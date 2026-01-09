Κορίτσια στην πόλη: Το νέο πρωινό της Αθήνα σας στο Mad Radio 106,2 ξεκινά

Υπάρχουν πρωινά που θες απλώς καφέ. Και υπάρχουν κι εκείνα που θες φωνές να σου κάνουν παρέα, μουσική να σου φτιάχνει τη διάθεση και κουβέντες που μοιάζουν σαν να γίνονται στο διπλανό τραπέζι. Από τη Δευτέρα 12/1, το Mad Radio 106,2 υποδέχεται μια ολοκαίνουργια πρωινή εκπομπή που έρχεται να τα συνδυάσει όλα αυτά. Το «Κορίτσια στην πόλη» δεν είναι απλώς άλλη μία ραδιοφωνική ζώνη. Είναι 3 διαφορετικές προσωπικότητες, 3 φωνές, 3 κόσμοι που συναντιούνται κάθε πρωί 7.00–10.00 για να μιλήσουν για τα πάντα: μουσική, ζωή, σχέσεις, όνειρα, καθημερινότητα, χωρίς φίλτρα και χωρίς σενάρια.

Και ναι, είναι σπάνιο (και όμορφο) να βλέπουμε τρεις γυναίκες μαζί στο πρωινό ραδιόφωνο, να μοιράζονται τον ίδιο αέρα, ισότιμα, με ενέργεια, χιούμορ και αυθεντικότητα.

Πάμε λοιπόν να τις γνωρίσουμε λίγο καλύτερα….

Βρησίδα Ανδριώτου

Για τη Βρησίδα, το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς ένα μέσο. Είναι συναίσθημα. Είναι εκείνη η φωνή που σε βρίσκει τη σωστή στιγμή, όταν είσαι μόνος στο αυτοκίνητο ή στο δωμάτιό σου. Αν και δεν έχει ξανακάνει ραδιόφωνο, πάντα το ένιωθε οικείο. Σαν μια μικρή εξομολόγηση που ταξιδεύει χωρίς εικόνα. Και κάπως έτσι, της ταίριαξε από την πρώτη στιγμή. Αυτή την περίοδο, η μουσική της έχει «καρδιά». Τραγούδια για αγάπη, απουσία, όνειρα και λίγο πόνο. Κομμάτια που δεν τελειώνουν όταν χαμηλώνει η ένταση, αλλά μένουν μέσα σου. Οι στόχοι της για το 2026 δεν είναι απλοί. Θέλει να ζήσει χωρίς φόβο, να δημιουργήσει ελεύθερα και να φτάσει σε μέρη που προς το παρόν υπάρχουν μόνο όταν κλείνει τα μάτια της. Στον ελεύθερο χρόνο της χαλαρώνει με τον πιο απλό τρόπο: μουσική στο σπίτι, κεριά αναμμένα και ένα φλιτζάνι τσάι. Μικρές στιγμές ηρεμίας που κάνουν τη διαφορά.

Αν ένα τραγούδι μπορούσε να είχε γραφτεί για εκείνη, θα μιλούσε για κάποιον που νιώθει έντονα, αγαπά αληθινά και δεν φοβάται να εκτεθεί ακόμα κι αν πονέσει. Δεν είναι τυχαίο που ξεχωρίζει το «When You Say Nothing at All». Το μότο της ζωής της είναι ξεκάθαρο: Never give up. Έχει περάσει πολλά, δεν τα παράτησε ποτέ και συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται. Αν ήταν τραγούδι, θα ήταν σίγουρα ένα λάτιν κομμάτι, ίσως μια bachata, ερωτική, με ρυθμό και διάθεση. Και το mood της αυτή την περίοδο; Το περιγράφει τέλεια το «Μου κάνει πλάκα ο Θεός».

Κατερίνα Πεφτίτση

Για την Κατερίνα, το ραδιόφωνο είναι πάνω απ’ όλα παρέα. Εκείνη η φωνή που σε βρίσκει όταν δεν θες εικόνα. Δεν είχε προηγούμενη εμπειρία, όμως μέσα από το training το αγάπησε γρήγορα, γιατί της δίνει χώρο να είναι αυθόρμητη, ειλικρινής και λίγο… απρόβλεπτη. Η μουσική που ακούει αυτή την εποχή είναι δυναμική και γεμάτη ένταση: από Madrugada και Teddy Swims, μέχρι Queen, Valerie Broussard και Steppenwolf. Τραγούδια που ανεβάζουν, ξεσηκώνουν και λένε ιστορίες. Οι στόχοι της για το 2026 είναι ξεκάθαρα εκτός comfort zone. Θέλει να κάνει πράγματα που σήμερα της φαίνονται τρομακτικά, να ανοίξει νέες πόρτες στη δουλειά, να πει περισσότερα «ναι» στις ευκαιρίες και λιγότερα «θα το σκεφτώ». Και πάνω απ’ όλα, να μην εγκλωβιστεί ποτέ σε μια βαρετή ρουτίνα.

Στον ελεύθερο χρόνο της ζωγραφίζει, εξερευνά, μιλά με ανθρώπους που έχουν ιστορίες και παρατηρεί τον κόσμο γιατί εκεί γεννιούνται οι καλύτερες ιδέες. Αν ένα τραγούδι είχε γραφτεί για εκείνη, θα ήταν το «Unstoppable». Γιατί ακόμα κι όταν λυγίζει, ξέρει πως μπορεί και συνεχίζει. Το μότο της δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: Κάνω θόρυβο γιατί η σιωπή δεν μου πάει. Δεν μπαίνει σε καλούπια, τα σπάει. Αν ήταν τραγούδι, θα ήταν το Highway to Hell των AC/DC. Γιατί δεν φοβάται τη δύσκολη διαδρομή και δεν ψάχνει ποτέ τον εύκολο δρόμο. Και το mood της αυτό το διάστημα; Under Pressure, γιατί όσο μεγαλώνει η πίεση, τόσο πιο καθαρά δείχνει ποια είναι.

Κάτια Νεκταρίου

Για την Κάτια, το Mad Radio 106,2 δεν είναι απλώς μια νέα συνεργασία, αλλά η πρώτη της ουσιαστική επαφή με τον κόσμο του ραδιοφώνου. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία ούτε καν σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, αποφάσισε φέτος να το τολμήσει και, όπως λέει, το έκανε σχεδόν… μανιφεστ. Το αποτέλεσμα; Πλέον, όταν σκέφτεται «ραδιόφωνο», σκέφτεται αυτόματα Mad. Η μουσική που ακούει αυτή την περίοδο κινείται από RAYE και Kate Bush μέχρι Baccara και The Mamas & the Papas, αποκαλύπτοντας μια προσωπικότητα με eclectic γούστο και διάθεση για εξερεύνηση. Δεν βάζει «τρελούς» στόχους, γιατί θέλει να τους πετυχαίνει, όμως μετά την εμπειρία της στο ραδιόφωνο δεν κρύβει πως έχει αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά και το σπικάζ. Στον ελεύθερο χρόνο της γράφει τραγούδια που όπως λέει με ειλικρίνεια δεν πρόκειται ποτέ να ερμηνεύσει, διαβάζει, ζωγραφίζει, φτιάχνει κολάζ και περνά χρόνο με τον Μπαλού, τον σκύλο της. Αν ένα τραγούδι θα μπορούσε να έχει γραφτεί γι’ αυτήν, αυτό είναι το You Keep Me Hanging On της Kim Wilde, ενώ αν ήταν η ίδια τραγούδι, θα ήταν το Girl Loves Me της Soap&Skin: όχι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά πάντα αξέχαστο σε όσους το ανακαλύπτουν. Αυτή την περίοδο, το mood της αποτυπώνεται στο Auf Wiedersehen των Mansfield.TYA, Rebeka Warrior και Carla Pallone, ένα μουσικό αντίο σε καταστάσεις που δεν αξίζουν πια την ενέργειά της.

