Έλληνες δημιουργοί σε υποψήφιο για Grammy album

Καθώς η παγκόσμια μουσική κοινότητα μετρά αντίστροφα για την 68η τελετή απονομής των Grammy, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες, το ελληνικό στοιχείο δηλώνει δυναμικά παρόν σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και ουσιαστικές κατηγορίες του θεσμού. Η διεθνής διάκριση δεν αφορά μόνο έναν καλλιτέχνη, αλλά ένα συλλογικό έργο που φέρει έντονα τη σφραγίδα της δημιουργικής σύμπραξης και της καλλιτεχνικής πολυφωνίας. Tρεις Έλληνες μουσικοί βρίσκονται ανάμεσα στους συντελεστές ενός album που διεκδικεί τη διάκριση σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές κατηγορίες των Grammy, της κορυφαίας μουσικής διοργάνωσης.

Οι Τάσος Πέτσας, Ιάσονας Ψαράκης και Δημήτρης Νέζης συμμετέχουν στο «The Colors In My Mind» του Chris Redding, υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Best New Age, Ambient or Chant Album. Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου 2025, αποτελεί ένα βαθιά προσωπικό έργο, εμπνευσμένο από τις εμπειρίες του Chris Redding με ADHD και συναισθησία, δημιουργώντας ηχητικούς χώρους με θεραπευτική διάσταση και αναδεικνύοντας τη σημασία της νευροποικιλότητας, της αποδοχής και της σύνδεσης μέσα από τη μουσική.

Η παρουσία του Tasos Petsas

Ο Tasos Petsas, γνωστός και ως TasosP., προέρχεται από τον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και διαθέτει πάνω από δέκα χρόνια ενεργής παρουσίας στη σκηνή. Έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ, πέντε EPs και 28 digital singles μέσω της FM Records, με συνθέσεις του να κατακτούν τις πρώτες θέσεις των ελληνικών IFPI charts, αλλά και των charts της Αγγλίας και της Ευρώπης. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται 10 μετάλλια στα Global Music Awards, διακρίσεις επί 4 συνεχόμενα χρόνια στον ημιτελικό του International Songwriting Competition και συμμετοχή στον τελικό του UK Songwriting Contest. Τα τελευταία τρία χρόνια, έργα του έχουν ενταχθεί στην playlist BBC Music Introducing, ενώ παράλληλα παρουσιάζει επί μία δεκαετία τη ραδιοφωνική εκπομπή «Tasos P. Playlist». Από το 2023 είναι μέλος της κριτικής επιτροπής των Grammy Awards.

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Iasonas Psarakis

Ο Iasonas Psarakis, γνωστός και ως Iasi Ensemble, προέρχεται από την Κρήτη και δραστηριοποιείται στον χώρο της World Music. Είναι συνθέτης, ενορχηστρωτής, πολυοργανίστας και κινηματογραφιστής, με σπουδές στην Ινδική Κλασική Μουσική στο Visva Bharati University, με υποτροφία ICCR. Μαθήτευσε στη Σιτάρ κοντά στη Guruma Ameena Perera, κόρη του Ustad Ali Akbar Khan. Δημιουργεί μουσική με επιρροές World Fusion, όπως αποτυπώνεται στο άλμπουμ «Astris», και έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, μεταξύ των οποίων το Apollo Theatre της Ερμούπολης, το Ίδρυμα Θεοχαράκη στην Αθήνα και το Beyt Al Sinnari υπό την αιγίδα της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Έχει τιμηθεί με 6 Silver Global Music Awards και Εύφημη Μνεία από το Φεστιβάλ Thomas Edison και από το 2025 είναι μέλος της κριτικής επιτροπής των Grammy.

Η διεθνής πορεία του Dimitris Nezis

Ο Dimitris Nezis δραστηριοποιείται στον χώρο της Pop και Dance μουσικής και έχει σπουδάσει φωνητική, θεωρία της μουσικής και μουσική ερμηνεία στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, στο Fame Studio και στο University of West London. Στα 15 χρόνια της καριέρας του έχει κυκλοφορήσει 24 singles και 4 άλμπουμ, αποσπώντας περισσότερα από 70 διεθνή βραβεία και 50 υποψηφιότητες ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Παράλληλα δρα ως στιχουργός, ραδιοφωνικός παραγωγός, executive producer και performer σε θεατρικές και μιούζικαλ παραστάσεις στην Αθήνα. Είναι μέλος της National Recording Academy και της Country Music Association, συμμετέχει ως κριτής σε διεθνή φεστιβάλ και κατέχει τη θέση Vice Assistant President of Global Marketing & PR στην ISSA. Τα τελευταία του singles έχουν εισέλθει στα charts περισσότερων από 15 χωρών, ενώ το διεθνές άλμπουμ του «DIMITRIOS» έφτασε στο #16 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην κορυφή των charts στην Ελλάδα.

Η παρουσία των τριών Ελλήνων δημιουργών σε ένα υποψήφιο για Grammy άλμπουμ επιβεβαιώνει ότι η ελληνική μουσική δημιουργία μπορεί να συνομιλεί ισότιμα με τη διεθνή σκηνή, όχι μόνο μέσα από εμπορικές φόρμες, αλλά και μέσω έργων με βαθύ καλλιτεχνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

