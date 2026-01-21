Fun-chaos ή minimal vibes; Δες πώς είναι πραγματικά τα studio των ραδιοφωνικών παραγωγών του Mad Radio 106,2

Πόσο τακτοποιημένοι είστε πραγματικά; Κάθε μέρα ξυπνάτε και βρίσκετε τα πάντα στη θέση τους ή ο χώρος σας μοιάζει με μικρό… χάος; Έχετε μια κούπα καφέ που αγαπάτε, ένα αγαπημένο γούρι ή ένα αντικείμενο που σας φτιάχνει τη διάθεση; Ή μήπως όλα είναι πεταμένα, τα χαρτιά στοιβαγμένα, και εσείς προσπαθείτε να βρείτε έστω το laptop σας;

Στο Mad Radio 106,2 τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά: εδώ, οι παραγωγοί ζουν και αναπνέουν μέσα στον κόσμο τους, όπου η καθημερινότητα είναι γεμάτη καφέδες, ακουστικά, γούρια, laptop με αυτοκόλλητα και… ένα μικρό χάος που δεν μοιάζει ποτέ βαρετό. Από minimal τάξη μέχρι fun-chaos, από tarot cards μέχρι συλλεκτικά θερμός, κάθε χώρος είναι καθρέφτης της προσωπικότητάς τους. Ας κάνουμε λοιπόν ένα backstage tour στο Mad Radio 106,2 και να δούμε πώς οι αγαπημένοι μας παραγωγοί οργανώνουν τη μέρα τους, τι τους κρατάει σε εγρήγορση και ποια μικρά πράγματα κάνουν το στούντιο το αγαπημένο τους μέρος. Ήρθε η ώρα να δούμε αν το χάος ή η τάξη κερδίζει την ημέρα και ίσως να ανακαλύψουμε λίγο από τον δικό μας τρόπο να τα καταφέρνουμε!

Κάτια Νεκταρίου

«Ξυπνάω στις 5:00 γεμάτη ενέργεια και μάλιστα η ενέργειά μου πηγάζει από πολύ καφέ σε περίεργες κούπες, το προσωπικό μου ημερολόγιο με μερικούς πεταμένους στίχους, τις tarot cards που μου δίνουν μια δεύτερη οπτική στα πράγματα που σκέφτομαι, το καβουράκι μου για δημιουργική απασχόληση των χεριών και φυσικά την καλή παρέα των νέων μου φίλων και εσάς που στέλνετε καλημέρα. Δεν ξέρω αν το στούντιο μου φαίνεται μινιμαλιστικό ή χαώδες, σίγουρα όμως για μένα είναι το νέο μου safe place και εσείς είστε μέρος του».

Βρισηίδα Ανδριώτου

«Η εκπομπή ξεκινά πάντα με καφέ στο χέρι σε μια κούπα «Something Pink», που μου φτιάχνει τη διάθεση πριν καν ανοίξει το μικρόφωνο. Το laptop μου είναι γεμάτο αυτοκόλλητα που λένε πολλά για μένα: χαμόγελα, χρώμα και λίγο fun-chaos. Δίπλα, τα ακουστικά μου είναι έτοιμα για δράση και το μικρόφωνο του σταθμού περιμένει το πρώτο on air. Δεν είμαι minimal τύπος, μου αρέσουν τα μικρά γούρια και αξεσουάρ, όπως το μπρελόκ με το σκυλάκι μου, και φυσικά το cozy mousepad μου. Λίγο χάος, λίγη οργάνωση και πολλή αγάπη για αυτό που κάνω… κάπως έτσι μοιάζει η καθημερινότητά μου πίσω από τα μικρόφωνα».

Κατερίνα Πεφτίτση

«Ως Παρθένος, έχω μια μανία με την τάξη σε κάποια πράγματα. Θέλω το δικό μου τετράδιο μπροστά μου, εκτός από εκείνο του σταθμού για σημειώσεις. Έχω ένα παπάκι, τον Πίκο, που αποτελεί το γούρι μου, και η κούπα μου είναι του Harry Potter, μιας και είμαι μεγάλη φαν! Επιπλέον, φέρνω μαζί μου αυτοκόλλητα που δίνω στα κορίτσια όταν τα πάμε καλά».

Αντιγόνη Βιντιάδη

«Αγαπώ την τάξη στο στούντιο και την ησυχία. Συνήθως ειναι το safe space μου… αλλά για να γίνει υπερπαραγωγή το ραδιοφωνό μας, μου κανουν παρέα τα αγόρια αυτά, που βάφουν, περνάνε καλώδια και κάνουν ατμόσφαιρα με το νέο φωτισμό τους! Τα λέμε 13:00-16:00!».

Φαίη Βώκου

«Όλα είναι τακτοποιημένα και σε σειρά, καθώς η έρευνα δεν σταματά ποτέ. Το συλλεκτικό θερμός που μου χάρισε η κουμπάρα μου από την Ιαπωνία κρατά τον τρίτο καφέ της ημέρας και το ημερολόγιό μου γράφει τις αναφορές των χορηγών. Τα ακουστικά μου έχουν πάντα δεμένα τα αυτιά μιας φανταστικής γάτας, ενώ η μουσική στο στούντιο παίζει τέρμα. Η καθημερινότητα στο ραδιόφωνο είναι η επαφή με την ψυχή μου».

Πέτρος Τριανταφύλλου

«Reality check μετά τις γιορτές για όλους μας, ειδικά τώρα που βλέπεις την κίνηση, από και προς την δουλειά, να είναι στο κόκκινο. Εμείς σε συνοδεύουμε κάθε απόγευμα μαζί με την Κατερίνα μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, στο MAD DRIVE! Είναι και το δικό μας καθημερινό διάλειμμα από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μαζί εσείς και εμείς περνάμε υπέροχα κάθε μέρα! Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει μετά τις γιορτές γιατί τώρα έχω έναν ακόμη λόγο να ξυπνάω νωρίς το πρωί και αυτός είναι τα «Κορίτσια στην Πόλη». Το νέο πρωινό της Αθήνας είναι στο MAD RADIO και η Κάτια, η Βρισηίδα και η Κατερίνα είναι οι πιο όμορφοι λόγοι να ξυπνάς το πρωί. Από το πρωί και πριν την εκπομπή καφές σε μεγάλη κούπα, στην εκπομπή πολλές οθόνες και νερό!».

Κατερίνα Ψύχα

«Είμαι πολύ τακτική! Χαρτιά, καλώδια, χαμός και αταξία μπορούν να με οδηγήσουν στην τρέλα. Καφέ δεν πίνω, ούτε το πρωί ούτε κατά τη διάρκεια του mad drive από τις 18:00 έως τις 21:00, γιατί αν πιω καφέ θα κινδυνεύσει σοβαρά η σωματική ακεραιότητα του Πέτρου Τριανταφύλλου και αυτό δεν θέλουμε! Πίνω νερό, γιατί η ενυδάτωση είναι για μένα προτεραιότητα. Ένα απαραίτητο αξεσουάρ είναι τα γυαλιά μου· χωρίς αυτά δεν βγαίνει η εκπομπή, η μέρα και η ζωή. Τα θέλω; Όχι. Τα φοράω; Ναι».

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

«Στο γραφείο μου όλα έχουν τη θέση τους. Οι σημειώσεις είναι τακτοποιημένες, ο καφές και το νερό πάντα δίπλα μου, το στυλό έτοιμο και ο χώρος φωτεινός, καθαρός και χαρούμενος. Μου αρέσει να λειτουργώ σε ένα οργανωμένο περιβάλλον γιατί μόνο έτσι μπορώ να συγκεντρωθώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον αέρα. Δεν εξαρτώμαι από γούρια ή αντικείμενα, το μόνο που χρειάζομαι είναι καλή παρέα, θετική ενέργεια και ωραία διάθεση».

