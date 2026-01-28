Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026

Με αφορμή τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, τα Grammy, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στους υποψηφίους αλλά και σε όσα αναμένεται να συμβούν πάνω στη σκηνή. Οι κατηγορίες που συζητιούνται περισσότερο, τα μεγάλα φαβορί και οι πιθανές ανατροπές έχουν ήδη ξεκινήσει να απασχολούν τη μουσική κοινότητα, λίγες ώρες πριν αποκαλυφθούν όλα.

Σε αυτό το κλίμα, οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μπαίνουν στο παιχνίδι των προβλέψεων και μοιράζονται τις δικές τους εκτιμήσεις για τα βραβεία που θα κλέψουν την παράσταση. Με γνώση της διεθνούς μουσικής σκηνής και ένστικτο που σπάνια πέφτει έξω, σχολιάζουν τα ονόματα που ξεχώρισαν τη χρονιά και τα τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους.

Κάτια Νεκταρίου

«Αν μιλάω ως Κάτια, θα σου πω πως τα Grammys δεν είναι για σοβαρές προβλέψεις αλλά για εκείνες που, αν βγουν, λες «το είχα πει» και αν όχι, καταλήγεις εύκολα στο κλασικό «μα τα Grammys δεν έχουν κριτήρια». Αν όμως μιλήσω ως η Μαντάμ Ζαΐρα που ρίχνει τα ταρώ στο Mad Radio 106,2 γύρω στις 09.15, τότε τα πράγματα σοβαρεύουν κάπως, όσο σοβαρά μπορούν να σοβαρευτούν τέλος πάντων.

Για το Album of the Year βλέπω Lady Gaga, γιατί ακόμα κι αν κυκλοφορήσει κομμάτι με ήχους από φερμουάρ, ξεφυσήματα ή εμένα να βήχω, κάποιος θα το βαφτίσει «διαφορετικό» και όλοι θα συμφωνήσουν. Τραγούδι της χρονιάς το “Abracadabra”, επίσης Lady Gaga, το κομμάτι που άκουσες 400 φορές μέχρι να το σιχαθείς. Record of the Year το “Manchild” της Sabrina Carpenter, μιας και φέτος δεν εμφανίστηκε η μπαλάντα χωρισμού των 05.47 το πρωί για να ταυτιστώ. Best New Artist η Lola Young, Best Pop Vocal Album το “Man’s Best Friend” της Sabrina Carpenter και Best Pop Solo Performance ξανά “Manchild”, γιατί έτσι. Στο τέλος της ημέρας, τα Grammys δεν είναι για να συμφωνούμε αλλά για να τσακωνόμαστε, οπότε τα λέμε μετά τη μεγάλη βραδιά για απολογισμό και λίγη απαραίτητη ψυχοθεραπεία».

Κατερίνα Πεφτίτση

«Αν με ρωτάς για τα επόμενα Grammys, πάμε χωρίς φίλτρα και χωρίς διπλωματία. Album of the Year με τη Sabrina Carpenter υποψήφια δεν σοκάρει κανέναν, είναι η απόλυτη safe επιλογή, αλλά αν εμφανιστεί η Beyoncé με ένα project-δήλωση, γεμάτο μήνυμα, ένταση και ιδρώτα πάνω στη σκηνή, το παιχνίδι τελειώνει εκεί. Στο Song of the Year θα κερδίσει το τραγούδι που έπαιζε παντού χωρίς ποτέ να σου γεννήσει την ανάγκη να το κλείσεις, κι εδώ η Billie Eilish μοιάζει φαβορί με το χαμηλό προφίλ και το βαρύ Grammy που πάντα τη βρίσκει. Όσο για το Best New Artist, ο όρος «νέος» σηκώνει πολλή συζήτηση, αφού στα χαρτιά μπορεί να εμφανίζεται ο YUNGBLUD, στην πραγματικότητα όμως τον ξέρουν ήδη όλοι από τα social».

Βρισηίδα Ανδριότου

«Με τα Grammys να πλησιάζουν, η φετινή μουσική χρονιά φαίνεται να ευνόησε καλλιτέχνες που κατάφεραν να ισορροπήσουν ιδανικά ανάμεσα στην εμπορική επιτυχία και τη δυνατή καλλιτεχνική ταυτότητα. Οι δικές μου προβλέψεις, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, στρέφονται φυσικά προς την Sabrina Carpenter, που με τον ναζιάρικο ταπεραμέντο της έχει γίνει μια από τις πολυσυζητημένες pop artists τον τελευταίο καιρό, αλλά και προς τη Billie Eilish, η οποία συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η χαμηλόφωνη δύναμη μπορεί να αφήσει το πιο δυνατό αποτύπωμα. Όπως πάντα, τα Grammys υπόσχονται ανατροπές και συζητήσεις, όμως ένα είναι βέβαιο η φετινή βραδιά θα καθρεφτίσει μια μουσική σκηνή πιο ποικιλόμορφη, απρόβλεπτη και ζωντανή από ποτέ».

Αντιγόνη Βιντιάδη

«Από τον παγκόσμιο παλμό του Bad Bunny, μέχρι τη φρέσκια pop δυναμική της Sabrina Carpenter και τη διαχρονική βαρύτητα του Kendrick Lamar, τα μεγάλα ονόματα της χρονιάς σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό. Στο ίδιο κάδρο μπαίνει και η Tate McRae, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά που κινείται με άνεση ανάμεσα στο mainstream και την προσωπική έκφραση».

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

«Φέτος τα Grammy φαίνεται ότι παίζουν με τα είδη και τις κουλτούρες σαν να μην υπάρχει αύριο. Στον δίσκο της χρονιάς, έχουμε τον Kendrick Lamar με το «GNX», που είναι μουσικά σκέτο διαμάντι και δείχνει ότι το hip-hop μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά και τον Bad Bunny με το «DeBÍ TiRAR MáS FToS», που είναι καθαρά παγκόσμιο φαινόμενο και δείχνει ότι η λάτιν μουσική πλέον είναι παντού. Στο τραγούδι της χρονιάς, η μάχη είναι ανάμεσα στο «Luther» των Kendrick & SZA, που είναι καλλιτεχνικά τέλειο, και στο «APT.» της ROSÉ & Bruno Mars, που σε κολλάει στο repeat χωρίς να το καταλάβεις. Nέος καλλιτέχνης για φέτος; Η Olivia Dean έχει το στυλ και την ψυχή, αλλά ο Leon Thomas έχει όλη την υποστήριξη και δείχνει έτοιμος να κάνει θόρυβο για… πολλά χρόνια.Όσο για το Best pop vocal album; Ε αυτό ανήκει ξεκάθαρα στη Lady Gaga! Καλύτερη solo ερμηνεία ψηφίζω Sabrina Carpender. Γενικά, φαίνεται ότι τα Grammy πλέον δεν κοιτάνε μόνο τι παίζει στο ραδιόφωνο ή στα charts, αλλά και ποιο τραγούδι ή άλμπουμ σε κάνει να μιλάς, να νιώθεις και να το θυμάσαι για καιρό. Φέτος όλα είναι λίγο πιο ανοιχτά και απρόβλεπτα, και αυτό είναι που τα κάνει ενδιαφέροντα!».

Κατερίνα Ψύχα

«Αν έπρεπε να βάλω σήμερα ένα χαλαρό στοίχημα για τα Grammy, -με σκοπό να το κερδίσω, έτσι;- θα έλεγα ότι η βραδιά θα μυρίζει pop και hype! Βλέπω Sabrina Carpenter να φεύγει με κάτι…βαρύ, γιατί όταν είσαι παντού και ανεβαίνεις στη σκηνή, τα Grammy σε μετράνε αλλιώς! Στα κομμάτια νιώθω πως θα κερδίσει αυτό που μπήκε στο κεφάλι μας και στην καρδιά μας, χωρίς άδεια, τύπου Billie Eilish, χαμηλόφωνη αλλά αξέχαστη! Και στο Best New Artist; Εκεί παίζει καθαρό chaos: TikTok, indie vibes και ‘ποιος είναι αυτός και γιατί τον ακούω παντού’; Αν μη τι άλλο, προβλέπω εκπλήξεις, λίγο drama και σίγουρα playlists που θα παίζουν για μήνες!!!»

Γιάννης Χατζηγεωργίου



«Με αφορμή τα φετινά Grammy Awards, οι προβλέψεις για τους μεγάλους νικητές περιλαμβάνουν την Lady Gaga για το Album of the Year, την Billie Eilish για το Record of the Year, τον Bruno Mars για το Song of the Year, τη Sabrina Carpenter ως Best New Artist, τις Hunter X για το Best Pop Vocal Album, την Olivia Rodrigo για το Best Pop Solo Performance και τον Kendrick Lamar για το Best Rap Album. Η φετινή χρονιά φαίνεται να αναδεικνύει καλλιτέχνες με ξεχωριστή μουσική ταυτότητα και ισχυρή επιρροή, ενώ οι πιθανές εκπλήξεις κρατούν ζωντανό το στοιχείο της ανατροπής που κάνουν τα Grammy πάντα συναρπαστικά».

Φαίη Βώκου

«Φέτος η Taylor Swift δεν είναι υποψήφια σε καμία κατηγορία, καθώς το άλμπουμ της κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις συμμετοχών. Αυτό αφήνει ανοιχτό το πεδίο για όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους να διεκδικήσουν το πολυπόθητο χρυσό γραμμοφωνάκι. Προσωπικά δεν θα κάνω προβλέψεις, αλλά μπορώ να μοιραστώ ποιοι θα ήθελα να αναδειχθούν σε σημαντικές κατηγορίες: Άλμπουμ της Χρονιάς: Lady Gaga, Τραγούδι της Χρονιάς: Golden, Καλύτερο Τραγούδι για Visual Media: Golden, Καλύτερο Pop Άλμπουμ: Mayhem της Lady Gaga, Καλύτερο Pop Duo/Group: Golden των HUNTR/X, με δυνατές εναλλακτικές υποψηφιότητες όπως το A.P.T. με Bruno Mars και Rosé ή το Defying Gravity με Cynthia Erivo και Ariana Grande. Η βραδιά αναμένεται συναρπαστική, γεμάτη μουσική και ανατροπές».

Πέτρος Τριανταφύλλου

Τα 68α Ετήσια Βραβεία Grammy πλησιάζουν και στις αρχές Φεβρουαρίου το «The Hits Hot 40», το No1 countdown της χώρας, θα αφιερώσει ειδικό ρεπορτάζ στους μεγάλους νικητές, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στο MAD RADIO 106.2. Η φετινή χρονιά ξεχώρισε για τις πολυσχιδείς μουσικές κυκλοφορίες της, με τραγούδια και άλμπουμ που κυριάρχησαν στα charts, τα streams και στο ραδιόφωνο, αναδεικνύοντας ένα μίγμα pop, RnB/Soul, dance με παγκόσμιες επιρροές, latin ήχων, K-pop αλλά και alternative μουσικής.

Μέχρι να ανακοινωθούν οι επίσημοι νικητές, οι δικές μου προβλέψεις στις βασικές κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής: Record of the Year: “Golden” των HUNTR/X με EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, Album of the Year: Bad Bunny με το “Debí Tirar Más Fotos”, Song of the Year: Kendrick Lamar & SZA με το “Luther”, Best New Artist: Olivia Dean, Best Pop Vocal Album: Lady Gaga με το “MAYHEM”, Best Pop Solo Performance: Sabrina Carpenter με το “Manchild”, Best Pop Duo/Group Performance: Rosé & Bruno Mars με το “Apt.”, Best Rap Album: Kendrick Lamar με το “GNX”, Best Rap Performance: Doechii με το “Anxiety”, και Best Dance/Pop Recording: Lady Gaga με το “Abracadabra”».

Γιάννης Τουμπάνος

«Οι δικές μου προβλέψεις λένε Bad Bunny για Album of the Year, γιατί έκανε τον πιο δυνατό και παγκόσμιο δίσκο της χρονιάς. Στα Record και Song of the Year βλέπω Kendrick Lamar να έχει το προβάδισμα, ειδικά εκεί που μετράνε παραγωγή και ουσία, ενώ για Best New Artist θα πήγαινα με Olivia Dean, γιατί δείχνει ήδη ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα και όχι απλώς ένα hype της στιγμής».

Κεντρική φωτογραφία: @ladygaga/@sabrinacarpenter/@badbunnypr

