οι επιρροές από τα ‘80s είναι ξεκάθαρες: μεγάλες, πλαϊνές κοτσίδες, ελαφρώς φουσκωμένες και με επιπλέον drama, αλλά η μοντέρνα εκδοχή τους κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στη φινέτσα και την παιχνιδιάρικη αίσθηση. Ακόμα και οι πιο απλές sleek εκδοχές αποκτούν χαρακτήρα μέσα από το σωστό ύψος, το όγκο στη βάση ή το παιχνίδι με τα μήκη.

Το χτένισμα που δεν περνάει απαρατήρητο

Φέτος η κοτσίδα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επιλογή για καθημερινές μέρες. Είναι ένας τρόπος να δώσεις ένταση σε ένα look, να πειραματιστείς με σχήματα και υφές και να αφήσεις τα μαλλιά να μιλήσουν για το στιλ σου. Με λίγη φαντασία, μπορεί να μεταμορφωθεί σε χτένισμα που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές, συνδυάζοντας άνεση και drama με φυσικότητα.

