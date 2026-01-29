Mad Bubble
Beauty 29.01.2026

Wispy bangs: To ευέλικτο hair trend που υιοθέτησε η Αθηνά Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου υιοθετεί τις wispy bangs, μια τάση με λεπτές, φυσικές φράντζες που ανανεώνουν κάθε hair look
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Οικονομάκου ανανέωσε πρόσφατα το hair look της με wispy bangs, αποδεικνύοντας πως μια διακριτική αλλαγή στα μαλλιά μπορεί να μεταμορφώσει την εμφάνιση. Πρόκειται για μια τάση που έχει κερδίσει διεθνώς έδαφος, καθώς προσφέρει φρεσκάδα και νεανικότητα χωρίς δραστικές επεμβάσεις στο μήκος των μαλλιών.

Οι wispy bangs είναι λεπτές, αραιές φράντζες που πέφτουν απαλά στο μέτωπο, πλαισιώνοντας το πρόσωπο με φυσικό και χαλαρό τρόπο. Δεν είναι πυκνές ή αυστηρές, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για όσες θέλουν να ανανεώσουν το look τους χωρίς υπερβολές. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό, ανάλαφρο styling που ταιριάζει σε κάθε ηλικία και στυλ.

Ιδανικές για Όλα τα Μήκη Μαλλιών

Η τάση ταιριάζει τόσο σε μακριά όσο και σε μεσαίου μήκους μαλλιά. Ακόμη και αν δεν επιθυμείς δραστική αλλαγή, προσφέρουν άμεση ανανέωση, κάνοντας το look πιο νεανικό και μοντέρνο.

Ευελιξία στο styling

Μπορούν να φορεθούν ίσιες, ανάλαφρα σπαστές ή ακόμα και με χαλαρές μπούκλες, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές για κάθε περίσταση. Αυτή η ευελιξία τις καθιστά μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της σεζόν.

