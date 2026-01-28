Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 28.01.2026

Glitchy glam: Όταν η ασυμμετρία γίνεται το μεγαλύτερο beauty trend

makeup_glitch
Οι φετινές τάσεις στην ομορφιά φέρνουν τολμηρά χρώματα, ασύμμετρα σχέδια και δημιουργικό πειραματισμό σε νύχια, μαλλιά και μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026, η ομορφιά δεν ακολουθεί πια κανόνες. Οι τάσεις δείχνουν ότι η σκόπιμη ατέλεια είναι το νέο πρότυπο. Tα ασύμμετρα, τα αντιθετικά και τα τολμηρά στοιχεία κυριαρχούν σε μακιγιάζ, μαλλιά και νύχια. Το «glitchy glam» απομακρύνει την καθαρή, μινιμαλιστική αισθητική που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια και ανοίγει το δρόμο για πιο δημιουργικές, προσωπικές και μοναδικές εμφανίσεις.

Τα social media και οι δρόμοι των μεγάλων πόλεων δείχνουν το ίδιο μήνυμα. Tολμηρά χρώματα, ασύμμετρα σχέδια και απροσδόκητοι συνδυασμοί είναι παντού. Από τα έντονα, διαφορετικά νύχια σε κάθε δάχτυλο, μέχρι μακιγιάζ που παίζει με σχήματα και αποχρώσεις, η φετινή χρονιά προτρέπει να αφήσουμε πίσω τις συμβατικές επιλογές και να εκφραστούμε χωρίς περιορισμούς.

Στα νύχια, η πολυχρωμία και οι αντιθετικοί συνδυασμοί κυριαρχούν. Κάθε χέρι γίνεται ένας καμβάς για πειραματισμό, όπου το ένα δάχτυλο διαφέρει από το άλλο, και σχέδια που κάποτε θεωρούνταν «υπερβολικά» γίνονται το απόλυτο fashion statement. Οι αποχρώσεις ποικίλουν από παστέλ μέχρι έντονες neon πινελιές, ενώ οι γραμμές και τα σχέδια αψηφούν την απόλυτη συμμετρία, φέρνοντας μια παιχνιδιάρικη και ανατρεπτική διάθεση.

Στα μαλλιά, τολμηρές επιλογές όπως halo dye, ριγέ αποχρώσεις και ασύμμετρα lob δημιουργούν έντονη προσωπικότητα. Οι διαφορές στο μήκος, οι τολμηρές τεχνικές βαφής και οι αντιθετικές ρίζες κάνουν κάθε εμφάνιση μοναδική, ενώ προσφέρουν ένα δημιουργικό παιχνίδι με φως και χρώμα που τραβάει την προσοχή.

ghost_roots
rosalia
selena_gomez
Στο μακιγιάζ, η έμφαση δίνεται σε έντονα, «glitchy» looks που σπάνε την συμμετρία. Ασύμμετρο eyeliner, δύο τόνων κραγιόν και πρωτότυπα χρώματα στις σκιές τονίζουν τη μοναδικότητα κάθε προσώπου. Η φετινή τάση ενθαρρύνει πειραματισμό και δημιουργία, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πιο τολμηρή και προσωπική αισθητική που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα όρια.

makeup
glitchy_makeup
beauty beauty trends μακιγιάζ νύχια
