Τι είναι η δίαιτα των Βίκινγκ και γιατί είναι viral τάση στα social media

Ένα διατροφικό μοντέλο εμπνευσμένο από το παρελθόν κερδίζει έδαφος, συνδυάζοντας απλότητα, ποικιλία και σεβασμό στο σώμα και το περιβάλλον

Η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα οδηγεί πολλούς ανθρώπους να επανεξετάσουν τι βάζουν στο πιάτο τους. Για κάποιους, αυτό σημαίνει επιστροφή σε τοπικά προϊόντα και λιγότερο βιομηχανοποιημένες επιλογές. Για άλλους, η αναζήτηση πάει ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, σε διατροφικές συνήθειες που βασίζονταν στη φύση και την εποχικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η λεγόμενη «δίαιτα των Βίκινγκ» γνωρίζει νέα άνθηση.

Η φιλοσοφία της αντλεί έμπνευση από τον τρόπο που τρέφονταν οι λαοί του Βορρά, πριν την επικράτηση της σύγχρονης βιομηχανικής διατροφής. Σε αντίθεση με πιο αυστηρές «προγονικές» δίαιτες που αποκλείουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων, το διατροφικό μοντέλο των Βίκινγκ εμφανίζεται πιο ευέλικτο και πλήρες, καθώς περιλαμβάνει και δημητριακά αλλά και γαλακτοκομικά.

Τι έτρωγαν πραγματικά οι Βίκινγκ

Ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες έχουν σκιαγραφήσει με αρκετή ακρίβεια το καθημερινό τους μενού, το οποίο κάθε άλλο παρά μονότονο ήταν. Ανάμεσα στις βασικές τροφές συναντά κανείς:

Λαχανικά όπως κρεμμύδια, σκόρδο, πράσο, λάχανο και καρότα

Ξηρούς καρπούς, κυρίως καρύδια και φουντούκια

Φρούτα, όπως άγρια μήλα, σμέουρα και δαμάσκηνα

Κρέας από βοοειδή, χοίρους, αρνιά, πουλερικά, αλλά και λιγότερο συνηθισμένα ζώα, όπως χήνες ή άλογα

Ψάρια και θαλασσινά, με πρωταγωνιστές τη ρέγκα, τον σολομό και το σκουμπρί

Δημητριακά όπως βρώμη, κριθάρι και σίκαλη

Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, καθώς και αλάτι και μπαχαρικά για συντήρηση

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή εικόνα του σκληροτράχηλου πολεμιστή που τρέφεται αποκλειστικά με κρέας, η διατροφή των Βίκινγκ ήταν ισορροπημένη και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Το ψάρι, μάλιστα, είχε κεντρικό ρόλο, προσφέροντας πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά, ευεργετικά για την καρδιά και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Γιατί θεωρείται ωφέλιμη σήμερα

Η ποικιλία των τροφών κάλυπτε σχεδόν κάθε διατροφική ανάγκη: φυτικές ίνες από τα λαχανικά, πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας από κρέας και ψάρια, καλά λιπαρά από ξηρούς καρπούς και θαλασσινά, καθώς και σύνθετους υδατάνθρακες από δημητριακά ολικής άλεσης. Σύγχρονοι ειδικοί στη διατροφή επισημαίνουν ότι πολλά στοιχεία αυτού του μοντέλου ταυτίζονται με τις σημερινές συστάσεις για υγεία και μακροζωία: συχνή κατανάλωση λιπαρών ψαριών, έμφαση στα φυτικά τρόφιμα και επιλογή ανεπεξέργαστων δημητριακών για καλύτερη καρδιαγγειακή και πεπτική λειτουργία.

Η περιβαλλοντική πλευρά

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη δίαιτα των Βίκινγκ ελκυστική είναι η βιωσιμότητά της. Η κατανάλωση τοπικών και εποχικών προϊόντων ήταν μονόδρομος για εκείνους, σήμερα όμως θεωρείται συνειδητή επιλογή με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτός ο τρόπος σκέψης επιστρέφει δυναμικά, σε μια εποχή που η οικολογική ευθύνη παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο.

Πώς εφαρμόζεται στη σύγχρονη ζωή

Προπονητές και διατροφολόγοι που έχουν ενσωματώσει στοιχεία της διατροφής των Βίκινγκ στο πρόγραμμά τους αναφέρουν αυξημένη ενέργεια και καλύτερη συνολική ευεξία. Στο σύγχρονο τραπέζι, αυτό μεταφράζεται σε πιάτα όπως καπνιστό ψάρι με λαχανικά, σπιτικά μαγειρευτά με άπαχο κρέας, γιαούρτι με βρώμη και ξηρούς καρπούς ή ψωμί ολικής άλεσης με ζυμωμένα λαχανικά.

Τι τονίζουν οι ειδικοί

Οι διατροφολόγοι συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσει κανείς κατά γράμμα τη δίαιτα των Βίκινγκ. Η ουσία βρίσκεται στην υιοθέτηση των βασικών αρχών της: ποικιλία, ανεπεξέργαστα τρόφιμα και ισορροπία. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη μέτρου, ιδιαίτερα στην κατανάλωση παστών και αλατισμένων τροφών. Με λίγα λόγια, η «επιστροφή» στη διατροφή των Βίκινγκ δεν είναι μια μόδα του παρελθόντος, αλλά μια σύγχρονη πρόταση που συνδυάζει ιστορία, υγεία και απλότητα, στοιχεία που πολλοί αναζητούν ξανά στην καθημερινότητά τους.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

